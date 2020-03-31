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Где бесплатно заниматься фитнесом на карантине: подборка онлайн-курсов

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Режим самоизоляции — не повод вести менее подвижный образ жизни. Rusbase сделал подборку бесплатных онлайн-курсов на период карантина.

Где бесплатно заниматься фитнесом на карантине: подборка онлайн-курсов

World Class

Сеть фитнес-клубов организует тренировки в Instagram (@worldclassclubs) и на канале YouTube . Расписание обновляется каждый день.

Также сеть в партнерстве со Сбербанком, Okko, more.tv и Москомспортом запустила программу #ФитнесПротивВируса. 

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Время, которое мы проведем в ближайшие дни дома — это большая возможность для каждого из нас. Для кого-то это выходные, для кого-то заботы, но для нашего иммунитета это шанс справиться с любыми невзгодами. Шанс победить этот вирус! Поэтому всем нам важно сейчас поддерживать свой иммунитет физической активностью. Мы объединились вместе — Сбербанк, Okko, онлайн-сервис more.tv, Департамент спорта Москвы (Москомспорт), World Class — и подготовили для вас супер-программу #ФитнесПротивВируса. Это не просто онлайн-тренировки с тренерами World Class, но и отличный способ провести это время в хорошем настроении с пользой для своего тела и своего самочувствия, а заодно и возможность попробовать что-то новое! Присоединяйтесь к нашим тренировкам, оставайтесь активными, укрепляйте иммунитет, берегите близких — и вместе мы этот вирус победим!

Публикация от Фитнес-клубы World Class (@worldclassclubs)

X-Fit

Компания «заморозила» карты клиентов московских и подмосковных клубов и запустила онлайн-тренировки по популярным направлениям.

В настоящее время на YouTube-канале есть программы:

  • Body&Mind,
  • Atletica,
  • X-Total PRO,
  • Low Cor,
  • Street Fhight,
  • Dance Mix,
  • Pilates и Yoga.

Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи. Трансляция ведется из «X-Fit Парк Победы».

Nike

Компания проводит live-тренировки в Instagram. Есть тренировки как для детей, так и для взрослых. Расписание доступно на сайте.

Nike

UFC Gym

Фитнес-клуб запустил на сайте раздел с записанными на видео тренировками.

Сейчас доступны:

  • «функциональная тренировка для всего тела»,
  • «функциональная тренировка для начинающих»,
  • «силовая тренировка со свободными весами»,
  • «комплексная разминка» и другие.

Клуб также организует прямые эфиры в Instagram (@ufcgymrussia)

Скриншот с сайта UFC Gym

Fit Play

Видеотренировки и программы питания предлагает новый проект Fit Play. Однако бесплатно сервис доступен только для слабослышащих людей. Для такой категории пользователей компания предлагает следующие виды тренировок:

  • Home Workout (домашние тренировки);
  • TRX;
  • «Шпагат».

Позднее, по словам представителя сервиса, появятся дополнительные курсы с сурдопереводом: «Стретчинг», Crossfit, «Силовые тренировки», «Восстановление после родов», «Пресс + ягодицы».

Для остальных пользователей сервис платный.

Grow Food

Свой онлайн фитнес-клуб с ежедневными тренировками запустил и сервис доставки еды Grow Food.

Клуб будет работать на базе YouTube-канала FitStars с понедельника по пятницу по расписанию: в 9-00, 14-00 и 20-00.

Среди направлений:

  • йога,
  • кардио,
  • растяжка,
  • функциональные и силовые тренировки.

Во время онлайн-трансляции будут проходить розыгрыши здоровой еды, мерча и промокодов на заказ от сервиса Grow Food.

I Love Supersport

«Дать бой "диванному" карантину» предлагает школа циклического спорта I Love Supersport. Компания запустила проект «Обгони вирус», который призывает использовать время карантина, занимаясь дома йогой, танцами и другими тренировками.

Для участия в проекте нужно присоединиться к боту, который поделится полезными статьями, видео и расскажет о конкурсах для команды проекта.

Фото на обложке: Unsplash

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