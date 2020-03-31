Где бесплатно заниматься фитнесом на карантине: подборка онлайн-курсов

Режим самоизоляции — не повод вести менее подвижный образ жизни. Rusbase сделал подборку бесплатных онлайн-курсов на период карантина.

World Class

Сеть фитнес-клубов организует тренировки в Instagram (@worldclassclubs) и на канале YouTube . Расписание обновляется каждый день.

Также сеть в партнерстве со Сбербанком, Okko, more.tv и Москомспортом запустила программу #ФитнесПротивВируса.

X-Fit

Компания «заморозила» карты клиентов московских и подмосковных клубов и запустила онлайн-тренировки по популярным направлениям.

В настоящее время на YouTube-канале есть программы:

Body&Mind,

Atletica,

X-Total PRO,

Low Cor,

Street Fhight,

Dance Mix,

Pilates и Yoga.

Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи. Трансляция ведется из «X-Fit Парк Победы».

Nike

Компания проводит live-тренировки в Instagram. Есть тренировки как для детей, так и для взрослых. Расписание доступно на сайте.

Nike

UFC Gym

Фитнес-клуб запустил на сайте раздел с записанными на видео тренировками.

Сейчас доступны:

«функциональная тренировка для всего тела»,

«функциональная тренировка для начинающих»,

«силовая тренировка со свободными весами»,

«комплексная разминка» и другие.

Клуб также организует прямые эфиры в Instagram (@ufcgymrussia)

Скриншот с сайта UFC Gym

Fit Play



Видеотренировки и программы питания предлагает новый проект Fit Play. Однако бесплатно сервис доступен только для слабослышащих людей. Для такой категории пользователей компания предлагает следующие виды тренировок:

Home Workout (домашние тренировки);

TRX;

«Шпагат».

Позднее, по словам представителя сервиса, появятся дополнительные курсы с сурдопереводом: «Стретчинг», Crossfit, «Силовые тренировки», «Восстановление после родов», «Пресс + ягодицы».

Для остальных пользователей сервис платный.

Grow Food

Свой онлайн фитнес-клуб с ежедневными тренировками запустил и сервис доставки еды Grow Food.

Клуб будет работать на базе YouTube-канала FitStars с понедельника по пятницу по расписанию: в 9-00, 14-00 и 20-00.

Среди направлений:

йога,

кардио,

растяжка,

функциональные и силовые тренировки.

Во время онлайн-трансляции будут проходить розыгрыши здоровой еды, мерча и промокодов на заказ от сервиса Grow Food.

I Love Supersport

«Дать бой "диванному" карантину» предлагает школа циклического спорта I Love Supersport. Компания запустила проект «Обгони вирус», который призывает использовать время карантина, занимаясь дома йогой, танцами и другими тренировками.

Для участия в проекте нужно присоединиться к боту, который поделится полезными статьями, видео и расскажет о конкурсах для команды проекта.

Фото на обложке: Unsplash