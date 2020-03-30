Delivery Club открыл горячую линию для ресторанов о работе во время коронавируса

Сервис доставки еды Delivery Club открыл специальную горячую линию по вопросам работы заведений общественного питания на фоне введения новых мер профилактики коронавируса. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Линия работает ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени по номеру 8 800 600 1703.

Сотрудники call-центра будут отвечать на вопросы о работе ресторанов и служб доставки в условиях коронавируса, нулевой комиссии в рамках программы поддержки локальных ресторанов Delivery Club, подключении к сервису, а также принимать информацию об изменении времени работы ресторанов.

«Горячая линия Delivery Club предназначена не только для наших партнеров, но и для еще не подключенных к сервису ресторанов. За последние дни мы столкнулись с огромным количеством заявок на подключение и вопросов от менеджеров заведений общественного питания, поэтому решили создать специальную горячую линию с выделенными сотрудниками поддержки», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее Delivery Club запустил программу поддержки локальных ресторанов, обнулив комиссию для новых несетевых заведений, доставляющих заказы своими силами, и предоставив им маркетинговую поддержку.

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