Где бесплатно заниматься фитнесом на карантине: подборка онлайн-курсов
Режим самоизоляции — не повод вести менее подвижный образ жизни. Rusbase сделал подборку бесплатных онлайн-курсов на период карантина.
World Class
Сеть фитнес-клубов организует тренировки в Instagram (@worldclassclubs) и на канале YouTube . Расписание обновляется каждый день.
Также сеть в партнерстве со Сбербанком, Okko, more.tv и Москомспортом запустила программу #ФитнесПротивВируса.
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Время, которое мы проведем в ближайшие дни дома — это большая возможность для каждого из нас. Для кого-то это выходные, для кого-то заботы, но для нашего иммунитета это шанс справиться с любыми невзгодами. Шанс победить этот вирус! Поэтому всем нам важно сейчас поддерживать свой иммунитет физической активностью. Мы объединились вместе — Сбербанк, Okko, онлайн-сервис more.tv, Департамент спорта Москвы (Москомспорт), World Class — и подготовили для вас супер-программу #ФитнесПротивВируса. Это не просто онлайн-тренировки с тренерами World Class, но и отличный способ провести это время в хорошем настроении с пользой для своего тела и своего самочувствия, а заодно и возможность попробовать что-то новое! Присоединяйтесь к нашим тренировкам, оставайтесь активными, укрепляйте иммунитет, берегите близких — и вместе мы этот вирус победим!
X-Fit
Компания «заморозила» карты клиентов московских и подмосковных клубов и запустила онлайн-тренировки по популярным направлениям.
В настоящее время на YouTube-канале есть программы:
- Body&Mind,
- Atletica,
- X-Total PRO,
- Low Cor,
- Street Fhight,
- Dance Mix,
- Pilates и Yoga.
Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи. Трансляция ведется из «X-Fit Парк Победы».
Nike
Компания проводит live-тренировки в Instagram. Есть тренировки как для детей, так и для взрослых. Расписание доступно на сайте.
Nike
UFC Gym
Фитнес-клуб запустил на сайте раздел с записанными на видео тренировками.
Сейчас доступны:
- «функциональная тренировка для всего тела»,
- «функциональная тренировка для начинающих»,
- «силовая тренировка со свободными весами»,
- «комплексная разминка» и другие.
Клуб также организует прямые эфиры в Instagram (@ufcgymrussia)
Скриншот с сайта UFC Gym
Fit Play
Видеотренировки и программы питания предлагает новый проект Fit Play. Однако бесплатно сервис доступен только для слабослышащих людей. Для такой категории пользователей компания предлагает следующие виды тренировок:
- Home Workout (домашние тренировки);
- TRX;
- «Шпагат».
Позднее, по словам представителя сервиса, появятся дополнительные курсы с сурдопереводом: «Стретчинг», Crossfit, «Силовые тренировки», «Восстановление после родов», «Пресс + ягодицы».
Для остальных пользователей сервис платный.
Grow Food
Свой онлайн фитнес-клуб с ежедневными тренировками запустил и сервис доставки еды Grow Food.
Клуб будет работать на базе YouTube-канала FitStars с понедельника по пятницу по расписанию: в 9-00, 14-00 и 20-00.
Среди направлений:
- йога,
- кардио,
- растяжка,
- функциональные и силовые тренировки.
Во время онлайн-трансляции будут проходить розыгрыши здоровой еды, мерча и промокодов на заказ от сервиса Grow Food.
I Love Supersport
«Дать бой "диванному" карантину» предлагает школа циклического спорта I Love Supersport. Компания запустила проект «Обгони вирус», который призывает использовать время карантина, занимаясь дома йогой, танцами и другими тренировками.
Для участия в проекте нужно присоединиться к боту, который поделится полезными статьями, видео и расскажет о конкурсах для команды проекта.
Фото на обложке: Unsplash
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