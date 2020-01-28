Спорт, «шипучка» и отложенный бонус: как заставить себя работать после праздников

Длительные праздники могут приносить как пользу, так и вред бизнесу. PR-менеджер Виктория Принь узнала у основателей и руководителей компаний из разных сфер, как они справляются с послепраздничной апатией.

Павел Пресняков, сооснователь и COO Pullquest

Конец года — сложный период, когда напряжение нарастает сразу в нескольких сферах жизни: деловой, эмоциональной, семейной. Неудивительно, что иногда к концу любых праздников человек не успевает накопить сил для начала активной работы в новом году.

Мой подход — не заставлять себя работать через силу, а стараться в первое время браться только за самые необходимые дела, чтобы как следует восстановиться и дальше работать с максимальной мотивацией.

Лучше потерять дополнительную неделю, но иметь продуктивный год, чем проработать весь год в половину сил без вдохновения.

Из конкретных техник для ускорения восстановления могу выделить следующие:

Ненадолго убрать из расписания скучные домашние дела, которые только отнимают силы и не приносят никакой радости. Такие как уборка, готовка и прочее.

Мне очень помогает выбрать какой-либо день и целиком потратить его на то, что мне хочется сделать, без чувства вины за несделанные дела. Например, погулять или посмотреть весь сезон любимого сериала.

Не заставлять себя делать то, чего не хочется, без крайней необходимости. Это поможет сэкономить силы для важных дел и поскорее восстановиться!

Павел Хегай, директор по развитию LikeVR

Третий год подряд в декабре я улетаю на Бали. Магия острова позволяет расслабиться и начать рефлексировать прошедший год вместо того, чтобы доделывать в спешке незавершенные дела.

В этом году я вернулся в Москву 27 декабря, отметил Новый год с родителями и начал работать со 2 января. Возможно, благодаря этому мне удалось пережить послепраздничную апатию.

Но могут ли мои коллеги и партнеры позволить себе так же покинуть город в период закрытия проектов в конце года?

Я точно знаю, что смена обстановки и хороший климат способствуют повышению работоспособности, а если выстроить рутину, то можно работать и с Бали (арендовать коворкинг, выделить рабочие часы и т.д.).

Мои три совета, как преодолеть постпраздничную апатию:

Контролируйте свой уровень энергии и стресса в декабре. Апатия в основном бывает из-за повышенного стресса.

Потратьте время на рефлексирование и планирование следующего года в личной жизни.

Обращайте внимание на свою тревожность или апатию как индикатор того, что в вашей жизни что-то идет не так и вам об этом говорит ваше подсознание.

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments

У меня нет апатии от того, что необходимо выходить на работу. Я предприниматель, а значит — трудоголик. У меня, наоборот, фобия: уже половина месяца прошла, а сотрудники не работали и времени для достижения результатов все меньше. Из-за длительных выходных приходится активно наверстывать запущенные ранее процессы.

Успешные показатели прошлого года — это то, что заряжает сотрудников на дальнейшую работу.

Например, в нашей компании в конце года мы объявляем о выплате сотрудникам годового бонуса. Но получают они премии в конце первого квартала уже нового года. Это мотивирует сотрудников начинать год с активной работы, чтобы заработать годовой бонус.

Необходимо выбирать такую работу и компанию, которая будет тебе в радость. Апатия возникает тогда, когда работа не приносит удовлетворения, когда сотрудник не верит в бренд, команду, руководство, идеологию. В ином случае отпуск или длинные выходные никак не повлияют на сотрудника.

Александр Вьюшков, основатель и CEO «Лидмашина»

Вернуться в рабочую колею после отпуска или каникул не так уж и сложно. Тут как с тренировками — если вы до этого регулярно и честно тренировались, то будет легко вернуться в привычный режим. Главное — делать это постепенно.

Держите нагрузку 60-70%. После отпуска образовывается много дел, но не стоит пытаться закрыть их в первые рабочие дни. Делайте несложные задачи.

Говорите. Если работа не идет, обсудите с коллегами голосом то, что запланировали на «после праздников». Разговоры включат в процесс, вы все вспомните. Появится сила и энергия, и вы полетите вперед.

Со стороны руководителя советую: дайте сотруднику неделю адаптации. Не накидывайте сразу десяток задач. Пусть включится сам. В ответ получите благодарную и суперэффективную работу.

Андрей Данилов, генеральный директор маркетингового агентства A1 Team

Длительные выходные сказываются на команде негативно, приходится всех собирать. И этот процесс длится примерно неделю.

Для меня лучший способ постпраздничной реабилитации — спорт, благодаря которому можно гораздо быстрее влиться в рабочий ритм.

На мой взгляд, апатия — это больше про самоощущение. Если работа интересна — она воодушевляет и заряжает на достижение новых высот.

Чтобы избежать подобного состояния, нужно, в первую очередь, разобраться в себе, привести в равновесие свое физическое и эмоциональное состояние и стать полноправным хозяином своей жизни. Потому что ответственность за происходящее лежит только на нас самих.

Михаил Сидаков, сооснователь фуд-стартапа Jelanie by S&h

Для предпринимателей и растущих стартапов проблема с апатией после длительных выходных не столь актуальна, как для крупных компаний, так как даже в выходные и праздничные дни команда остается на связи, чтобы поддерживать качественное и бесперебойное клиентское обслуживание. Тем не менее, возврат в «боевой режим» не проходит безболезненно.

Чтобы минимизировать апатию, за день до активизации деятельности я стараюсь посмотреть почту и внести планы в календарь, а также послушать неразвлекательные подкасты, видео, почитать интересные бизнес-кейсы.

Анастасия Травян, руководитель интернет-магазина Poligrafmall.ru

Для меня понятия длительного отдыха просто не существует. Государственные праздники практически не влияют на предпринимателей, так как у них мозг всегда работает. Но на сотрудниках такие длительные выходные очень даже сказываются, и это не к лучшему для компании.

В первый рабочий день в отделе продаж мы проводим летучку, которую называем «шипучкой». На ней каждый из сотрудников отдела продаж по очереди должен выступить с предложением об улучшении работы отдела.

Это позволяет сотрудникам быстро «проснуться» после праздников и зарядить голову на дальнейшую работу. Очень эффективная методика!

Инна Анисимова, генеральный директор PR Partner

Я никогда не расслабляюсь полностью в новогодние дни. Следовательно, потом не испытываю больших трудностей входа в режим. Встаю рано и, как правило, много двигаюсь.

С детьми ваш отдых всегда будет активным. Даже если едем отдыхать, не лежим без дела. Исследуем новые места, посещаем музеи, гуляем в парках и, вообще, стараемся показать детям, какой большой мир вокруг нас. Диван, телевизор и подходы к оливье — это не про нашу семью.

Мой главный совет — готовьтесь к праздникам и выходу из них заранее. Составьте список дел на каникулы: посмотреть фильмы, сходить на выставки, на которые не хватало времени в рабочем режиме. В идеале, каждый день делайте что-то, что для вас ново — выходите из зоны комфорта.

Например, зайдите в новое кафе за кофе, знакомьтесь с новыми людьми везде, где возможно (в новом городе, аэропорту, ресторане, на елке, в кинотеатре, магазине). И читайте книги, которые зарядят на новые идеи и действия.

Анастасия Аввакумова, руководитель отдела по работе с клиентами, управляющий партнер рекламного агентства Studio 42

Советую распределять свой отдых в течение года, месяца и даже дня, чтобы не было послепраздничной «интоксикации».

Мы внимательно отслеживаем график отпусков, выделяем дополнительные выходные после трудозатратных, сложных проектов, всячески поощряем хобби и различные увлечения сотрудников. В пик тяжелых, горячих сезонов организовываем совместный, корпоративный отдых.

К примеру, в прошлом году мы создали собственную команду и участвовали в квестах и квизах, устраивали статусные встречи вне офиса — во вкусных или видовых местах.

Геннадий Ахмедов, основатель и генеральный директор рекламного агентства «Траст Групп»

Работа в BTL-агентстве не дает времени на раскачку в начале года. Декабрь — самый горячий период для ритейла, поэтому после каникул, а иногда и спустя пару дней после праздника, у нас всегда есть работа: подготовка клиентских отчетов, планирование будущих активностей и реализация уже согласованных проектов.

Конечно, большинству сложно быстро включиться в работу после затяжного отдыха.

Чтобы сотрудникам было проще и процесс перестроения проходил более комфортно, в первые дни мы не придерживаемся жесткого графика начала и окончания рабочего дня и иногда разрешаем работать из дома.

Я и сам всегда с трудом переключаюсь, и первые рабочие дни тоже даются мне нелегко. Но со временем я научился справляться с постотпускной апатией и выработал для себя несколько правил, которые помогают вернуться в привычный режим.

Первым делом я возобновляю тренировки: регулярные занятия спортом помогают бороться с накатывающей ленью и поддерживать себя в тонусе.

Также я всегда планирую небольшой отпуск на конец месяца — ожидание отложенного путешествия помогает смириться с трудностями первых рабочих недель.

Иван Бабайлов, интернет-маркетолог и сооснователь агентства digital-маркетинга ADWAI

Послепраздничный застой в работе — обычное дело для любой компании. Для нашей команды я использую несколько инструментов, которые позволяют максимально быстро выйти из апатии и начать год с активных действий:

Стратегическая сессия. Во многих компаниях проводится перед Новым годом. Считаю, что более эффективно проводить планирование после новогодних праздников по двум причинам. Во-первых, не теряется фокус. Обсудили — сразу начали внедрять. Во-вторых, это позволяет быстрее отойти от праздничной апатии и войти в рабочий режим в максимально лайтовом формате. Планирование. После стратегической сессии мы приходим к определенным решениям, целям и задачам. Каждая задача прописывается и закрепляется индивидуально за каждым сотрудником с четкими дедлайнами. Еженедельные совещания. На них мы обсуждаем, что удалось сделать, что будет сделано на следующей неделе.

Со скучной, на первый постпраздничный взгляд, «рутиной» мы боремся системно. Например, выписываем все темы, сохранившие актуальность после праздников, и оцениваем.

Если все хорошо — отлично. Тема требует внимания? Провал по срокам, «поплыл» бюджет, возникают сопутствующие проблемы? Активизируем ответственного, он подтягивает свои ресурсы, формируется план, ожидаемый срок решения, плановая дата следующей проверки.

Цикл Деминга, методология GTD — кому что нравится. Часто выясняется, что проблема в конкретных людях и/или их взаимодействии. Вот тут целесообразно обратится к практикам OD (Organizational Development), конфликтологии (Nonflict) и вспомнить про эмоциональный интеллект.

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