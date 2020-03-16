Продавать, держать, покупать? Инвесторы — о разумных стратегиях в условиях обвала рынка

С падением фондовых рынков для тех, кто хранит свои деньги в акциях, настали не самые легкие времена. Фондовые инвесторы рассказали Rusbase, стоит ли частным держателям ценных бумаг паниковать и избавляться от всех активов. Спойлер: нет.

Роман Дмитриев, начальник Управления операций с ценными бумагами МТС Банка

Есть ли сейчас у инвесторов реальный повод для паники? Скорее, есть повод для беспокойства, поскольку сильное снижение цен на нефть, выход из рисковых активов и переоценка роста мировой экономики глобально меняют сценарий роста, по которому большинство инвесторов торговали в последнее время.

И если коронавирус слегка охладил рост мировых индексов, то синергия влияния остальных факторов однозначно приведет к пересмотру общей парадигмы развития мировой экономики, темпов ее снижения и оценки дальнейших перспектив.

В настоящий момент рынком двигают эмоции, цены на активы внутри дня меняются достаточно сильно. Для успешной работы нужны выдержка, самообладание, умение строить торговые планы, рассчитывать уровни входов и выходов, а также другие приемы профессионального трейдинга. И если вы не обладаете этими навыками, то лучше всего остаться в стороне от каких либо позиций и сберечь таким образом свой капитал.

Для тех, кто не является профессиональным инвестором, главное на сегодня — не предпринимать спонтанных решений, анализировать ситуацию, ждать.

Александр Анушкевич, совладелец SharesPro

Паниковать вообще никогда не стоит. Паника ни к чему хорошему не приводит ни в какой ситуации: ни в плохой, ни в хорошей. И паникуют, как правило, те, у кого не выстроена система и долгосрочная стратегия.

Если речь идет о российском инвесторе, который имеет акции российского и, возможно, американского рынка, инвестиционную недвижимость и свой бизнес в России, я бы посмотрел, структурирован ли его капитал так, чтобы существенная часть активов находилась в твердых валютах (долларе, евро) или, например, в драгоценных металлах.

Я бы подошел с позиции того, чтобы использовать этот кризис и спад как повод задуматься над распределением ресурсов, посмотреть в долгую и поставить цели. И не стоит, наверное, сейчас панически бежать покупать доллар — это не приведет ни к чему системному.

Сейчас мы держим хорошие проверенные бумаги американского рынка. И при возможности, при понимании, что цена будет достаточно удачной для покупки других хороших активов на американском рынке, мы будем их покупать. Но также не исключаем покупку драгоценных металлов, таких как золото, в портфель.

Тот инвестор, который всегда в рынке и является инвестором по-настоящему, останется в рынке. Он понимает, что для него это временное снижение портфеля, и в долгосрочной перспективе он останется в этом рынке.

Не совсем опытные инвесторы могут выйти из рынка, и тем самым рынок в том числе очистится от непрофессионалов.

Олег Богданов, ведущий аналитик QBF

Инвесторы должны быть всегда начеку. Сейчас ситуация на мировых рынках очень тревожная. Идет быстрое распространение эпидемии коронавируса, что приводит к изоляции целых регионов и стран. Экономическая жизнь там почти полностью останавливается, а это серьезно влияет на стоимость различных активов.

У инвесторов в российские ценные бумаги появилась дополнительная проблема — это ценовая война основных производителей нефти, из-за которой цены на нефть стремительно идут вниз. Как следствие — падают российские индексы и рубль. В такой ситуации лучше не спешить. Тем инвесторам, которые остались в наших активах, придется «пересидеть» этот турбулентный период.

Желающим быстро купить подешевевшие российские акции я бы рекомендовал сделать небольшую паузу и дождаться критического момента в развитии эпидемии. Как показывает практика, в периоды стресса на финансовых рынках лучше находиться в валюте, золоте и американских казначейских облигациях.

Андрей Березин, управляющий партнер Raison Asset Management

Объективно ситуация в мировой экономике не так плоха, как может показаться по биржевым котировкам. Китай восстанавливается: по данным China International Capital Corporation, 1 марта экономическая активность в стране была на уровне 66,9% к прошлому году, а 9 марта — уже 77,3%.

Вместе с потреблением нефти в Китае будут расти и цены на нее — следовательно, и стоимость бумаг экспортеров нефти, что актуально для российского фондового рынка.

Покупка сильно подешевевших сейчас активов — хорошая стратегия, поскольку вероятность полноценного кризиса крайне мала. Однако мы не рекомендуем использовать плечо (приобретать ценные бумаги на заемные средства), чтобы не умножать риски.

Золото, как и другие консервативные инструменты, осторожным инвесторам в принципе стоит держать в своих портфелях. Доля защитных активов должна быть тем больше, чем меньше инвестор готов рисковать. Если текущая ситуация настораживает и в портфеле нет золота — лучше нарастить позиции в нем и в облигациях, а при стабилизации рынка добавить в портфель ETF на VIX.

Валерий Золотухин, основатель и генеральный директор Impact Capital

Дурак с планом будет гораздо более успешный, чем умный без плана. Поэтому, если до начала этого всего у инвестора была долгосрочная стратегия, то ее надо придерживаться.

Однозначно нет смысла сливать сейчас то, что подешевело. Допустим, сейчас нефть дешевая, но зато доллар дорогой, что компенсирует отчасти потери нефтяных и газовых компаний, которые являются экспортерами. Например, если вспомнить кризис 2014 года, там нефть очень быстро отскочила — и двух лет не прошло.

Можно присматриваться к бумагам не сырьевых экспортеров, которые точно от этого выиграют. Можно присматриваться к частным компаниям, каким-то спокойным (арендным, дивидендным) моделям, которые генерируют денежный поток и будут востребованы.

Также, нужно помнить, что кризис открывает массу возможностей в части недооцененных активов, потому что какие-то компании не выдерживают этого кризиса — просто закрываются, банкротятся.