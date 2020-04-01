Как изоляция влияет на психологическое и физическое здоровье

Но в целом это состояние не так уж уникально. С ним давно знакомы ученые, исследующие влияние изоляции на космонавтов, исследователей Антарктики, детей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей.

Изоляция делит людей на два типа: одни наслаждаются домашним уютом и свободным временем, а другие не находят себе места и хотят как можно скорее вернуть свободу. Но в итоге карантин негативно скажется на психологическом и физическом здоровье и первых, и вторых, потому что мы социальные существа и долгое уединение действует на нас разрушительно.

Прежде всего, важно помнить, что изоляция не просто затмевает ваш мозг скукой. «Люди начинают становиться апатичными, когда не получают положительного вклада в свои маленькие миры, — говорит Джон Винсент, клинический психолог из Хьюстонского университета. — Мы можем ожидать наступление депрессии, а депрессия и тревожное расстройство — это целующиеся кузены». По словам Лоуренса Палинкаса, который изучает психосоциальную адаптацию к экстремальным условиям в Университете Южной Калифорнии, эти симптомы, вероятно, будут особенно интенсивными во время коронавирусной изоляции.

«Если период изоляции четко определен, люди обычно чувствуют себя довольно хорошо до его середины, — отмечает Палинкас. — Затем их состояние ухудшается. Такая ситуация, как сейчас, когда продолжительность изоляции неизвестна, тоже становится причиной тревожных расстройств».

Когда заключенные, живущие в одиночной камере, или ученые, работающие в отдаленном регионе, понимают, что изоляция скоро закончится, их настроение улучшается. Люди, оказавшиеся на коронавирусном карантине, в ближайшее время могут не ощутить похожих эмоций. «Открытое, прозрачное, последовательное общение — это самая важная вещь, которую могут сделать правительства и организации: убедитесь, что люди понимают, почему их помещают на карантин и как долго он будет продолжаться», — говорит Саманта Брукс, которая изучала психологическое воздействие карантина в Королевском колледже Лондона.

«Похоже, что изоляция так негативно на нас влияет во многом из-за путаницы в происходящих событиях, отсутствии четких руководящих принципов и получения разной информации из разных источников», — добавила она.

Возможно, еще большее беспокойство вызывает то, что психологическое напряжение от одиночества проявляется и физиологически. Гарри Тейлор, который изучает социальную изоляцию пожилых людей, особенно среди чернокожего сообщества, говорит, что это одна из худших вещей для человека. По его словам, «с точки зрения смертности, социальная изоляция подобна выкуриванию 15 сигарет в день». У пожилых людей она усугубляет все ранее существовавшие заболевания: от сердечно-сосудистых заболеваний до болезни Альцгеймера, но ее негативные последствия ощущают не только те, кому больше 60 лет.

Александр Чукер, который изучает иммунологию стресса в Мюнхенском университете, видел радикальные изменения в телах людей, участвующих в моделировании таких пилотируемых полетов в космос, как Mars-500. «Это были молодые тренированные люди, которые не подвергались реальной угрозе, — говорит он. — Один лишь факт того, что вы ограничены, влияет на тело. Если вы меняете свое окружение достаточно экстремальным способом, это меняет вас». У участников экспериментов, некоторые из которых были изолированы лишь в течение трех месяцев, произошли изменения в качестве сна, обмене веществ, а также в иммунной, эндокринной и нейрокогнитивной системах. «Ограниченность и изоляция влияют на физиологию человека в целом», — подчеркивает Чукер.

Означает ли это, что ваше тело будет слабеть так же, как у космонавта, который провел больше года в ловушке на искусственном Марсе? Необязательно. Вероятно, вы все же изолированы не до такой степени, как он. Но даже те исследователи, которые изучают негативные последствия социальной изоляции, считают, что сейчас она необходима.

«COVID-19 переворачивает все с ног на голову, — говорит Тейлор. — Впервые с нашего рождения активная практика социальной изоляции — это метод улучшения здоровья».

Тяжелее всего изоляцию из-за коронавируса перенесут люди, которые подвержены ей и в обычных условиях. «Пожилые люди, люди с низким доходом и мужчины переживают изоляцию на другом уровне», — говорит Томас Каджо, гериатр, исследующий пересечение социальных связей и старения в Университете Джона Хопкинса. Каджо отмечает, что эти группы людей оказываются в зоне риска из-за нехватки времени и склонности к развитию социальных связей вне работы. Тейлор отмечает, что любой человек, находящийся в маргинальном положении, скорее всего обладает более ограниченной сетью связей, независимо от того, является ли он представителем секс-меньшинств, жертвой домашнего насилия или просто живет в более изолированной сельской местности.

У таких людей может не быть друзей или семьи или они могут быть не в состоянии связаться с ними. «Некоторые считают, что технология — это средство объединения людей, но у групп с низким доходом может даже не оказаться FaceTime, Skype или минут на телефоне, — говорит Куджо. — Все это воспринимается как должное, но доходы некоторых людей не позволяют им пользоваться гаджетами». Особенно, если COVID-19 оставил их без работы. «Представители меньшинств пострадают особенно сильно, потому что они часто работают в сфере услуг, что сейчас увеличивает риск социальной изоляции и одиночества, — говорит Тейлор. — Это может привести к экономической и социальной рецессии».

Есть несколько универсальных советов. Чукер и другие специалисты рекомендуют делать упражнения для повышения настроения. «Добавьте как можно больше структуры и предсказуемости в те части жизни, которые вы можете контролировать», — говорит Винсент. Возвращайтесь к заброшенным проектам, продолжайте жить и проявляйте терпение к самим себе как сейчас, так и после завершения кризиса. Люди, которые проходят через изоляцию, неважно где — на МКС или на карантине — часто испытывают симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и с трудом возвращаются в обычный режим. Со временем изоляция может стать нормой, а ее завершение окажется потрясением.

К счастью, мы не одни в этой ситуации. «Подумайте о знакомых, с которыми вы давно не общались, позвоните или напишите им, — советует Каджо. — Укрепляйте эти слабые связи». Если повезет, вы выйдете из изоляции, сблизившись.

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