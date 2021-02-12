Три мифа о тайм-менеджменте, которые мешают работать

Современное общество одержимо тайм-менеджментом. Мы тратим слишком много времени и усилий на поиск систем и стратегий, которые обещают помочь нам выполнить больше работы за меньшее количество часов. Многие из них порождают мифы об управлении временем, которые лишь отдаляют нас от цели. Вот некоторые из них.

Миф 1: Тайм-менеджмент повышает производительность

Удивительно, но связь между тайм-менеджментом и производительностью довольно слабая. Производительность — это не просто грамотное планирование. Все мы слышали фразу: «Работай умнее, а не усерднее». Это хороший совет для приверженцев тайм-менеджмента. Важно не то, сколько работы вы можете сделать, а ее эффективность. Необходимо сосредоточить внимание на качестве, а не на количестве.

Означает ли это, что мы должны совсем отказаться от планирования? Не совсем. Тайм-менеджмент положительно влияет на благополучие и самочувствие. Его главный принцип — не повышение производительности, а способность оставаться продуктивным как можно дольше.

Миф 2: Успех в работе зависит от правильного управления временем

Большинство советов по управлению временем заключаются в составлении списков задач и планировании дня. Это едва ли влияет на успех в профессиональной сфере. Лучший способ сохранить производительность — сосредоточиться на «фильтрации». Независимо от того, насколько хороша ваша система тайм-менеджмента, если вы стараетесь охватить как можно больше дел, у вас не хватит ресурсов на другие важные задачи.

Необходимо научиться задавать вопросы и говорить «нет». Когда коллеги обращаются с задачей или проектом, всегда узнавайте подробности. Не следует соглашаться, пока вы не видите всю картину. Мы иногда склонны участвовать в малозначимых проектах, которые не приносят никакой пользы, и превращать их в долгосрочные обязательства.

Необходимо четко и рационально объяснять окружающим, сколько времени мы можем им уделить.

Миф 3: Встречи — это трата времени

Некоторые успешные личности считают, что встречи лишь отнимают их драгоценное время. Разумеется, планировать встречи следует с умом. Например, по возможности составляйте расписание таким образом, чтобы встречи проходили одна за другой. Так вы сможете эффективнее переключать свое внимание и энергию.

Также следует быть осторожнее с инструментами онлайн-планирования. Вместо того, чтобы делиться расписанием в популярных сервисах, сообщайте о встречах лично. Так вы сможете самостоятельно планировать день, чтобы быть наиболее продуктивным.

Еще один важный способ повысить концентрацию — выделять время между встречами для глубокого анализа и рабочих размышлений. Мы слишком много времени уделяем другим людям и не оставляем ресурсов для обдумывания результатов переговоров.

Как это исправить

Питер Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента, однажды сказал: «Все вокруг требует времени. Требование времени — это действительно универсальное условие бытия. Все работы выполняются во времени и его поглощают». Его точка зрения состоит в том, что время — это главный уравнитель: у всех его одинаковое количество, независимо от опыта и ресурсов. Те, кто разумно его используют, имеют более высокие шансы на достижение успеха.

Однако ключ к грамотному управлению временем — реалистичность. Главная цель — это поддержание благополучия при выполнении работы. Кроме того, различные инструменты, методы и уловки могут лишь отдалить вас от цели. Но если вы целеустремленны, фильтруете информацию и обладаете стратегическим мышлением, это время будет потрачено не зря.

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