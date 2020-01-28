Спорт, «шипучка» и отложенный бонус: как заставить себя работать после праздников
Длительные праздники могут приносить как пользу, так и вред бизнесу. PR-менеджер Виктория Принь узнала у основателей и руководителей компаний из разных сфер, как они справляются с послепраздничной апатией.
Павел Пресняков, сооснователь и COO Pullquest
Конец года — сложный период, когда напряжение нарастает сразу в нескольких сферах жизни: деловой, эмоциональной, семейной. Неудивительно, что иногда к концу любых праздников человек не успевает накопить сил для начала активной работы в новом году.
Мой подход — не заставлять себя работать через силу, а стараться в первое время браться только за самые необходимые дела, чтобы как следует восстановиться и дальше работать с максимальной мотивацией.
Лучше потерять дополнительную неделю, но иметь продуктивный год, чем проработать весь год в половину сил без вдохновения.
Из конкретных техник для ускорения восстановления могу выделить следующие:
- Ненадолго убрать из расписания скучные домашние дела, которые только отнимают силы и не приносят никакой радости. Такие как уборка, готовка и прочее.
- Мне очень помогает выбрать какой-либо день и целиком потратить его на то, что мне хочется сделать, без чувства вины за несделанные дела. Например, погулять или посмотреть весь сезон любимого сериала.
- Не заставлять себя делать то, чего не хочется, без крайней необходимости. Это поможет сэкономить силы для важных дел и поскорее восстановиться!
Павел Хегай, директор по развитию LikeVR
Третий год подряд в декабре я улетаю на Бали. Магия острова позволяет расслабиться и начать рефлексировать прошедший год вместо того, чтобы доделывать в спешке незавершенные дела.
В этом году я вернулся в Москву 27 декабря, отметил Новый год с родителями и начал работать со 2 января. Возможно, благодаря этому мне удалось пережить послепраздничную апатию.
Но могут ли мои коллеги и партнеры позволить себе так же покинуть город в период закрытия проектов в конце года?
Я точно знаю, что смена обстановки и хороший климат способствуют повышению работоспособности, а если выстроить рутину, то можно работать и с Бали (арендовать коворкинг, выделить рабочие часы и т.д.).
Мои три совета, как преодолеть постпраздничную апатию:
- Контролируйте свой уровень энергии и стресса в декабре. Апатия в основном бывает из-за повышенного стресса.
- Потратьте время на рефлексирование и планирование следующего года в личной жизни.
- Обращайте внимание на свою тревожность или апатию как индикатор того, что в вашей жизни что-то идет не так и вам об этом говорит ваше подсознание.
Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments
У меня нет апатии от того, что необходимо выходить на работу. Я предприниматель, а значит — трудоголик. У меня, наоборот, фобия: уже половина месяца прошла, а сотрудники не работали и времени для достижения результатов все меньше. Из-за длительных выходных приходится активно наверстывать запущенные ранее процессы.
Успешные показатели прошлого года — это то, что заряжает сотрудников на дальнейшую работу.
Например, в нашей компании в конце года мы объявляем о выплате сотрудникам годового бонуса. Но получают они премии в конце первого квартала уже нового года. Это мотивирует сотрудников начинать год с активной работы, чтобы заработать годовой бонус.
Необходимо выбирать такую работу и компанию, которая будет тебе в радость. Апатия возникает тогда, когда работа не приносит удовлетворения, когда сотрудник не верит в бренд, команду, руководство, идеологию. В ином случае отпуск или длинные выходные никак не повлияют на сотрудника.
Александр Вьюшков, основатель и CEO «Лидмашина»
Вернуться в рабочую колею после отпуска или каникул не так уж и сложно. Тут как с тренировками — если вы до этого регулярно и честно тренировались, то будет легко вернуться в привычный режим. Главное — делать это постепенно.
- Держите нагрузку 60-70%. После отпуска образовывается много дел, но не стоит пытаться закрыть их в первые рабочие дни. Делайте несложные задачи.
- Говорите. Если работа не идет, обсудите с коллегами голосом то, что запланировали на «после праздников». Разговоры включат в процесс, вы все вспомните. Появится сила и энергия, и вы полетите вперед.
- Со стороны руководителя советую: дайте сотруднику неделю адаптации. Не накидывайте сразу десяток задач. Пусть включится сам. В ответ получите благодарную и суперэффективную работу.
Андрей Данилов, генеральный директор маркетингового агентства A1 Team
Длительные выходные сказываются на команде негативно, приходится всех собирать. И этот процесс длится примерно неделю.
Для меня лучший способ постпраздничной реабилитации — спорт, благодаря которому можно гораздо быстрее влиться в рабочий ритм.
На мой взгляд, апатия — это больше про самоощущение. Если работа интересна — она воодушевляет и заряжает на достижение новых высот.
Чтобы избежать подобного состояния, нужно, в первую очередь, разобраться в себе, привести в равновесие свое физическое и эмоциональное состояние и стать полноправным хозяином своей жизни. Потому что ответственность за происходящее лежит только на нас самих.
Михаил Сидаков, сооснователь фуд-стартапа Jelanie by S&h
Для предпринимателей и растущих стартапов проблема с апатией после длительных выходных не столь актуальна, как для крупных компаний, так как даже в выходные и праздничные дни команда остается на связи, чтобы поддерживать качественное и бесперебойное клиентское обслуживание. Тем не менее, возврат в «боевой режим» не проходит безболезненно.
Чтобы минимизировать апатию, за день до активизации деятельности я стараюсь посмотреть почту и внести планы в календарь, а также послушать неразвлекательные подкасты, видео, почитать интересные бизнес-кейсы.
Анастасия Травян, руководитель интернет-магазина Poligrafmall.ru
Для меня понятия длительного отдыха просто не существует. Государственные праздники практически не влияют на предпринимателей, так как у них мозг всегда работает. Но на сотрудниках такие длительные выходные очень даже сказываются, и это не к лучшему для компании.
В первый рабочий день в отделе продаж мы проводим летучку, которую называем «шипучкой». На ней каждый из сотрудников отдела продаж по очереди должен выступить с предложением об улучшении работы отдела.
Это позволяет сотрудникам быстро «проснуться» после праздников и зарядить голову на дальнейшую работу. Очень эффективная методика!
Инна Анисимова, генеральный директор PR Partner
Я никогда не расслабляюсь полностью в новогодние дни. Следовательно, потом не испытываю больших трудностей входа в режим. Встаю рано и, как правило, много двигаюсь.
С детьми ваш отдых всегда будет активным. Даже если едем отдыхать, не лежим без дела. Исследуем новые места, посещаем музеи, гуляем в парках и, вообще, стараемся показать детям, какой большой мир вокруг нас. Диван, телевизор и подходы к оливье — это не про нашу семью.
Мой главный совет — готовьтесь к праздникам и выходу из них заранее. Составьте список дел на каникулы: посмотреть фильмы, сходить на выставки, на которые не хватало времени в рабочем режиме. В идеале, каждый день делайте что-то, что для вас ново — выходите из зоны комфорта.
Например, зайдите в новое кафе за кофе, знакомьтесь с новыми людьми везде, где возможно (в новом городе, аэропорту, ресторане, на елке, в кинотеатре, магазине). И читайте книги, которые зарядят на новые идеи и действия.
Анастасия Аввакумова, руководитель отдела по работе с клиентами, управляющий партнер рекламного агентства Studio 42
Советую распределять свой отдых в течение года, месяца и даже дня, чтобы не было послепраздничной «интоксикации».
Мы внимательно отслеживаем график отпусков, выделяем дополнительные выходные после трудозатратных, сложных проектов, всячески поощряем хобби и различные увлечения сотрудников. В пик тяжелых, горячих сезонов организовываем совместный, корпоративный отдых.
К примеру, в прошлом году мы создали собственную команду и участвовали в квестах и квизах, устраивали статусные встречи вне офиса — во вкусных или видовых местах.
Геннадий Ахмедов, основатель и генеральный директор рекламного агентства «Траст Групп»
Работа в BTL-агентстве не дает времени на раскачку в начале года. Декабрь — самый горячий период для ритейла, поэтому после каникул, а иногда и спустя пару дней после праздника, у нас всегда есть работа: подготовка клиентских отчетов, планирование будущих активностей и реализация уже согласованных проектов.
Конечно, большинству сложно быстро включиться в работу после затяжного отдыха.
Чтобы сотрудникам было проще и процесс перестроения проходил более комфортно, в первые дни мы не придерживаемся жесткого графика начала и окончания рабочего дня и иногда разрешаем работать из дома.
Я и сам всегда с трудом переключаюсь, и первые рабочие дни тоже даются мне нелегко. Но со временем я научился справляться с постотпускной апатией и выработал для себя несколько правил, которые помогают вернуться в привычный режим.
Первым делом я возобновляю тренировки: регулярные занятия спортом помогают бороться с накатывающей ленью и поддерживать себя в тонусе.
Также я всегда планирую небольшой отпуск на конец месяца — ожидание отложенного путешествия помогает смириться с трудностями первых рабочих недель.
Иван Бабайлов, интернет-маркетолог и сооснователь агентства digital-маркетинга ADWAI
Послепраздничный застой в работе — обычное дело для любой компании. Для нашей команды я использую несколько инструментов, которые позволяют максимально быстро выйти из апатии и начать год с активных действий:
- Стратегическая сессия. Во многих компаниях проводится перед Новым годом. Считаю, что более эффективно проводить планирование после новогодних праздников по двум причинам. Во-первых, не теряется фокус. Обсудили — сразу начали внедрять. Во-вторых, это позволяет быстрее отойти от праздничной апатии и войти в рабочий режим в максимально лайтовом формате.
- Планирование. После стратегической сессии мы приходим к определенным решениям, целям и задачам. Каждая задача прописывается и закрепляется индивидуально за каждым сотрудником с четкими дедлайнами.
- Еженедельные совещания. На них мы обсуждаем, что удалось сделать, что будет сделано на следующей неделе.
Платон Плесецкий, директор бизнес-юнита «АТОЛ Софт»
Со скучной, на первый постпраздничный взгляд, «рутиной» мы боремся системно. Например, выписываем все темы, сохранившие актуальность после праздников, и оцениваем.
Если все хорошо — отлично. Тема требует внимания? Провал по срокам, «поплыл» бюджет, возникают сопутствующие проблемы? Активизируем ответственного, он подтягивает свои ресурсы, формируется план, ожидаемый срок решения, плановая дата следующей проверки.
Цикл Деминга, методология GTD — кому что нравится. Часто выясняется, что проблема в конкретных людях и/или их взаимодействии. Вот тут целесообразно обратится к практикам OD (Organizational Development), конфликтологии (Nonflict) и вспомнить про эмоциональный интеллект.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Материалы по теме
Рассылка Rusbase.News
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА