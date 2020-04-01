Хакатоны против коронавируса: 5 причин, почему стоит участвовать в них и проводить свои

Более 80 тысяч участников, несколько сотен достойных разработок-победителей, дни опыта работы в команде — отличная база для подведения первых итогов. Итак, в чем главные плюсы хакатонов?

За последние две недели командная разработка цифровых решений проблем, связанных с эпидемией, стала новым глобальным трендом. Уже прошло более 20 антикризисных онлайн-хакатонов во многих странах мира, и это только начало — список подобных мероприятий растет.

1. Быстрый результат для решения важных проблем

На хакатонах участники сфокусированы на оперативном реагировании на те вызовы, которые сейчас стоят перед медициной, обществом и бизнесом.

На латвийском антикризисном хакатоне HackForce 17 марта одна из команд вышла с идеей защитной маски, которая печатается на 3D-принтере, может быть дезинфицирована и использована повторно. На днях такие маски уже получил местный госпиталь.

Среди других решений, которые были предложены на хакатонах, — приложение для обучения медперсонала работе с пациентами с коронавирусом, устройство для вентиляции легких, сервис поиска волонтеров для помощи людям в самоизоляции, сервис для временного найма сотрудников простаивающего бизнеса, платформа для учителей с разными инструментами дистанционного образования и сайт для поддержки МСБ с помощью покупки подарочных карт на услуги этого бизнеса.

2. Волонтерская работа ради общего позитивного эффекта

В отличие от «обычных» хакатонов с решением конкретных задач, поставленных корпоративным заказчиком, с гонкой за призами или за шансом быть нанятым на работу, антикризисный вариант подразумевает другой подход — готовность потратить свои время и силы на то, чтобы улучшить ситуацию для неограниченного числа бенефициаров, желание быть частью общего дела.

Такие хакатоны строятся на волонтерах, на экосистеме, в которой все ее составляющие готовы помогать друг другу, особенно в условия эпидемии.

Так, HackTheCrisis Finland был организован на платформе Junction — часть сообщества, включающего Slush, кампус Maria 01, студентов, разработчиков и фаундеров из Хельсинки.

Они привлекли партнеров из госструктур, больших корпораций, VСs, но основой осталась волонтерская работа организаторов, менторов и команд участников.

3. Общение людей разных специальностей и из разных стран

Первый хакатон HackTheCrisis, запустивший глобальную инициативу, прошел в Эстонии и привлек около тысячи участников из разных стран Прибалтики и Скандинавии. Мой знакомый венчурный инвестор из Латвии участвовал в нем качестве ментора, затем помогал в латвийском и польском хакатонах и не собирается останавливаться.

В каждой стране есть специфика (язык, регулирование, стадия эпидемии), но работа онлайн, общий характер проблем и хороший английский стирают границы.

В командах максимальное разнообразие людей — от веб-разработчиков и разработчиков приложений до врачей и ученых. Есть место и инженерам, специалистам по AI и big data, дизайнерам и пиарщикам, чиновникам и фаундерам стартапов, каждый из которых может помочь борьбе с кризисом.

В конце каждого из таких хакатонов все в первую очередь благодарят друг друга и радуются не только сделанному продукту, но и новым контактам, друзьям и коллегам.

4. Технологии и разработка в общих целях

В США почти тридцать программистов из Google, Apple и Amazon собрались в команду и за неделю вместе сделали проект для трекинга коронавируса covidnearyou.org. В Германии в хакатоне #WirVsVirus приняли участие более 42 тысяч человек, которые смогли за два дня предложить 800 проектов. Никакой другой формат не предполагает участия такого большого числа разработчиков в решении глобальных проблем.

Попытками применить технологии в качестве мер против последствий коронавируса сейчас занимаются отдельные компании, НКО, государство, но их ресурсы и знания ограничены, из-за этого часто они занимаются дублированием или созданием неэффективных решений.

Хакатоны могут не дать готовый продукт, но они дают идеи и показывают направления для использования технологий.

5. Ваш вклад в будущее

Самое лучше, что можно сделать сейчас (помимо соблюдения рекомендаций ВОЗ) — это помочь бороться с кризисом.

Сидеть дома и участвовать в командной онлайн-разработке полезных сервисов и приложений, помогать людям в больницах и самоизоляции, поддерживать существующий или создавать новый бизнес — это ваш вклад в будущее.

Кроме того, для многих хакатон — это отличный способ узнать больше о технологиях и освоить Slack, Zoom и массу другого полезного ПО в боевых условиях.

Если вы разрабатываете технологию, помогающую бороться с коронавирусом, расскажите о себе в специальном проекте Rusbase.

Фото на обложке: Shutterstock / Fleur_de_papier