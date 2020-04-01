Видеовстречи и игрушки с дистанционным управлением: как коронавирус меняет свидания и секс

Изоляция сделала невозможными традиционные свидания, но это не значит, что люди перестали знакомиться и заниматься сексом. Технологии позволяют многое делать на расстоянии и тем, кто ищет пару, и тем, кто сейчас разлучен с ней обстоятельствами.

Онлайн-знакомства

Приложения для знакомств сейчас в непростой ситуации, ведь их смысл заключается в назначении реальной встречи с понравившимся человеком. Акции компании Match, которая стоит за сервисами для онлайн-знакомств Tinder и OkCupid, подешевели на 25%, и ей пришлось сбалансировать заботу о здоровье и свои задачи.

«Tinder понимает, что пользователи часто встречаются с новыми людьми лично, и, учитывая текущую обстановку, мы хотели напомнить о мерах предосторожности, которые они должны принять», — говорится в сообщении компании. Сейчас в приложение внедряют новую функцию: она позволит знакомиться с людьми за пределами района, в котором сейчас находится человек.

Уитни Вулф Херд, основательница приложения для знакомств Bumble, выразила свою позицию в открытом письме гораздо яснее: «Пока назначайте виртуальные свидания, пожалуйста».

Но как их устраивать? Один из способов сделать это — заново изобрести формат быстрых свиданий. Давун Канг, соосновательница сервиса Coffee Meets Bagel, говорит, что они начали проводить групповые видеозвонки, в которых одновременно могут участвовать 10-15 человек. Виртуальную встречу модерирует представитель компании, которому можно сообщить о приглянувшемся участнике. Если симпатии совпадут, людей соединят.

Коронавирус также меняет базовые правила знакомств. Раньше считалось нормой приглашать на свидание в переписке, а звонки, тем более по видеосвязи, могли и отпугнуть.

Но это уже не так. В конце февраля JWed, еврейское приложение для знакомств, одним из первых стало использовать встроенный видеочат. В компании рассказали, что и так планировали предложить такую функцию, но коронавирус ускорил этот процесс. Bumble также запустил видеосвязь, чтобы пользователи могли общаться, не нарушая карантин.

Видеозвонки, в отличие от переписок, позволяют собеседникам понять, есть ли между ними химия. Канг считает, что такая практика будет нормой еще долгое время после вспышки COVID-19, так как пользователи хотят увидеть за идеальными селфи реального человека. «Сначала люди не ощущают, что хорошо выглядят на таких свиданиях, — говорит Канг, — но потом им приходится пробовать, так как они понимают, что не будут встречаться с людьми еще очень долго. Как только они попробуют это, они, вероятно, сделают это снова».

Жительница Лондона по имени Джаз пользуется приложениями для знакомств с 2014 года. Видеозвонки сделали свидания менее случайным, говорит она.

«Теперь я могу проводить первые встречи в интернете и создавать с мужчиной более сильную эмоциональную, а не физическую связь. Три недели отсутствия контакта означают, что вы сможете отбросить фейки, как мух, и пообщаться с теми, кто действительно хочет иметь что-то большее», — добавляет Джаз.

Она утверждает, что не готовится к виртуальным встречам специально. «Домашняя одежда и никакого макияжа — если вы понравитесь в таком виде, то будете нравиться в любом состоянии», — считает она. Девушка наслаждается непринужденностью онлайн-свиданий: «Я также могу выпить бокал вина и прилечь на кровати».

Секс на расстоянии

Коронавирус меняет не только свидания — растет популярность и технологий для секса. По словам Джастина Лемиллера, научного сотрудника Института им. Кинси, это во многом связано с последствиями карантина. Хотя коронавирус и связанные с ним запреты все еще слишком новы для проведения анализа, очевидно, что нынешняя ситуация меняет наше поведение, говорит Лемиллер. Люди пробуют новейшие секс-гаджеты, посещают VR-стрип-клубы, присоединяются к секс-вечеринкам в Zoom и даже ищут на PornHub очень конкретное порно: домашнее видео, которое фетишизирует коронавирус.

Полли Родригес, основательница розничной сети секс-игрушек Unbound Babes, говорит, что после вспышки COVID-19 многие компании из сферы секс-технологий столкнулись с проблемами. Существенная доля секс-игрушек производится в Китае, поэтому цепочка поставок сильно пострадала, объяснила Родригес.

Но спрос остается высоким. Как только в США появились первые случаи заражения, Unbound Babes стали спешно выполнять заказы на вибраторы и презервативы, которые в первую неделю марта выросли на 30%, а во вторую — еще на 40%. «Обычно это самый спокойный период в году. Сейчас же люди делают запасы и ожидают, что все это займет некоторое время», — отметила Родригес.

Лемиллер говорит, что взрыв спроса на секс-игрушки можно отнести к демографии. «Процент одиноких людей сегодня выше, чем когда-либо. Сейчас с партнером или супругом не живут больше людей, чем когда-либо прежде», — указал он.

Однако секс-игрушками интересуются не только одинокие люди. По прогнозам Лемиллера, в ближайшие месяцы пары, находящиеся в изоляции, начнут больше экспериментировать. «Увеличится спрос на секс-игрушки с дистанционным управлением, которые позволяют вступать в сексуальные отношения с партнером на расстоянии», — говорит он. Это привлекательная возможность, особенно с учетом того, что длительность карантина предсказать сложно.

Пандемия коронавируса «подготовит почву для революции в сфере секс-технологий, которую мы все ожидали, и позволит провести ее раньше, чем мы думали», говорит Лемиллер.

Но люди, которые уже столкнулись с последствиями экономического спада, не смогут оценить результаты этой революции, так как секс-гаджеты по-прежнему являются предметом роскоши и могут стоить сотни долларов. Степ Транович из SexTech-стартапа Cute Little Fuckers говорит, что, в отличие от Unbound Babes, продажи его компании резко упали из-за финансовых проблем клиентов. «В основном наши клиенты — это трансгендеры и квиры. Они и так были социально отчуждены и обладали менее стабильным доходом. К сожалению, когда происходят крупные события, они первыми лишаются работы и оказываются в невыгодном финансовом положении», — сказал Транович.

Лемиллер считает, что изоляция в любом случае приведет к серьезным изменениям в отношениях. «В одном я уверена: чем дольше это продлится, тем дольше будут действовать произошедшие сдвиги. Люди хотят виртуально соединяться», — заключила Канг.

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