Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов

Delivery Club запустил программу поддержки локальных ресторанов. С 27 марта новые рестораны, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами, смогут получать заказы через Delivery Club без комиссии. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, состоящих не более чем из трех филиалов. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 года.

Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия.

Помимо этого Delivery Club выделил дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов. Каждый клиент сервиса получает скидку 20% на первый заказ из каждого нового ресторана. Партнеры сервиса будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит легко их найти.

«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал. Наша поддержка в первую очередь ориентирована на малый бизнес, поскольку именно на нем сильнее всего отражается распространение коронавируса», — сообщил вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Изменения в условиях работы Delivery Club c локальными ресторанами до конца июня 2020 года:

Тип доставки Стандартная комиссия Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся до 15 марта 2020 года Сниженная комиссия для ресторанов, подключившихся после 15 марта 2020 года Доставка курьерами ресторана 20% 15% 0% Доставка курьерами Delivery Club 35% 30% 25%

Поддержка локальных ресторанов запущена в рамках программы помощи среднему и малому бизнесу, на которую Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей.

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