Тренировки в виртуальных джунглях и залы в супермаркетах: какими будут фитнес-центры будущего

Забудьте про старенький зал в подвале дома — судя по трендам, довольно скоро занятия в спортзале превратятся в настоящее шоу технологий.

В будущем ваш спортзал будет находиться в супермаркете, недалеко от отдела с продуктами. Вы наденете легкий VR-шлем, сядете на велотренажер и отправитесь в путешествие по экзотическим виртуальным мирам, а датчики будут отслеживать каждое ваше движение. После тренировки на телефон вам придет уведомление, что нужно сходить на массаж — устройство будет знать, какие именно мышцы у вас болят.

На самом деле такая идея недалека от реальности. Современные спортивно-оздоровительные комплексы стараются предоставить своим клиентам максимальный комфорт и персонализацию — и отчасти им в этом помогает искусственный интеллект. Все больше людей интересуется своим здоровьем, из-за чего комплексы развиваются все быстрее и становятся более инновационными. Согласно Global Wellness Institute, за последнее десятилетие прибыль спортзалов выросла на 50%.

Так какие сейчас тренды на рынке спортивно-оздоровительных комплексов? Какими станут спортзалы в ближайшие годы? Вот несколько главных направлений их развития.

Залы в неожиданных местах

Все больше спортзалов появляется в довольно непривычных местах — торговых центрах, аэропортах и даже супермаркетов. Если раньше владельцы торговых центров игнорировали предложения о размещении спортзала в здании, то теперь они активно их ищут.

Спортивными тренировками уже можно заниматься в некоторых продуктовых магазинах Whole Foods, а серия аптек CVS Health тестирует «оздоровительные хабы», в которых покупатели могут заниматься йогой, пока ждут, когда фармацевт выдаст им лекарства. А еще магазин спортивной одежды Lululemon разработал концепт магазина, сочетающего в себе ресторан, фитнес-центр и смузи-бар.

И это еще не все. Стандартные спортзалы стремятся выйти за пределы четырех стен — уже сейчас проводятся целые фестивали, посвященные фитнесу и здоровью.

Тренировки, как шоу

Миллениалы ценят яркий опыт, поэтому все больше спортзалов стараются превратить занятия фитнесом в нечто развлекательное. Работники спортзалов теперь не просто инструкторы, они шоумены, которые удивляют и вдохновляют клиентов.

Нью-йоркская фитнес-компания SoulCycle полностью изменила концепцию групповых занятий. С прошлого года в ее залах играет живая музыка и выступает диджей.

Бренд Les Mills предлагает тем, кто занимается фитнесом в ее залах, путешествия по виртуальным мирам. Во время занятий люди не смотрят на тренера или в зеркало — перед ними находится огромный экран, где показывают джунгли, ледники и другие красивые пейзажи. Сейчас такие необычные занятия доступны только в некоторых американских залах компании, но они быстро набирают популярность.

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Не только занятия, но и другая забота о здоровье

Спортзалы постепенно расширяют свои оздоровительные услуги и теперь там можно найти не только спа-салоны. Например, в фитнес-зале Orangetheory работают специалисты по растяжке, а другие залы предлагают своим клиентам воспользоваться массажными валиками, компрессионными рукавами и прочими средствами для восстановления после тренировок.

В некоторых спортзалах можно найти специальные резервуары, где можно держаться на поверхности воды и расслабляться, а также капельницы. Фитнес-клуб Equinox недавно заключил партнерство с каннабис-брендом Papa & Barkley и стал первым крупным клубом, чьи посетители могут попробовать массаж каннабидиолом.

Другие спортивно-оздоровительные центры делают акцент на здоровом питании. Например, бренд F45 предоставляет своим клиентам услуги диетологов и приложение, которое позволяет планировать свой рацион, отслеживать калории и даже закупать и доставлять продукты.

Спортзал, как клуб по интересам

Спортзалы перестали быть просто местом, где люди занимаются спортом. Теперь это место для общения по интересам.

Каждый зал пытается построить сообщество своих активных клиентов. Например, F45 проводит соревнования между разными залами и дружеские обеды по воскресеньям. Life Time же объединила свои недорогие залы с коворкингами — ежемесячно там проходят специальные мероприятия, а тренажеры стоят недалеко от столов и кожаных диванов.

Некоторые залы превратились в социальные клубы. Например, Remedy Place в Лос-Анджелесе и Ghost в Нью-Йорке представляют собой элитные клубы, где клиенты пьют полезные коктейли в специальных «барах» и отдыхают в шикарных лобби после тренировок.

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Больше технологий

Спортзалы довольно быстро начали использовать датчики для отслеживания частоты пульса и другие носимые устройства, хотя не так давно такая концепция казалась абсурдной.

В залах Orangetheory данные тех, кто занимается в зале, выводятся на экран, на всеобщее обозрение — какую дистанцию они пробежали на тренажере, сколько калорий сожгли. Другие фитнес-центры используют данные датчиков активности, чтобы получше узнать своих клиентов и собрать статистику за всю историю зала.

Технологии шагнули дальше привычных фитнес-трекеров: в CKO Kickboxing клиенты носят датчики для отслеживания скорости, силы и количества ударов.

Изменилась даже одежда для тренировок — в современной умной одежде (футболках, обуви, носках) есть сенсоры, помогающие более эффективно проводить тренировки. Например, бренд Asensei разрабатывает одежду, которая умеет отслеживать позу и движение человека, чтобы давать ему рекомендации по занятиям в режиме реального времени.

Кроме того, все больше брендов стараются удержать внимание клиентов за пределами зала с помощью приложений для тренировок онлайн — ожидается, что к 2026 году рынок таких приложений вырастет до $10,9 миллиарда.

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