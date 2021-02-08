Семь необычных списков, которые упростят повседневную жизнь

Составление списков помогает нам структурировать информацию и концентрироваться на задачах. А творческий подход к этому занятию позволит по-новому взглянуть на привычные вещи и улучшить эмоциональное состояние. Хотите сделать жизнь проще? Начните вести эти списки.

Итоги прошедшего года и цели на следующий

Этот список позволит четко следовать намеченному пути и достигать поставленных целей. А подведение итогов помогает оценить собственный прогресс.

В профессиональной сфере определите для себя три-пять факторов, которые сделали этот год таким успешным. Перечислите свои достижения и наметьте план на будущий год.

То же самое можно проделать и для личной жизни. Представьте, что вы на праздничной вечеринке в конце 2021 года и рассказываете близким, что минувший год был лучшим в вашей жизни. Придумайте три-пять событий, которые бы вы упомянули.

Теперь необходимо сопоставить эти два списка и определить пять-десять приоритетов на 2021 год и возможные способы достижения этих целей. Каждый раз, когда вы составляете список дел на день или неделю, старайтесь предпринимать шаги для их осуществления.

Завершенные дела

В идеале вы должны составлять короткий список дел на каждый день. Выберите от трех до пяти сложных, но выполнимых задач, завершение которых заставит вас почувствовать себя лучше. Ежедневно составляйте список, перечисляя все хорошо выполненные задачи. Это позволит вам отследить собственный прогресс и улучшит настроение.

Список «на потом»

Порой бывает сложно сконцентрироваться на работе, но если вам удалось войти в ритм, постарайтесь не отвлекаться на внешние факторы. Если в это время вас посещает идея или возникает новая задача, добавьте их в этот список. Во время запланированного перерыва можно просмотреть эти пометки и преступить к выполнению или перенести задачи в другие списки.

Стоп-лист

В магазине мы часто не можем пройти мимо продукта любимого бренда, даже если холодильник уже набит до отказа. Если удержаться от импульсивной покупки непросто, попробуйте добавить определенные товары в этот список.

Регулярные задачи

В этот список можно добавить регулярные дела, которыми мы часто пренебрегаем: поход к стоматологу, замену масла или очистку фильтров в кондиционере. Вы можете указывать их в основном списке или же составить отдельный перечень с датами выполнения.

Идеи подарков

Каждый декабрь многие из нас ломают голову над тем, что подарить друзьям и близким. Список подарков решит проблему. Создайте документ Google или добавьте страницу в свой планировщик для идей подарков.

Развлечения

Иногда бывает довольно сложно придумать, чем занять внезапно появившееся свободное время. Как правило, в такие моменты мы предпочитаем бессмысленно убивать время в социальных сетях или за просмотром передач.

Однако список развлечений поможет определиться, чем занять досуг. Идеи могут включать в себя пазлы, чтение стихов, принятие ванны, рисование, сообщения друзьям и т. д. Также с его помощью вы не забудете о необходимых материалах для этих занятий (например, посещать библиотеку, чтобы взять новые книги или журналы). Так вы сможете с пользой провести перерыв и получить от этого эмоциональное удовлетворение.

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