Спорт против выгорания: как физическая нагрузка помогает справляться со стрессом

Давайте угадаю: вы много работаете. Как и я. Кажется, мы все сейчас много работаем. Это понятно, ведь нам всем хочется быть продуктивными и приносить обществу пользу. Неудивительно, что, даже встречаясь с друзьями, мы говорим об усталости и делимся советами о том, как ее преодолевать, избегая выгорания.

Про синдром профессионального выгорания много пишут с тех пор, как в 1974 американский психолог Герберт Фрейденбергер ввел это понятие в своей книге «Выгорание. Высокая цена высоких достижений».

Что говорит статистика

В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения включила профессиональное эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ-11), тем самым признав это настоящей проблемой.

Четких симптомов у заболевания нет, все очень индивидуально, но самые распространенные — это хроническая усталость, чувство тревожности, эмоциональная подавленность и неспособность сосредоточиться. Частые головные боли и снижение аппетита также могут свидетельствовать о том, что вы уже на пределе.

По данным Академии труда и социальных отношений, 70% россиян подвержены стрессу на рабочем месте. Чаще всего это врачи, работники интеллектуального труда, творческих и «помогающих» профессий (менеджмент, маркетинг, ИТ, продажи, социальный сектор и так далее).

Физическая активность повышает продуктивность

С выгоранием можно и нужно работать. Если оно уже наступило, не стоит бояться обратиться за помощью к специалистам (психологам, психотерапевтам), параллельно пересматривая свои рабочие процессы. Но не забывайте о превентивных мерах. Помочь в профилактике могут физические нагрузки.

В 2018 году в Японии провели исследование среди взрослого работающего населения, которое показало прямую связь между вовлеченностью сотрудников на работе и количеством времени, которое они проводят сидя.

При сидячем образе жизни мозг теряет способность к нейропластичности, а следовательно, ухудшается память и способность находить оригинальные решения, придумывать крутые идеи.

«Тренировать» нейропластичность можно в том числе физическими упражнениями. Например, нагрузками, которые задействуют не только силу или выносливость, а еще координацию, игровую тактику и заставляют вас совершенствовать свои навыки.

Мы со стороны работодателя всячески стараемся помогать в развитии нейропластичности сотрудников. Наше решение — специальные игровые и фитнес-комнаты в офисах компании.

В игровых стоят кикерные и теннисные столы, висят турники, шведские стенки и боксерские груши. Ребята заходят туда отвлечься от работы и даже сами организовывают внутренние мини-турниры по подтягиваниям.

Фитнес-комнаты предназначены для ежедневного спорта: там коврики, тренажеры, балетные станки. Туда, конечно, чаще всего приходят утром или вечером для полноценных занятий, но и днем многие заходят, чтобы помедитировать или размяться.

Высокий уровень счастья и дружный коллектив

Умеренная физическая активность сделает ваше здоровье крепче, фигуру стройнее, настроение — лучше. Безусловный плюс физических упражнений — повышение выработки эндорфинов (гормонов радости).

Но эти гормоны выделяются не при любой активности. Чтобы начали выделяться именно эндорфины, нагрузка должна быть выше среднего. Вам должно быть немного тяжело, только тогда организм начнет вас «поощрять».

Вспомните бег на длинные дистанции или кроссфит. Это как раз то, что нужно: процесс тренировки сложный, но спортсмены наслаждаются им и возвращаются к этому вновь и вновь. Кстати, такие занятия отлично подойдут для сплочения команды и создания дружной атмосферы.

Сейчас очень популярны корпоративные забеги и разные игры на выносливость.

Я работаю в этой компании около года и за это время успела поболеть за нашу команду на соревнованиях по лыжам и сноуборду, турнирах по волейболу, кикеру, настольному теннису и картингу.

Помимо очевидных плюсов участия компании в подобных мероприятиях (повышение узнаваемости бренда, дополнительный онбординг для новых сотрудников) есть и не столь очевидные.

В моей профессии очень важен момент доверия и узнавания сотрудников. Не представляю, где еще, кроме спортивных мероприятий, люди так легко проявляют себя эмоционально, где они могут быть максимально «собой», переживать друг за друга, обращаться за помощью и поддержкой.

И самое главное: многие подобные мероприятия можно сделать, не потратив ни копейки.

Например, летом мы устраивали беговой марафон. Идея пришла ко мне, когда я листала ленту инстаграма и заметила, как много моих коллег увлечены бегом. Они делятся результатами, советами и фотографиями с марафонов.

В тот момент в моей голове немедленно созрел план конкурса: в течение двух месяцев все километры, которые коллеги пробегают, складываются в копилку команды, в которой они работают. Команда, пробежавшая больше, побеждает.

Организация заняла один день. Мы анонсировали мероприятие в корпоративном мессенджере, создали таблицу в Google Docs, договорились о том, какое трекинговое приложение будем использовать, а также попросили самых известных бегунов из компании дать несколько советов для новичков (как правильно бегать, в чем, с какой скоростью и так далее).

Закончилось тем, что общий километраж участников за два месяца составил почти пять тысяч! Но это не главное. Важно то, что ребята обсуждали это в своих командах, собирались на совместные пробежки и постоянно подбадривали друг друга.

Это не единственный пример наших командных занятий спортом. Несколько лет подряд мы участвуем в городской акции «На работу на велосипеде», в «Гонке Героев», а в 2019 совершили грандиозный заплыв на 20 километров к острову Валаам.

Еще один плюс в организации корпоративного спорта: некоторые кандидаты хотят попасть к нам на работу уже потому, что им нравится культура здорового образа жизни и ее поддержка уровне всей компании.

Меня же как HR больше всего греет отклик, который я получаю от довольных собой и своей компанией сотрудников.

Как получить максимум

Лучший способ справиться с выгоранием сотрудников и поднять настроение в компании — это спорт. И все же, почему он необходим?

Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов . Как следствие, продуктивность растет, а повседневные задачи даются легче и быстрее.

. Как следствие, продуктивность растет, а повседневные задачи даются легче и быстрее. Спорт снижает уровень тревожности . Можно потренироваться перед важной встречей, чтобы успокоиться.

. Можно потренироваться перед важной встречей, чтобы успокоиться. Память и внимание — это нейропластичность, которой нужна тренировка . «Тренировать» ее можно в том числе физическими упражнениями.

. «Тренировать» ее можно в том числе физическими упражнениями. Спорт позволяет сплотить команду и создать дружелюбную атмосферу в коллективе. Многих целей можно достичь, когда сотрудники участвуют в групповых тренировках. Так они лучше узнают друг друга, и в дальнейшем им легче работать в команде.

Альберт Эйнштейн говорил: «Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Так двигайтесь же. И будьте в равновесии.

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