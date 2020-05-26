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Пробежки в мире антиутопии: как выглядят и работают маски Reebok для фитнеса

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Любители бега и велопрогулок столкнулись со сложностями во время пандемии. Как найти маску, которая позволит соблюдать требования безопасности и при этом не превратит тренировку в мучение? Решение этой проблемы нашел Reebok.

Пробежки в мире антиутопии: как выглядят и работают маски Reebok для фитнеса

Большинство фитнес-масок, представленных сейчас на рынке, предназначены не для фильтрации частиц, а для имитации низкого уровня кислорода. В докоронавирусном мире их использовали, чтобы воссоздать условия бега на больших высотах и ​​повысить кардиореспираторную выносливость организма. Reebok же разрабатывает маски, которые смогут отвечать актуальным потребностям, но при этом обеспечат комфорт и безопасность во время тренировок. Кроме того, компания задумалась о том, как будут выглядеть фитнес-маски будущего.

Ряд экспертов считает, что ухудшение экологии в сочетании с более частыми пандемиями может сделать маски привычной деталью тренировок даже после окончания нынешнего кризиса.

«К сожалению, это новая норма, — считает Дон Альберт, глава Creation Center, европейской инновационной лаборатории Reebok. — Уже сейчас многие регулярно носят маски во время уличных тренировок, особенно в Азии. Коронавирус только усилил эту потребность».

Альберт и его команда придумали три варианта масок, которые не только защитят спортсменов от вредных частиц в атмосфере, но и позволят получать информацию об их уровне кислорода и других жизненно важных показателях. Пока это только прототипы, но они дают представление об изменившейся реальности. «Мы попытались представить, как будет выглядеть фитнес будущего, — говорит Альберт. — Почему бы не создать маску, которую люди будут носить не потому, что это необходимо, а потому, что они этого хотят?»

Вот как выглядят три футуристичные фитнес-маски от Reebok.

Маска для общения

Самая похожая на привычные нам маски. Основное отличие — прозрачный экран возле рта. Исследование Reebok показало, что люди рассматривают спорт как социальную деятельность: им нравится выражать свои эмоции и видеть лица окружающих. Эта маска не только отфильтровывает частицы, но и позволяет общаться. Альберт предполагает дополнить ее датчиками для отслеживания частоты дыхания и сердечных сокращений. Данные будут передаваться в специальное приложение.

Маска для защиты

Самый необычный из трех вариантов. Прозрачный щит, закрывающий все лицо, капюшон и респиратор — кажется, будто эта маска создана для пробежек в зоне отчуждения. Большая площадь покрытия обеспечивает максимальную защиту от вредных частиц и позволяет разместить больше датчиков. За легкость дыхания отвечает встроенный респиратор.

Альберт представляет эту маску в сочетании с приложением, которое позволит пользователю улучшать свои показатели во время любых тренировок. В нем же можно будет настраивать условия внутри маски: от температуры до уровня кислорода.

Тем не менее, в жарком климате в такой маске может быть некомфортно. По мнению Альберта, данная модель больше подходит для пространств с постоянной температурой, в которых есть риск заражения. Сейчас такое средство защиты кажется непривычным, но в мире, где маски станут частью жизни, это может измениться. «На наше восприятие влияют культурные нормы, — говорит Альберт. — В будущем, когда большинству людей придется носить маски, это будет выглядеть не так уж странно».

Экомаска

Альберт называет эту модель самой амбициозной из трех. Встроенный респиратор с органическим наполнителем (водорослями или мхом) очищает воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород. Также маска будет отфильтровывать опасные частицы, например вирусы. «Уже сейчас водоросли используются для очистки загрязненного воздуха. Мы попробовали сделать маску, работающую по тому же принципу», — говорит Альберт.

Прямо сейчас Reebok не ведет активную работу по созданию какого-либо из этих прототипов, но Альберт считает, что их визуализации дают представление о том, как компания представляет себе будущее средств защиты. Нынешний кризис показал, что в ближайшие годы спортивным брендам придется направить свои силы на производство фитнес-масок. Возможно, в будущем маска станет таким же привычным атрибутом тренировки, как кроссовки.

Источник.

Фото: Reebok

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