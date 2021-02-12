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Истории

Три мифа о тайм-менеджменте, которые мешают работать

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Современное общество одержимо тайм-менеджментом. Мы тратим слишком много времени и усилий на поиск систем и стратегий, которые обещают помочь нам выполнить больше работы за меньшее количество часов. Многие из них порождают мифы об управлении временем, которые лишь отдаляют нас от цели. Вот некоторые из них.

Три мифа о тайм-менеджменте, которые мешают работать

Миф 1: Тайм-менеджмент повышает производительность

Удивительно, но связь между тайм-менеджментом и производительностью довольно слабая. Производительность — это не просто грамотное планирование. Все мы слышали фразу: «Работай умнее, а не усерднее». Это хороший совет для приверженцев тайм-менеджмента. Важно не то, сколько работы вы можете сделать, а ее эффективность. Необходимо сосредоточить внимание на качестве, а не на количестве.

Означает ли это, что мы должны совсем отказаться от планирования? Не совсем. Тайм-менеджмент положительно влияет на благополучие и самочувствие. Его главный принцип — не повышение производительности, а способность оставаться продуктивным как можно дольше.

Миф 2: Успех в работе зависит от правильного управления временем

Большинство советов по управлению временем заключаются в составлении списков задач и планировании дня. Это едва ли влияет на успех в профессиональной сфере. Лучший способ сохранить производительность — сосредоточиться на «фильтрации». Независимо от того, насколько хороша ваша система тайм-менеджмента, если вы стараетесь охватить как можно больше дел, у вас не хватит ресурсов на другие важные задачи.

Необходимо научиться задавать вопросы и говорить «нет». Когда коллеги обращаются с задачей или проектом, всегда узнавайте подробности. Не следует соглашаться, пока вы не видите всю картину. Мы иногда склонны участвовать в малозначимых проектах, которые не приносят никакой пользы, и превращать их в долгосрочные обязательства.

Необходимо четко и рационально объяснять окружающим, сколько времени мы можем им уделить.

Миф 3: Встречи — это трата времени

Некоторые успешные личности считают, что встречи лишь отнимают их драгоценное время. Разумеется, планировать встречи следует с умом. Например, по возможности составляйте расписание таким образом, чтобы встречи проходили одна за другой. Так вы сможете эффективнее переключать свое внимание и энергию.

Также следует быть осторожнее с инструментами онлайн-планирования. Вместо того, чтобы делиться расписанием в популярных сервисах, сообщайте о встречах лично. Так вы сможете самостоятельно планировать день, чтобы быть наиболее продуктивным.

Еще один важный способ повысить концентрацию — выделять время между встречами для глубокого анализа и рабочих размышлений. Мы слишком много времени уделяем другим людям и не оставляем ресурсов для обдумывания результатов переговоров.

Как это исправить

Питер Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента, однажды сказал: «Все вокруг требует времени. Требование времени — это действительно универсальное условие бытия. Все работы выполняются во времени и его поглощают». Его точка зрения состоит в том, что время — это главный уравнитель: у всех его одинаковое количество, независимо от опыта и ресурсов. Те, кто разумно его используют, имеют более высокие шансы на достижение успеха.

Однако ключ к грамотному управлению временем — реалистичность. Главная цель — это поддержание благополучия при выполнении работы. Кроме того, различные инструменты, методы и уловки могут лишь отдалить вас от цели. Но если вы целеустремленны, фильтруете информацию и обладаете стратегическим мышлением, это время будет потрачено не зря.

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Фото на обложке: Unsplash

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