Как не «сгореть» на работе. Восемь работающих способов

Стресс на работе не только мешает эффективно выполнять задачи, но и может привести к более серьезным неприятностям — вплоть до выгорания, увольнения или проблем со здоровьем.

Все признают: мы живем в постоянном стрессе. Мир стремительно меняется, а нам приходится максимально быстро к этому адаптироваться. Сегодня даже в самых стабильных компаниях сотрудники испытывают стресс.

По данным последнего исследования нашей компании «Мотивация и удовлетворенность работой», 15% сотрудников оценили свой уровень рабочего стресса на 8 баллов из 10. Самую высокую оценку в 10 баллов дали 6% сотрудников, а еще 9% считают, что испытывают девятибалльный стресс. Только 4% профессионалов стресс почти не испытывают и определяют его в один балл.

При таком высоком уровне стресса треть сотрудников (31%) заявила, что их настоящий работодатель никак не помогает с ним справиться. Это значит, что способы борьбы со стрессом необходимо искать и вырабатывать самостоятельно.

Я предлагаю восемь основных правил, которые помогут немного упорядочить рабочую жизнь и уменьшить уровень стресса.

Четко определяйте свои обязанности

Основным фактором стресса становятся размытые границы обязанностей — их отметили 42% респондентов.

С самого начала старайтесь четко определить и разграничить свои обязанности.

Командная работа — это отлично и эффективно, но даже в большом коллективе каждый сотрудник должен понимать, за что отвечает именно он, а где начинается зона ответственности его коллег. Это сделает работу каждого более продуктивной, поможет избежать дублирования функций и приведет к выполнению поставленных задач как на индивидуальном, так и на командном уровне.

На моей практике встречались люди, которые, находясь в поиске новой работы, на вопрос, чем вы занимались, отвечали: «Всем на свете!» Сегодня они могли заниматься сбором документов к участию в тендере, а завтра — подготовкой корпоративного мероприятия.

Когда их спрашивали, чем они на самом деле хотели бы заниматься, выяснялось, что они шли на должность старшего аналитика. Они проявляли себя, показывали инициативу, на них возлагали все больше обязанностей, постепенно уровень нагрузки и стресса достигал своего предела — они решали уйти с работы.

Если вы чувствуете, что занимаетесь не своим делом, выполняете чужие обязанности, — отстаивайте свои границы, объясняйте, аргументируйте.

Одна из распространенных ошибок, которую может допустить менеджер, — не делегировать, а пытаться сделать все самому. В потоке бесконечных дел менеджер в итоге упускает действительно важные стратегические цели. Кроме этого, он не дает своим людям возможности обучаться на тактических задачах и сам не успевает качественно их выполнять.

Все это ведет к накапливающемуся стрессу и ощущению безысходности, когда каждый день только добавляет новых дел, а старые не разрешаются и превращаются в якорь, замедляющий бизнес-процессы.

Доделывайте каждое задание до конца

Мы все живем в режиме многозадачности. Более того, от каждого сотрудника сегодня требуется умение выполнять несколько задач одновременно и быть ответственным за каждый конечный результат.

Многозадачность — это стресс. Необходимо выделять определенное время для решения каждой задачи. Это поможет вам переключиться, подумать о чем-то другом, а потом с новыми силами и мыслями вернуться к решению прежней задачи. Однако не стоит откладывать решение сложных или неприятных заданий. Если вы решили вернуться к делу, «когда будет вдохновение», то так едва ли получится.

Доводите каждое дело до конца, не оставляйте хвостов. Вы удивитесь, но каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса.

По собственному опыту могу сказать: я научился выполнять сложные задачи только после того, как начал их дробить. Разделяйте процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Идите поэтапно, двигайтесь поступательно. «Слона нужно есть по кусочкам».

Правильно планируйте

Прежде чем что-либо планировать, важно поставить перед собой конечную цель. Недаром Стивен Кови, всемирно признанный эксперт в области менеджмента, говорит: «Начинайте, представляя конечную цель».

Кроме того, надо уметь анализировать свои силы и ресурсы. Всегда определяйте четкие временные рамки для выполнения любой задачи. Разбивайте ее на небольшие этапы и давайте конкретное время для каждого из них.

Научитесь ранжировать имеющиеся задачи на важные и неважные, срочные и несрочные. Это поможет определить, в какой последовательности их необходимо решать и сколько времени каждый день на них выделять.

Зачастую за планами, этапами и самим процессом работы люди теряют основную цель, к которой в итоге необходимо прийти. Конечная цель всегда должна стоять перед вами, только тогда будет возможно правильно спланировать и спрогнозировать все свои действия.

Разделяйте рабочее и личное

Больше трети (35%) специалистов одним из основных факторов демотивации называют отсутствие возможности соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Сложность выполняемых задач и высокие требования заставляют нас думать о работе 24 часа в сутки.

Такой кейс есть перед глазами у каждого: человек не может расслабиться, отдохнуть, испытывает эмоциональное и физическое истощение и в результате начинает менее эффективно работать. Если не вы сами, то ваш коллега, друг или знакомый не может выпустить телефон или планшет из рук ни вечером, ни ночью, ни во время выходных и отпуска.

Откладывайте гаджеты и ставьте их на беззвучный режим хотя бы на выходные. Безусловно, у каждого возникают авралы, когда быть на связи надо постоянно, но такие моменты должны быть исключением, а не правилом.

Чтобы избежать стресса в подобных ситуациях, очень важно уметь переключаться. Позвольте себе расслабиться, занимайтесь спортом или любимым делом, посвящайте время семье или друзьям. Поверьте, человек, который умеет полноценно отдыхать, умеет и эффективно работать.

Когда вы идете в отпуск, не берите с собой ноутбук, попробуйте абстрагироваться от рабочих дел. Перед отпуском доделайте все свои горящие задачи и смело отключайте рабочий телефон и почту.

Заботьтесь о своем здоровье

Постоянный стресс негативно влияет на наше здоровье. Заботьтесь о себе, следите за своим здоровьем, не откладывайте походы к врачу на потом. К сожалению, в последнее время участились случаи, когда люди не обращаются к специалистам сразу, а потом приходится долго справляться с последствиями, уходить в неоплачиваемые отпуска и даже увольняться.

Если вы проснулись с температурой — не нужно идти на работу, какие бы важные дела вам в этот день ни предстояли. Многие вопросы можно решить по телефону, делегируя или, в крайнем случае, перенося встречи.

Не болейте на работе — так вы не только защитите собственный организм, но и убережете от болезни своих коллег.

Учитесь говорить «нет»

Наши возможности не безграничны, поэтому их стоит трезво оценивать. Если чувствуете, что предел близок, учитесь говорить «нет» сверхзадачам и дополнительной нагрузке.

Важно аргументировать, оперировать цифрами и оценивать свою занятость так, чтобы руководству и коллегам было понятно: очередное поручение сейчас надо отдать другому, потому что ваши ресурсы на исходе.

Есть некоторые вещи, которые я смогу выполнить лучше и быстрее, чем коллеги, но вовремя сказанное «нет» на их просьбу провести встречу или переговоры даст им возможность научиться решать эти вопросы, а мне — время на другие задачи.

Лучше на начальном этапе вложить время в обучение менее опытных коллег, чем потом постоянно отвлекаться на их вопросы.

Правильно задавайте вопросы

Еще один из стрессовых факторов — это демонстрация собственной некомпетентности, которая приводит к тому, что мы боимся задавать вопросы. Однако очевидно, что для любого сотрудника, особенно для новичка, вопросы и ответы — это неизбежность.

Когда я устраивался на работу в эту компанию, у меня возникало огромное количество вопросов по внутренним процессам в компании, что абсолютно естественно для нового сотрудника в период адаптации.

Чтобы структурировать весь этот объем информации, мы с генеральным директором составили «дорожную карту», по сути подробный список задач на испытательный срок, где прописали весь алгоритм работы, а также выделяли час времени каждую неделю, когда я задавал все возникшие вопросы в рамках этих поставленных задач.

В моем случае такой подход оказался правильным и помог мне своевременно получать ответы на все возникающие вопросы (не тратя слишком много времени) и, как следствие, правильно адаптироваться в компании.

Не зацикливайтесь на ошибках

Все совершают ошибки — это надо понять и принять. И если ошибки других мы можем простить с легкостью, то собственные неудачи заставляют прокручивать в голове тяжелую ситуацию бесконечное количество раз.

В начале моей карьеры рекрутера был случай, когда мне поступило в работу сразу шесть запросов на различные вакансии, а я их смог достаточно быстро решить (в течение полутора месяцев), но обстоятельства сложились так, что все шесть кандидатов, первоначально приняв от моих клиентов предложение о работе, затем передумали выходить, что перечеркнуло всю проделанную мной работу.

Что помогло мне преодолеть стресс? Решение сфокусироваться на «как сделать» вместо «почему не получилось».

В конце концов, бывают просто совпадения и плохие дни. Необходимо суметь вовремя абстрагироваться и переключиться на поиск решения проблемы.

Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был один из самых сложных месяцев в моей карьере. У меня складывалось ощущение, что я постоянно что-то делаю не так, это не моя профессия, а мир виделся исключительно в серых красках.

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