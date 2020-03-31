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Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Delivery Club запустил программу поддержки локальных ресторанов. С 27 марта новые рестораны, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами, смогут получать заказы через Delivery Club без комиссии. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов

Условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, состоящих не более чем из трех филиалов. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 года.

Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия. 

Помимо этого Delivery Club выделил дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов. Каждый клиент сервиса получает скидку 20% на первый заказ из каждого нового ресторана. Партнеры сервиса будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит легко их найти.

«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал. Наша поддержка в первую очередь ориентирована на малый бизнес, поскольку именно на нем сильнее всего отражается распространение коронавируса», — сообщил вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. 

Изменения в условиях работы Delivery Club c локальными ресторанами до конца июня 2020 года:

 Тип доставки Стандартная комиссия Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся до 15 марта 2020 года Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся после 15 марта 2020 года
Доставка курьерами ресторана 20% 15% 0%
Доставка курьерами Delivery Club 35% 30% 25%

Поддержка локальных ресторанов запущена в рамках программы помощи среднему и малому бизнесу, на которую Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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