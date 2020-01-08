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Как проводят новогодние каникулы российские предприниматели

Истории
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как провели (или все еще проводят) свои длинные выходные российские предприниматели? Одни окунаются в холодные исландские воды, другие гладят слонов в Тайланде, а третьи остаются с елками и оливье. Rusbase рассказал о том, что делали в новогодние праздники самые заметные представители российского бизнеса.

Как проводят новогодние каникулы российские предприниматели

Дмитрий Волков, сооснователь сервиса знакомств Dating.com, венчурный инвестор, меценат, поехал в Исландию заниматься дайвингом. Сейчас температура воды в Рейкьявике составляет около 3 градусов, воздуха — 4 градуса по Цельсию.

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Публикация от Dmitry Volkov (@volkov.sdv)

Сергей Белоусов, основатель Acronis, проводил время с семьей в Гренаде, на острове в Карибском море.

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Same same same - #cyberfit @acronis - and happiness comes in small portions ...

Публикация от SB Sage Bell (@sbeloussov)

Владимир Волошин, генеральный директор Newman Business Consulting и сооснователь состязаний IronStar, на новогодних праздниках занимался спортом и встречался с семьей в Нарве, Таллине, Москве и Санкт-Петербурге.
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Публикация от Vladimir Voloshin (@vladimirvoloshin)

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Публикация от Vladimir Voloshin (@vladimirvoloshin)

Илья Сачков, СЕО Group-IB, проводит время в горах, откуда постит видео с музыкой из сериала «Твин Пикс». В комментариях он поясняет, что отдыхает во Франции.

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Публикация от Ilya Sachkov (@sachkot)

Евгений Касперский, основатель IT-компании «Лаборатория Касперского», на новогодние праздники полетел в командировки по Азии. В своем инстаграме он подробно рассказывает об своих впечатлениях от поездок. Например, в Гонконге, по его мнению, самые лучшие морские рестораны, а в Дели — очень плохая экология.

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Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky)

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Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky)

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Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky)


Максим Спиридонов и Юлия Спиридонова-Микеда, основатели платформы для онлайн-обучения «Нетология», поехали в Таиланд, где летали на вертолете и посетили ферму слонов.

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Публикация от Юлия Спиридонова-Микеда (@spiridonovamikeda)




Федор Овчинников, основатель сети пиццерий «Додо Пицца», путешествует по Италии. Для туристов, приезжающих в Сиену, он рекомендует кафе Nanini.

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Публикация от Fedor V Ovchinnikov (@silauma)

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Публикация от Fedor V Ovchinnikov (@silauma)


Александра Герасимова, основательница сервиса фитнес-абонементов Fitmost и Kidmost, приехала в Юго-Восточную Азию. Здесь она так же, как и Спиридоновы провела время со слонами.

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Провести день в приюте для слонов - прекрасное начало года 🤍

Публикация от Alexandra Gerasimova (@alexandragerasimov)

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Публикация от Alexandra Gerasimova (@alexandragerasimov)


Основатели маркетингового сервиса Promobot Олег Кивокурцев и Алексей Южаков прилетели в США на технологическую конференцию CES 2020. 



Евгений Бессчастнов, основатель платформ для бизнеса Blinger.io и Opiumdev.com, справлял Новый год в Беларуси, а затем в России.

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Публикация от Evgeny Besschastnov (@ebesschastnov)

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Когда в Беларуси праздники закончились можно прилететь в Россию, где они ещё продолжаются

Публикация от Evgeny Besschastnov (@ebesschastnov)


Фото обложки: Unsplash

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10 января 2020

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