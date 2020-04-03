Как инструкторам удается проводить онлайн-занятия йогой

Коронавирус заставил инструкторов йоги закрыть студии и отменить очные занятия. Оставаться на плаву им помогают сервисы для проведения видеоконференций, в которых они сейчас и встречаются со своими группами.

«Мы только что потеряли весь наш доход, — говорит Кэти Баки, преподаватель йоги из Лос-Анджелеса. — Возможность проводить онлайн-тренировки за донаты позволяет не только сохранить график моих клиентов, которых я люблю и которые мне небезразличны, но также дает мне дополнительный заработок в момент, когда я потеряла все».

Баки начала проводить онлайн-уроки после того, как студии, в которых она работает, были закрыты, а условия изоляции сделали невозможным посещение частных клиентов. В прошлом она была маркетологом и пользовалась сервисом для групповых видеозвонков Zoom. Баки нравится, что Zoom позволяет записывать занятия на будущее и видеть людей, которые включают веб-камеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Namaste Yoga + Wellness (@ilovenamaste) 26 Мар 2020 в 6:20 PDT

В Zoom стали часто проводиться занятия, подобные тем, что предлагает Баки. Приложение позволяет студиям и инструкторам воссоздать некое подобие обычной тренировки. Преподаватель занимает большую часть экрана, а ученики могут видеть друг друга в маленьких окнах вверху приложения. Некоторые инструкторы, в том числе Баки, заранее отправляют плейлисты на Spotify, чтобы во время урока музыка звучала синхронно и передавала атмосферу студии. В качестве инвентаря тренеры рекомендуют использовать временные варианты: свернутое полотенце в качестве валика, стопки книг в качестве подставок и старую футболку в качестве ленты.

Это не то же самое, что очное занятие, но некоторые инструкторы говорят, что иногда взаимодействие кажется даже более личным: в кадр попадают кошки и собаки, мимо камеры проносятся дети, а клиенты появляются в пижамах.

«Для меня взаимодействие с семьями и детьми значит очень много, — говорит Кэти Штекелер, преподаватель и владелица нью-йоркской студии Peace in Piermont, которая специализируется на занятиях с детьми. — Семьи видят другие семьи, дети бегают и просто дурачатся. И все думают: ″Хорошо, мы не одни в таком положении″. Я тоже схожу с ума дома, как и они. Но мы не одиноки».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peace in Piermont (@peaceinpiermont) 18 Мар 2020 в 5:40 PDT

Однако на онлайн-занятиях способность тренеров взаимодействовать с клиентами ограничена. Несколько инструкторов сказали, что они на время оставили обычные замечания о форме и шутки и сосредоточились на том, чтобы помогать людям сохранять привычный образ жизни и спокойствие в тревожное время. «Я хочу, чтобы это была возможность снять стресс и почувствовать себя хорошо», — сказала Штекелер.

На уроках она держит рядом с собой телефон, чтобы оперативно отвечать на вопросы учеников. Некоторые преподаватели студии Namaste Yoga + Wellness в Окленде, штат Калифорния, предлагают задавать вопросы в перерывах или после занятий. Другие просто просят отправлять им письма. «Я позволяю тренерам самостоятельно выбирать то, что им больше нравится. Пусть они делают то, что им нужно, чтобы учить как можно лучше», — отметила Эмили Рот, директор программы Namaste Yoga + Wellness.

Инструкторы и студии, которые вышли в онлайн-пространство, говорят, что у них не было проблем с поиском клиентов. По словам Баки, к ней записались не только прежние ученики, но и новые, причем многие из них живут в других штатах и даже в Европе. Namaste Yoga + Wellness может устраивать 10 онлайн-занятий в день, а Штекелер перевела все свои группы в новый формат. В основном люди приходят из Instagram, где преподаватели публикуют свои тренировки и отмечают своих наставников и студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKY TING (@skyting) 26 Мар 2020 в 6:37 PDT

Это также помогает подготовить аудиторию к занятиям в интернете. Sky Ting, студия с тремя филиалами в Нью-Йорке, уже готовилась к проведению онлайн-уроков, когда началась пандемия COVID-19. По словам основательниц компании Крисси Джонс и Хлои Кернаган, продажи пакетов видеозанятий за $20 в месяц начались в ноябре и к зимним праздникам, когда студенты стали разъезжаться из города по домам, достигли пика. Но Sky Ting все еще не была готова к прямым эфирам, поэтому ИТ-специалисту студии пришлось в последний момент бежать в магазин и покупать веб-камеру, пока все не было закрыто.

На прошлой неделе основательницы Sky Ting каждый день транслировали уроки из студии, которая находится в квартале от их дома. Но вместо Zoom, который ограничивает число участников встречи, они используют Vimeo. Это означает, что преподаватели не видят учеников, но зато к занятию может присоединиться больше людей. Однажды его посетили примерно 2 тысячи человек, говорит Кернаган. Она добавила, что некоторые клиенты дополнительно включают Zoom, чтобы видеть друзей во время урока.

«Думаю, что прямо сейчас более важно просто двигаться и чувствовать, что вы часть чего-то», — добавила Кернаган. Джонс отметила, что отзывы были «очень позитивными» и принесли «наибольшее число личных сообщений, которые мы когда-либо получали».

Но у этих маленьких студий есть серьезные конкуренты в интернете. Компании, которые специализируются на готовых фитнес-видео, такие как Glo, часто берут меньше денег и предлагают больше контента. Другие компании, такие как CorePower Yoga и Tonal, на некоторое время даже сделали видеоинструкции по йоге бесплатными, чтобы привлечь новых клиентов. И хотя люди не смогут познакомиться с тренером и получить обратную связь, готовые уроки, выглядят более привлекательно, потому что они были записаны заранее, да к тому же задолго до коронавирусного кризиса.

И хотя на онлайн-занятиях тоже могут быть проблемы со взаимодействием, все же стоит их попробовать. Там можно будет увидеть других людей, позаниматься с уже знакомым инструктором и поддержать его финансово, потому что он нуждается в этом больше, чем крупные компании.

«Мои ученики говорят, что могут почувствовать энергетику онлайн-уроков, — отмечает Баки. — Одна девушка сказала мне: ″О, энергетика на занятии была такой хорошей″. Я отвечаю ей: ″Откуда ты это знаешь? Ты даже не видишь людей″. Так что они чувствуют ее. Они действительно ее чувствуют».

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Фото на обложке: The Verge