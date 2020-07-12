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Истории

Пять приложений, которые помогут провести пятиминутный перерыв с пользой

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Всем нам иногда необходим короткий перерыв. Эти приложения помогут провести его с пользой для тела и ума.

Пять приложений, которые помогут провести пятиминутный перерыв с пользой

Сосредоточьтесь на себе

Попробуйте йогу. Вам поможет 5 Minute Yoga (Android, iOS) — приложение, которое сделает вас более гибкими и сильными с помощью коротких серий упражнений. Большинство поз предназначены для начинающих, поэтому 5 Minute Yoga легко использовать утром, в течение дня и перед сном. 

Приложение можно скачать бесплатно, но для получения доступа к полезному контенту придется разблокировать полную версию, стоимость которой начинается от $10 в зависимости от платформы.

Перезагрузите мозг

Это маленькое приложение с кроссвордами (Android, iOS) поможет сконцентрироваться для работы или справиться с послеобеденной сонливостью. Версия для Android называется 5-Minute Crossword Puzzles, для iOS — Little Crossword Puzzles. Оно отлично подойдет, чтобы провести время, пока вы ждете начала следующей встречи или завариваете чашку кофе. Несколько головоломок доступны бесплатно, но чтобы разблокировать дополнительные, потребуется потратить от $1 на пакеты монет.

Записывайте свои мысли

Five Minute Journal (Android, iOS) поможет наконец-то начать вести дневник. В него можно добавлять цитаты, напоминания и загружать фотографии. В нем также есть еженедельные задачи, которые поддерживают вашу вовлеченность. Записи доступны только вам, можно создавать резервные копии и экспортировать их. Приложение стоит $5.

Попробуйте вздремнуть

Онлайн-таймер OnlineClock.net проследит, чтобы ваш дневной сон не длился слишком долго. В нем есть быстрые ссылки на популярные временные интервалы, разные визуальные режимы (например, дождь) и большой выбор мелодий для будильника. Сайт бесплатный, но на нем есть реклама.

Расслабьтесь и послушайте рассказ

Shortly (Android, iOS) — бесплатное приложение с короткими рассказами, прочтение которых займет одну, три или пять минут. При первом запуске предлагается короткий тест на предпочтения пользователя. Затем можно выбрать длину рассказа, и Shortly предложит подходящую историю из авторского подраздела Reddit. Произведения можно сохранять в избранное, чтобы потом перечитать. В приложении даже можно написать собственный рассказ — в него встроены подсказки для авторов, которые подстегнут ваше вдохновение.

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