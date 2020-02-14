Им нужен только секс: 6 SexTech-стартапов от русскоязычных разработчиков

Бордели с реалистичными куклами, высокотехнологичные секс-шопы и вебинары по сексуальным техникам уже не удивляют россиян и жителей стран бывшего СССР. При этом сама SexTech-индустрия все еще выглядит нишевой среди стартаперов и инвесторов, их стремятся быстрее выводить на зарубежные рынки.

Pure

Одно из самых известных на российском рынке приложений для секс-дейтинга. Основано в 2012 году украинцами Романом Сидоренко и Александром Кухтенко. Инвестором выступил бизнес-ангел Константин Синюшин. Приложение вышло сначала на западный рынок, а с 2014 года — на русскоязычные рынки. Вместе с этим команда разработчиков переехала в Португалию.

В 2020 году в Pure можно загружать фотографии только с камеры, нельзя вставлять скопированный текст в чате, а также приложение может уведомление о сделанном скриншоте чата и статусе собеседника — «онлайн», «последний раз был» и «пишет».

Как и в начале работы сервиса, поиск работает 1 час, а лента формируется из тех, кто ищет секс-партнера прямо сейчас. Радиус поиска у Pure — 50 км.

Философия проекта: «Никаких имен, никаких соцсетей — только одна фотография». Аватар является знаком того, что человек готов к свиданию. Со своей стороны в Pure обещают полную анонимность и сквозное шифрование.

Yboo

Приложение, где девушки выбирают мужчин. Последние должны описать сценарий встречи, а дамам необходимо заполнить небольшую анкету со своими данными и интересами. Дальше они могут свайпать влево и вправо и общаться с совпадающими по интересам партнерами. Чат с собеседником работает 24 часа — по замыслу разработчиков, этого должно хватить на то, чтобы понять, стоит ли продолжать.

Основатель Арсений Лаврентьев рассказал об идее проекта:

«Я хочу, чтобы любые знакомства, будь то секс-знакомства или знакомства для чего-то большего, строились на взаимоуважении в первую очередь… Я искренне считаю, что секс будет ярче после знакомства за ужином, с последующим продолжением, где мужчина в свою очередь создал красивую обстановку, со свечами, вином, хорошим видом из окна, с окнами в пол, приглушенным светом и романтической музыкой».

Про SexTech на постсоветском пространстве Арсений говорит, что не наблюдает на нем ничего необычного, хотя для собственной разработки среди основных рынков называет США и Китай.

Sex Actions (Секс-Действия)

Приложение для эротических игр от разработчика, подписавшегося как Ivan Gusev.

Пользователям, готовым играть со своим офлайн-партнером, предлагаются три базовых бесплатных игры: «Было-не было», «Кубики», «Колесо». Есть раздел с готовыми сценариями («В самолете», «Медсестра»), также можно создать свой собственный сюжет, отвечая на вопросы в приложении.

Для онлайн-игры участники выбираются платформой случайно. Игра заключается в ответах на вопросы, которые генерирует приложение. Премиум-аккаунт дает возможность слушать голосовые комментарии собеседника. Сеанс длится час.

Кроме игр для двоих в Sex Actions есть общий чат для всех, кто находится онлайн.

Fantasy Match

Платформа для поиска партнеров по фантазиям. Сделано в Украине, работает только с помощью Facebook. В описании приложения говорится, что это «социальная сеть номер один для по-настоящему open minds Калифорнии и Нью-Йорка».



В приложении можно публично и тайно делиться сексуальными фантазиями, фетишами и кинками. Секретные фантазии пользователя видны только тем участникам, которые их разделяют. Еще в сервисе можно читать и писать истории — за своей подписью, анонимно или только для себя. Определенную часть контента, например, иллюстрированные карточки, производят сами разработчики, чтобы рассказать о том, какими бывают фантазии.

«Сексуальное развитие — это потребность каждого здорового человека. Углублять свои сексуальные переживания, находить и создавать именно то, что заводит, вкладываться в отношения. Это сложно, это дорого, на это нужно время. Я хочу, чтобы таких людей в мире было больше», — рассказал Андрей Ярошенко, СЕО Fantasy Match.

Продукт, по его словам, подойдет для одного человека, «обычных» пар и «продвинутых».

Целевыми рынками для своего приложения Ярошенко видит Америку и Европу. Он считает, что в SexTech есть как минимум две «волны»: первая — порно, эскорт и развлечения, вторая — sexual wellness, в которой продукты нацелены скорее на сексуальное просвещение и обучение пользователей. На постсоветском пространстве, как он говорит, у «второй волны» очень мало возможностей достучаться до своей аудитории, поскольку реклама на большинстве площадок запрещена.

«Вибратор для женщин»

Платный сервис, российский клон многочисленных «вибраторов» из App Store и Google Play. В описании позиционируется как «превосходный мобильный массажер» с 12 режимами, который поможет «успокоить мышцы после тренировки», «убаюкать ребенка» и «укрепить кости». Разработчики сообщают, что «Вибраторе» есть разные скорости и мощности вибраций, а также «современный и удобный для использования интерфейс». В комментариях большинство пользователей шутят или жалуются на зря потраченные деньги.

SC App

Приложение для свинг-знакомств, официальный релиз которого намечен на 14 февраля. Из информации на сайте следует, что подойдет пользователям с разным опытом в теме. Разработчики обещают «удобный функционал анкеты с реальными фото», поиск по параметрам, «карту намерений для встреч “здесь и сейчас”», возможность создавать вечеринки и свиданий.

«Мы с мужем уже давно в теме и постоянно сталкивались с различного рода трудностями при поиске пары. Как-то мы подумали, что было бы интересно создать такой сервис, в котором будут учтены все наши пожелания и потребности, поиск станет быстрым и удобным, а на фото анкет будут реальные люди», — сообщила основательница, пожелавшая быть представленной как «Кейт SC».

По ее словам, российский рынок SexTech — перспективное направление, в котором уже есть «достойные проекты».