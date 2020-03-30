Рост цен на золото и риск отмены дивидендов по акциям авиакомпаний. Эксперт — о том, что нужно знать инвесторам

Коронавирус и обвал цен на нефть продолжают вмешиваться в ситуацию на финансовых рынках. Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView , помогает разобраться, что происходит сейчас и к чему готовиться активным инвесторам.

Авиакомпании

Коронавирус путешествует по миру не только заражая людей, но и парализуя целые индустрии. К примеру, международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ожидает, что убыток мировых авиаперевозчиков может достичь $252 млрд из-за пандемии. У большинства мировых перевозчиков запаса наличности хватит не больше, чем на три месяца.

Ранее в марте ИАТА, представляющая 290 авиакомпаний по всему миру, предупредила, что только у около 30 авиакомпаний достаточно здоровые финансовые показатели. Многие фирмы брали большие займы, чтобы купить самолеты. У большого числа компаний в «красной зоне» в шесть раз больше чистого долга (с учетом аренды самолетов), чем рентабельность по EBITDAR.

С начала года акции «Аэрофлота» упали на 28%, а Utair потерял порядка 13% — и похоже, что это не конец. По данным «Ведомостей», еще к середине марта «Аэрофлот» сократил число международных рейсов на 25%, «Уральские авиалинии» — на 40%, S7, «Победа» и Utair — на 15–18%.

Кроме возможных убытков существует вероятность, что компании могут отложить или вовсе отменить дивиденды на пару лет. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing, кстати, уже остановила выплату всех дивидендов на неопределенный срок.





Банки

В банковском секторе ситуация тоже обстоит не лучшим образом. В частности, ЦБ РФ рекомендует банкам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом. Это может негативно сказаться на уровне банковских доходов.

Fitch, к примеру, уже ухудшило прогноз по банковскому сектору РФ до негативного из-за COVID и нефтяных цен. Стоит добавить, что степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, отдельных рисков для национальных экономик, внешнего финансирования, политических мер властей и бизнес-портфелей отдельных банков.

Нефть

Исследование The Wall Street Journal говорит о том, что пандемия осложняет план России по наращиванию добычи нефти в нефтяной войне с Саудовской Аравией. Таким образом, нефть продолжает оставаться под давлением. С начала года нефтяные фьючерсы WTI упали на 60%. Никто не может гарантировать, что они не будут ниже.

Инфляция

Инфляция продолжает расти. Потребительские цены с 17 по 23 марта включительно увеличились на 0,31%, по сравнению с 0,09% в предыдущие шесть дней (с 11 по 16 марта). С начала года по 23 марта потребительские цены выросли на 1,3%, а с 1 по 23 марта — на 0,5%. Таким образом, мы наблюдаем трехкратное ускорение инфляции, и это только начало. Кстати, причина роста цен — ослабления рубля в феврале-марте.

Драгметаллы

Золото и драгметаллы растут. Во вторник, 25 марта, цены на золото подскочили более чем на 6%, показав один из лучших дней за последние 11 лет. Goldman Sachs в свою очередь заявляет, что пришло время покупать драгоценный металл.

Цены растут, так как инвесторы считают, что золото — лучшая альтернатива в условиях действий Центробанка, ведущих к обесцениванию валюты и возможной инфляции.

Что в итоге?

Глобальная экономика вновь в кризисе, в этот раз из-за попытки остановить распространение вируса. По мнению экономистов, опрошенных РБК, российская экономика в 2020 году переживет рецессию. ВВП может упасть на 0,8%–3%. Только потери от одной нерабочей недели оцениваются в сумму до 1,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Чтобы защитить бизнес, нужно выделить на это средства, как, к примеру, сделали в США.

Никто не может точно сказать, когда рынок развернется и акции каких компаний вырастут в ближайшее время. Но похоже на то, что рынок потихоньку возвращается в свое русло, восстанавливаясь после недавнего падения, так же как и ликвидность, и аппетит к риску.

Золото продолжает расти, как и значительное количество коммодитиз. С другой стороны, если все начнут возвращаться на рынок, золото может вновь упасть.

Доходность по американским казначейским облигациям стремится к нулю. А нефть, в свою очередь, продолжила свое падение, достигнув уровня 2002 года.

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