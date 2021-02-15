Современное общество относится к работе не только как к необходимости, но и как к главной цели в жизни. Трудоголизм — это зависимость, одобряемая обществом. Некоторые специалисты считают его психическим расстройством, которое приводит к эмоциональному истощению, депрессиям и даже нарушениям физического здоровья.

Трудоголизм характеризуется чрезмерным интересом к работе и перфекционизмом, который часто проецируется на окружающих. Трудоголики обычно трудятся больше, чем от них требуется.

Человек, подверженный риску развития трудовой зависимости, часто страдает от низкой самооценки, сомневается в своей профессиональной значимости или обладает обсессивно-компульсивными чертами характера.

Недавнее исследование во Франции показало, как трудоголизм влияет на психическое здоровье.

Ученые изучили в общей сложности 187 представителей различных профессий и демографических групп.

Самый высокий риск получить зависимость от работы встречается у тех, кто очень требователен к своей работе или испытывает серьезные нагрузки.

Женщины более предрасположены к развитию трудоголизма, чем мужчины.

У людей, страдающих депрессией, вероятность развития трудовой зависимости в два раза выше, чем у людей без проблем с психическим здоровьем.

Недосып, стресс и переистощение также являются факторами риска.

Психическое здоровье

Зависимость от работы чаще встречается в промышленно развитых странах, где производительность труда является мерилом успеха. Это говорит о том, что неолиберальные представления о работе влияют на повышение риска трудовой зависимости, так как они оправдывают переработки, чтобы способствовать экономическому росту.

На рабочих местах и в обществе необходимы радикальные изменения. Важно перестать относиться к проведенном в офисе времени как ключевому показателю производительности и развития. Пора отдать приоритет здоровью и благополучию.

Поддержка и изменения могут происходить и со стороны компаний, поэтому руководителям необходимо отслеживать благополучие сотрудников и удовлетворять их запросы. Например, одно исследование показало, что повышение гарантий занятости и возможностей для развития снижает риск зависимости от работы.

Также, чтобы избежать трудоголизма, необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Например, чтобы повысить производительность труда, руководители могут сократить рабочее время, это также положительно скажется и на личной жизни сотрудников.

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Поощрение руководством баланса между работой и личной жизнью улучшает как физическое, так и психологическое здоровье, а также личную устойчивость персонала.

Компаниям необходимо развивать инициативы по обеспечению баланса между работой и личной жизнью, предоставлять возможности для карьерного роста и повышать гарантии занятости, чтобы предотвратить возникновение трудовой зависимости. Эти изменения также могут снизить уровень стресса и повысить производительность.

Но не везде возможно реализовать подобные стратегии, поскольку наша культура ориентирована на продуктивность и экономический рост. Если кажется, что работа вызывает зависимость, важно решить эту проблему как можно раньше.

Обратитесь за поддержкой к менеджерам или коллегам, возможно они помогут найти способ сократить рабочую нагрузку. Если вы не нашли поддержки на рабочем месте, обратитесь к друзьям, близким или в службы охраны психического здоровья.

Важно улучшить баланс между работой и личной жизнью и пересмотреть повседневные привычки. Если вы сможете эффективно совмещать работу с другими занятиями и увлечениями, ваше психическое здоровье и самочувствие улучшатся.

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