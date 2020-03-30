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Истории

Что могут сделать рестораны, чтобы выжить во время вспышки коронавируса

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Вспышка коронавируса поставила под угрозу существование многих кафе и ресторанов. Издание Entrepreneur изучило ситуацию на рынке США и опубликовало три универсальных совета по сохранению бизнеса в ресторанной индустрии.

Что могут сделать рестораны, чтобы выжить во время вспышки коронавируса

1. Сосредоточьтесь на доставке

Сейчас многие заведения не могут принимать клиентов, поэтому они полностью переходят на доставку. Не для всех это легко: некоторые кафе и рестораны никогда этим не занимались, поэтому соответствующие процессы приходится создавать и оттачивать на ходу. Кроме того, формат некоторых заведений просто не предполагает доставки заказов на дом. Вот несколько действий, которые могут помочь при переходе на новый режим работы.

Держите клиентов в курсе событий

Сообщайте по электронной почте и в соцсетях об изменениях в работе, способах заказа, оплаты и доставки блюд. При этом помните, что не все люди представляют себе текущее положение ресторанной индустрии, поэтому его нужно понятно описать. Если такая возможность есть, предлагайте в рассылке скидки, которыми можно поделиться с близкими. Ощутив дружеское отношение, клиенты с большей вероятностью захотят вас поддержать.

Общайтесь с местным сообществом и СМИ

Поддерживайте связь с местными изданиями, а также со всеми организациями, которые заинтересованы в процветании города и могут чем-то помочь. Например, власти города Аддисон, штат Техас, так поддерживают ресторанный бизнес: они начали размещать на билбордах ссылку на сайт, где собраны все предложения по доставке от местных кафе.

Находите партнеров по доставке

У сервисов по доставке еды уже есть лояльная аудитория, которая вполне может заинтересоваться вашим рестораном. Обычно такие сервисы берут плату за размещение в каталоге, но во время вспышки коронавируса многие из них начали предлагать разные отсрочки и скидки. Заключить такое партнерство стоит не только для быстрого увеличения продаж, но и для повышения узнаваемости бренда в долгосрочной перспективе.

2. Усильте бренд

Уже сейчас стоит думать не только о том, как пережить кризис, но и о том, что будет после него. Экономический спад истощит бизнес, и вам понадобится мощный приток клиентов, чтобы поправить дела. Привлечь новую аудиторию поможет усиление бренда, которое лучше не откладывать. Используйте все доступные каналы связи, чтобы рассказать о своей истории, сотрудниках и подходе. Будьте честны, проявляйте благодарность и смотрите на эту ситуацию как на возможность построить отношения, которые будут полезны в будущем.

Если ваше положение позволяет это сделать, помогите пожилым людям, сотрудникам экстренных служб и другим людям, нуждающимся в поддержке. Эта мера требует финансовых затрат, но она усилит бренд заметнее, чем какая-либо другая.

3. Урегулируйте вопрос с арендой

Серьезная нагрузка для ресторанов и кафе — это арендная плата. Отсрочка может стать важнейшей мерой поддержки для этого вида бизнеса, но по собственной инициативе ее предлагают далеко не все арендодатели, хотя и такие случаи есть: компания Madison Partners из Далласа, управляющая недвижимостью, пообещала, что «будет работать над вопросами аренды вместе с клиентами из числа представителей малого бизнеса».

Разговор с владельцем помещения всегда можно инициировать самостоятельно. Вполне вероятно, что он не захочет искать нового арендатора после возвращения ситуации к норме. Назначьте встречу, объясните ситуацию и представьте долгосрочный план. Есть все шансы, что вместе вы сможете что-то придумать.

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