Что могут сделать рестораны, чтобы выжить во время вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса поставила под угрозу существование многих кафе и ресторанов. Издание Entrepreneur изучило ситуацию на рынке США и опубликовало три универсальных совета по сохранению бизнеса в ресторанной индустрии.

1. Сосредоточьтесь на доставке

Сейчас многие заведения не могут принимать клиентов, поэтому они полностью переходят на доставку. Не для всех это легко: некоторые кафе и рестораны никогда этим не занимались, поэтому соответствующие процессы приходится создавать и оттачивать на ходу. Кроме того, формат некоторых заведений просто не предполагает доставки заказов на дом. Вот несколько действий, которые могут помочь при переходе на новый режим работы.

Держите клиентов в курсе событий

Сообщайте по электронной почте и в соцсетях об изменениях в работе, способах заказа, оплаты и доставки блюд. При этом помните, что не все люди представляют себе текущее положение ресторанной индустрии, поэтому его нужно понятно описать. Если такая возможность есть, предлагайте в рассылке скидки, которыми можно поделиться с близкими. Ощутив дружеское отношение, клиенты с большей вероятностью захотят вас поддержать.

Общайтесь с местным сообществом и СМИ

Поддерживайте связь с местными изданиями, а также со всеми организациями, которые заинтересованы в процветании города и могут чем-то помочь. Например, власти города Аддисон, штат Техас, так поддерживают ресторанный бизнес: они начали размещать на билбордах ссылку на сайт, где собраны все предложения по доставке от местных кафе.

Находите партнеров по доставке

У сервисов по доставке еды уже есть лояльная аудитория, которая вполне может заинтересоваться вашим рестораном. Обычно такие сервисы берут плату за размещение в каталоге, но во время вспышки коронавируса многие из них начали предлагать разные отсрочки и скидки. Заключить такое партнерство стоит не только для быстрого увеличения продаж, но и для повышения узнаваемости бренда в долгосрочной перспективе.

2. Усильте бренд

Уже сейчас стоит думать не только о том, как пережить кризис, но и о том, что будет после него. Экономический спад истощит бизнес, и вам понадобится мощный приток клиентов, чтобы поправить дела. Привлечь новую аудиторию поможет усиление бренда, которое лучше не откладывать. Используйте все доступные каналы связи, чтобы рассказать о своей истории, сотрудниках и подходе. Будьте честны, проявляйте благодарность и смотрите на эту ситуацию как на возможность построить отношения, которые будут полезны в будущем.

Если ваше положение позволяет это сделать, помогите пожилым людям, сотрудникам экстренных служб и другим людям, нуждающимся в поддержке. Эта мера требует финансовых затрат, но она усилит бренд заметнее, чем какая-либо другая.

3. Урегулируйте вопрос с арендой

Серьезная нагрузка для ресторанов и кафе — это арендная плата. Отсрочка может стать важнейшей мерой поддержки для этого вида бизнеса, но по собственной инициативе ее предлагают далеко не все арендодатели, хотя и такие случаи есть: компания Madison Partners из Далласа, управляющая недвижимостью, пообещала, что «будет работать над вопросами аренды вместе с клиентами из числа представителей малого бизнеса».

Разговор с владельцем помещения всегда можно инициировать самостоятельно. Вполне вероятно, что он не захочет искать нового арендатора после возвращения ситуации к норме. Назначьте встречу, объясните ситуацию и представьте долгосрочный план. Есть все шансы, что вместе вы сможете что-то придумать.

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