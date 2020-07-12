Экран, который следит за движениями: как работает идеальный спортзал для карантина

Среди плюсов Tempo Studio — лаконичный дизайн, спортивные снаряды высокого качества, широкий выбор программ и отличные инструкторы. Он хорошо подходит для одиночных тренировок. На занятиях экран отслеживает движения и пульс пользователя, предоставляя обратную связь в режиме реального времени.

Tempo Studio — это большой цифровой экран с 3D-датчиками, который делает онлайн-занятия спортом похожими на индивидуальные тренировки. Устройство поможет тем, кто хочет тренироваться, но не знает, с чего начать.

Умный треугольник

Tempo Studio похож на белый треугольник высотой почти 2 м с 42-дюймовым сенсорным экраном. Под ним находится шкафчик для спортивных снарядов в четырех весах: от 0,5 до 4,5 кг. Блины можно комбинировать, чтобы создать нагрузку от 3 до 45 кг. За экраном есть штанга и две гантели. А между сенсорным экраном и задней стенкой можно хранить датчик сердечного ритма, тренировочный коврик и поролоновый валик. Когда вы не тренируетесь, Tempo Studio выглядит как цифровой шкаф.

Этот тренажер больше подходит для небольших помещений, чем Peloton или другие умные аналоги. Если соседи с нижнего этажа не против шума, Tempo Studio можно легко разместить в квартире — понадобятся лишь розетка, достаточно высокие потолки, чтобы поднимать снаряды на вытянутых руках и около двух метров пространства перед тренажером, чтобы положить тренировочный коврик.

Домашние тренировки будущего

Проблема большинства тренажеров в том, что в них отсутствует личный подход. Обычно мы можем сравнить свои результаты с таблицей лидеров, но никто не подскажет, как тренировка может навредить или с какой скоростью нужно делать подходы.

Tempo Studio решает эту проблему с помощью специальных инфракрасных датчиков, которые создают 3D-модель вашего тела из 80 тысяч отдельных точек. Искусственный интеллект обрабатывает эти данные и сводит их к 25 критическим точкам. Система следит за положением ступней, лодыжек, коленей, плечей, шеи, спины, запястий и кистей рук в режиме реального времени. Производитель заявляет, что из соображений конфиденциальности датчики не учитывают изображения, по которым вас можно идентифицировать — например, скелет — и не делают фотографии дома.

Тренажер может определить амплитуду движений при подъеме веса, подсчитать повторы упражнений, сказать, нужно ли вам замедлиться или ускориться, и предупредить, если одна из критических точек находится не там, где должна — например, если колени уходят в неправильную сторону. Он даже следит за пульсом и может предложить увеличить или снизить вес снаряда и понять, какие тренировки вам особенно тяжело даются. После каждого занятия можно оставить отзыв, чтобы ИИ улучшил предложения по упражнениям.

Дополнительные возможности

Tempo Studio фокусируется на таких упражнениях, как приседания с весом, тяга и жимы. В полном пакете также присутствуют различные виды тренировок для разных целей — от развития рельефных мышц до получения дополнительной нагрузки к бегу.

Первая тренировка на тренажере служит для оценки физической формы. Tempo Studio выясняет, какие нагрузки предложить на следующих тренировках. Затем занятия начинают варьироваться: пользователям предлагаются как быстрые упражнения на растяжку и подвижность, так и более длительные силовые и интервальные тренировки высокой интенсивности. Занятия различаются по времени и уровню нагрузки, но каждое из них предусматривает разминку и заминку. Можно даже выбрать планы тренировок на несколько недель, которые отлично подходят для начинающих.

Инструкторы, которые ведут заранее записанные занятия, — настоящие профессионалы. Они мотивируют во время сложных тренировок и дают советы по выполнению упражнений. В верхнем правом углу экрана есть таймер, который показывает, сколько подходов было сделано и сколько еще осталось, а также говорит, в какой форме находится пользователь.

Почти идеальный спортзал для карантина

Чтобы начать, нужно нажать кнопку на задней панели устройства, выбрать учетную запись и тренировку (одновременно Tempo Studio может использовать только один человек, но можно создать несколько профилей для других жителей дома). Устройство запрашивает рост, вес и возраст, чтобы рассчитать, сколько калорий нужно сжечь и с каких весов начать. После данные будут доступны для просмотра. Тренажер даже дает время, чтобы подготовить снаряды перед упражнениями. Единственная проблема в том, что Tempo Studio может неправильно подсчитывать подходы.

Устройство стоит $1995 — это большая сумма. Покупателям доступна беспроцентная рассрочка на 36 месяцев с ежемесячным платежом $55, но за доступ к контенту придется платить еще $39 в месяц. Также есть 30-дневный пробный период, в течение которого тренажер можно вернуть обратно, полностью получив деньги за вычетом доставки. Гарантия — три года.

Tempo Studio уже не нужен тем, кто освоил упражнения со свободными весами. Он подойдет тем, кому хочется разнообразить такие занятия на свежем воздухе, как бег или езда на велосипеде, не посещая спортзал.

Tempo Studio поднимает персонализацию тренировок у экрана на новый уровень. Это хороший пример ИИ-помощника.

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Фото: Tempo