Когда закончится вспышка коронавируса: четыре сценария

Коронавирус радикально нарушил нормальное течение жизни, и многие задаются вопросом: когда же это закончится? Эпидемиологи считают, что дальше ситуация может развиваться по одному из следующих четырех сценариев.

Сценарий №1. От одного до двух месяцев

Специалисты считают этот вариант крайне маловероятным. Справиться с проблемой за счет социального дистанцирования можно за месяц-два, если коронавирус окажется «неожиданно несерьезным патогеном», сказал Уильям Хенедж, профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Чана. «Все инфицированные сейчас люди отличаются от тех, которых мы наблюдали [раньше], их болезнь проходит в очень легкой форме, и мы понимаем, что иммунитет постепенно вырабатывается», — отмечает он.

Другой путь к быстрому улучшению ситуации гораздо мрачнее. Эндрю Ноймер, профессор общественного здравоохранения в Калифорнийском университете в Ирвайне, говорит, что слишком слабое социальное дистанцирование может привести к резкой вспышке COVID-19 в ближайшие несколько месяцев, которая сокрушит систему здравоохранения и убьет огромное количество людей. Но многие зараженные все равно поправятся, в результате чего или большая часть, или даже все население Земли приобретет иммунитет.

Обе эти ситуации могли бы вернуть привычный ход вещей через пару месяцев, но даже если этого не произойдет, к концу весны эксперты получат гораздо больше информации о коронавирусе. Прежде всего, они смогут оценить тяжесть первой волны заражений и, следовательно, эффективность усилий по сдерживанию COVID-19. Хенедж объясняет, что сейчас эта информация недоступна, так как людям, которые заразились недавно, обычно не требуется интенсивная терапия в течение нескольких недель. Также через месяц или два специалисты, вероятно, будут лучше понимать, получают ли выздоровевшие иммунитет к инфекции и как долго он действует. Эти данные пригодятся для сдерживания коронавируса.

Сценарий №2. От трех до четырех месяцев

Хенедж предположил, что за это время «мы узнаем о вирусе кое-что, что сделает нас более уверенными в возможности возобновить различные действия. Например, может выясниться, что у нас уже есть существенный иммунитет, полученный через легкие или даже бессимптомные заражения».

Это то, что можно узнать за месяцы тестирования людей как с симптомами, так и без них Здесь важны два типа исследований: первый обнаруживает сам коронавирус, а второй — антитела, вырабатывающиеся у людей с иммунитетом к нему.

По словам Хенеджа, эта информация позволит изолировать зараженных и наиболее уязвимых людей, в то время как большая часть населения сможет вернуться к более или менее нормальной жизни. При этом жители регионов с низким уровнем заболеваемости смогут сделать это быстрее.

Майкл Стото, профессор в области управления системами здравоохранения в Джорджтаунском университете, рассказал, что распространение болезни определяют три переменные: со сколькими людьми за день сталкивается средний человек (учитываются и личные встречи, и прикосновения к одним и тем же поверхностям), какова вероятность передачи вируса при каждом из этих взаимодействий и доля встречающихся носителей вируса.

По словам Стото, если более тщательное и целенаправленное исследование даст более полную картину распространения вируса, органы здравоохранения смогут сфокусироваться на одной из этих переменных. Например, если данные тестирования покажут, что сокращение числа людей (первая переменная) эффективно, то, возможно, рестораны и другие виды малого бизнеса снова откроются, но крупные мероприятия будут отменены или отложены.

«От некоторых радикальных мер, которые мы предпринимаем сейчас, можно было бы отказаться раньше», — указывает он.

Через три-четыре месяца ученые также могли бы найти способ лечения COVID-19 — не вакцину, а средство для облегчения симптомов и предотвращения летальных исходов. Это не устранит потребности в социальном дистанцировании, поскольку крупномасштабные вспышки все еще возможны, но поможет снизить нагрузку на больницы.

Хенедж считает этот сценарий более вероятным, чем первый, но подчеркивает, что пока ни в чем нельзя быть уверенным.

Сценарий №3. От четырех до 12 месяцев

Исследователей по-прежнему сильно интересует, замедлится ли распространение COVID-19 летом, как и в случае с гриппом? Есть несколько теорий о том, почему летом эпидемия гриппа идет на спад. Возможно, дело в том, что более высокие температуры и повышенное ультрафиолетовое излучение неприемлемы для некоторых вирусов и/или что большинство школ закрываются, лишая вирусы важнейшего места распространения. Но имеет ли хоть одна из этих теорий отношение к коронавирусу, пока неизвестно.

Ноймер предполагает, что подтверждение или опровержение сезонности COVID-19 появится в ближайшие два-три месяца, и дальше возможны два варианта развития событий: в первом случае вирус отступит летом, во втором этого не произойдет. Но в обоих сценариях некоторые меры по социальному дистанционированию продлятся до конца года.

В первом варианте, говорит Ноймер, лето будет немного веселее, чем весна, — по крайней мере, в северном полушарии. Собрания небольших групп на свежем воздухе могут разрешить. Не исключено, что откроются бары и рестораны. Но крупные мероприятия, вероятно, по-прежнему будут запрещены. «Ни Lollapalooza, ни игр Высшей лиги бейсбола, ни многолюдных пляжей не будет», — прогнозирует Ноймер.

Хенедж считает, что спортивные события могут возобновиться летом, но без толп, и что телешоу могут отказаться от студийной аудитории. Между тем магазины могут ограничить количество покупателей, одновременно находящихся в помещении. «Я действительно не думаю, что в ближайшее время где-то будут толпы», — добавил он. Но более незначительные элементы нормальной жизни могут постепенно вернуться.

Даже поездки к близким могут стать относительно безопасными. «Как только вирус распространяется повсюду и появляется риск заразиться даже в магазине у дома, ограничения на поездки теряют особый смысл. Тем не менее, должны быть приняты некоторые меры, чтобы люди не толпились в аэропортах», — отметил Хенедж.

Минусом этого почти нормального лета может стать вероятный (хоть и не гарантированный) рецидив коронавируса. Осенняя волна заражений может начаться в сентябре или октябре и снова потребовать ужесточения изоляции. Социальное дистанцирование будет либо похожим на нынешнее, либо окажется чуть слабее: к тому времени многие люди могут получить иммунитет к COVID-19 и станут выходить на улицу, не рискуя заразиться. Кроме того, мы больше узнаем о вирусе. Например, если к осени выяснится, что дети его не распространяют, школы могут открыться.

Лето также станет хорошим временем для производства дополнительных аппаратов для искусственной вентиляции легких, больничных коек и защитного оборудования для медработников. «Если коронавирус окажется сезонным, нужно будет воспользоваться летним затишьем, чтобы подготовить осенний ответ болезни», — сказал Ноймер. При правильной подготовке социальное дистанцирование может быть уменьшено.

Во втором варианте летней отсрочки не будет. Даже если изоляция уменьшит число зараженных, риск появления новой волны останется высоким и в более теплые месяцы. По словам Ноймера, если к началу-середине июня число заражений значительно не сократится, мы убедимся, что вирус не сезонный.

На этом этапе меры социального дистанцирования могут быть изменены в зависимости от ситуации. Если окажется, что приближается новая волна заражений, изоляция останется строгой. Но если данные покажут, что перегрузки больниц не ожидается, меры социального дистанцирования могут быть ослаблены.

«Как только с [текущей] волной разберутся, некоторые вещи могут стать немного проще», — сказал Хенедж. Работа и общение выйдут за пределы дома, но все взаимодействия будут по-прежнему сопровождаться тщательным мытьем рук и частым использованием дезинфицирующих средств. Вероятно, люди, которые могут работать удаленно или заказывать еду на дом, предпочтут делать так, а не посещать общественные места.

Сценарий №4. От 12 до 18 месяцев (или дольше)

Весна 2021 года — самый ранний срок, в который возможно появление вакцины от коронавируса. «Все, что появится быстрее, станет мировым рекордом, молниеносной скоростью», — сказал Ноймер. Если это будет «грубый черновик, который нужно отполировать», производство вакцины займет больше времени: возможно, еще шесть месяцев или год после следующей весны.

Разработка вакцин занимает так много времени, потому что их трудно сделать совершенными. Существует ряд методических испытаний, которые позволяют убедиться: вакцина не вредит здоровому человеку, она генерирует желаемые антитела, которые действительно защищают от болезни. Это не чрезмерные бюрократические предосторожности — если исследователи создают что-то, что попадет в руки сотен миллионов, а возможно, и миллиардов людей, они хотят убедиться, что все делают правильно.

После получения вакцины нормальная жизнь возобновится, но не сразу. «Обеспечить вакцинацию [почти] 350 млн человек — это настоящий подвиг», — отметил Стото. Он также добавил, что «при поступлении вакцин не одной большой партией», необходимо продумать их распределение. Кто получит вакцины первыми? Люди, наиболее уязвимые для коронавируса? Работники здравоохранения?

Кроме того, есть вариант, что никто не сможет создать безопасную и эффективную вакцину. Это печальный вариант, но даже в этом случае к осени 2021 года вполне можно будет справиться с пандемией за счет выработки иммунитета. Но это совсем не значит, что нам придется более года находиться в изоляции. «Мы не сможем выбраться из наших нор дольше 12 месяцев только в том случае, если коронавирус окажется настолько свиреп и неподатлив, насколько только может, и вызовет идеальный шторм вирусной эпидемии, который мы никогда не сможем победить», — добавил Ноймер.

Даже без вакцины выработка иммунитета обеспечит гарантию того, что будущие вспышки COVID-19 будут гораздо слабее, чем нынешняя. Однако вирус может оставаться угрожающим и продолжать циркулировать, заражая людей, как простуда или грипп. Это было бы сложно назвать хорошим вариантом, но к тому времени жизнь вернулась бы к нормальному течению — хотя в то же время полностью бы изменилась.

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