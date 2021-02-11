Сохранить продуктивность и хорошее настроение: семь шагов для планирования рабочего дня

Создание и развитие бизнеса — довольно непредсказуемое занятие. Предпринимателю важно уметь балансировать между отдыхом и работой. Мэтт МакКембридж, который был включен в ежегодный рейтинг Forbes «З0 до 30», делится своими способами добиться максимальной продуктивности.

В 2019 году основатель Eden Health, компании по оказанию первичной медицинской помощи, Мэтт МакКембридж понял, что его настроение влияет на сотрудников: определяет тон разговора и взаимодействие с окружающими. Он рассказывает, что тогда его образ жизни был хаотичным, поскольку он чувствовал, что обязан всегда быть на высоте.

Он понимал, что он не может контролировать весь рабочий процесс, однако он мог реорганизовать свой график в зависимости от того, когда он чувствовал себя более мотивированным, чтобы повысить свою эффективность как руководителя.

Сейчас МакКембридж четко выделяет время в ежедневном расписании для творческих проектов, упражнений и встреч. По его словам, применение этой практики улучшило его настроение и способность руководить компанией. «Мой личный образ жизни влияет на мою работу, — рассуждает МакКембридж. — Путем проб и ошибок я придумал систему, которая позволяет мне добиться успеха».

МакКембридж, поделился своей системой планирования дня на основе биоритмов. Он считает, что другие предприниматели также могут перенять эту стратегию.

1. Определите время наибольшей продуктивности

МакКембридж считает, что владельцам бизнеса, которые хотят планировать свой день в соответствии с личными биоритмами, необходимо начинать с проб и ошибок. Во-первых, стоит определить время, когда вы наиболее продуктивны и творчески настроены.

Затем при составлении расписания на день, выделите это время для важных задач. Например, если вы чувствуете себя энергичным по утрам, подумайте, какие задачи вы могли бы успешно выполнить в это время. Привычку пить кофе в 15:00 можно совместить со встречей в кафе.

2. Посвятите время себе

Важно просыпаться каждый день в одно и то же время. МакКембридж рассказывает, что после пробуждения в 7:00, он идет на пробежку. Поскольку он чувствует себя наиболее продуктивно в этот промежуток, он старается ограничить отвлекающие факторы и погрузиться в обдумывание идей во время тренировки. Наиболее удачные мысли он записывает на диктофон.

«Мне нравится начинать день активно. Так я могу обдумать важные профессиональные аспекты и рабочие стратегии».

МакКембридж предлагает предпринимателям определить наиболее важный промежуток времени и освободить его от рабочей рутины.

3. Планируйте повторяющиеся встречи

После завтрака МакКембридж начинает свой рабочий день. По утрам он встречается с руководителем и его помощником, чтобы рассмотреть планы на день или задачи, которые необходимо выполнить в ближайшем будущем.

«Эти ранние встречи помогают мне оставаться организованным и четко понимать, что ждет впереди».

Постарайтесь выделить время для повторяющихся задач, так как рабочий день может быть довольно загруженным.

4. Ослабьте контроль и плывите по течению

МакКембридж обычно проводит встречи до вечера и часто пропускает обед, что довольно вредно для здоровья.

Поскольку часть рабочего дня посвящена встречам, его довольно сложно контролировать. Поэтому иногда необходимо расслабиться и плыть по течению.

5. Уделите время увлечениям

В 17:30 МакКембридж берет паузу, чтобы заняться спортом. Обычно он пробегает девять километров, параллельно слушая исторические и биографические аудиокниги. Такой отдых позволяет ему поддерживать творческое настроение. Он часто останавливает книгу, чтобы записать идеи, которые его посещают во время тренировки.

Он рекомендует другим предпринимателям посвящать время себе и своим увлечениям.

6. Соблюдайте режим сна

По вечерам МакКембридж отвечает на электронные письма, накопившиеся на день. Иногда вечером также бывают встречи, но он планирует их на окончание рабочего дня. Около 23:00 часов вечера он убирает телефон и читает, пока не заснет.

В первые годы работы в Eden Health он понял, что недостаток сна отрицательно сказывается на его мотивации и способности поощрять сотрудников. «Когда вы это осознаете, попробуйте найти другую стратегию, чтобы достичь максимальной производительности», — рассуждает он.

7. Отдыхайте от умственной работы

Научиться правильно планировать свою жизнь может быть непросто, но это важный навык, которым должен обладать успешный лидер. МакКембридж, запуская Eden Health, наблюдал за другими директорами, работающими от рассвета до заката. И советник тогда напомнил ему, что «умственный труд — тоже работа».

«Дайте себе простор для размышлений, — говорит МакКембридж. — Вы сможете достичь гораздо большего, если сделаете шаг назад и оцените картину в целом».

Не вините себя в том, что вам нужен отдых. Вам не обязательно «двигаться со скоростью света каждый день», говорит он.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash