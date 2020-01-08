Как проводят новогодние каникулы российские предприниматели

Как провели (или все еще проводят) свои длинные выходные российские предприниматели? Одни окунаются в холодные исландские воды, другие гладят слонов в Тайланде, а третьи остаются с елками и оливье. Rusbase рассказал о том, что делали в новогодние праздники самые заметные представители российского бизнеса.

Дмитрий Волков, сооснователь сервиса знакомств Dating.com, венчурный инвестор, меценат, поехал в Исландию заниматься дайвингом. Сейчас температура воды в Рейкьявике составляет около 3 градусов, воздуха — 4 градуса по Цельсию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Volkov (@volkov.sdv) 3 Янв 2020 в 3:43 PST

Сергей Белоусов, основатель Acronis, проводил время с семьей в Гренаде, на острове в Карибском море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Voloshin (@vladimirvoloshin) 3 Янв 2020 в 12:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Voloshin (@vladimirvoloshin) 2 Янв 2020 в 1:41 PST

Владимир Волошин, генеральный директор Newman Business Consulting и сооснователь состязаний IronStar, на новогодних праздниках занимался спортом и встречался с семьей в Нарве, Таллине, Москве и Санкт-Петербурге.

Илья Сачков, СЕО Group-IB, проводит время в горах, откуда постит видео с музыкой из сериала «Твин Пикс». В комментариях он поясняет, что отдыхает во Франции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Sachkov (@sachkot) 5 Янв 2020 в 10:51 PST

Евгений Касперский, основатель IT-компании «Лаборатория Касперского», на новогодние праздники полетел в командировки по Азии. В своем инстаграме он подробно рассказывает об своих впечатлениях от поездок. Например, в Гонконге, по его мнению, самые лучшие морские рестораны, а в Дели — очень плохая экология.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky) 6 Янв 2020 в 7:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky) 31 Дек 2019 в 2:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugene Kaspersky ⚕️ (@e_kaspersky) 4 Янв 2020 в 1:25 PST



Максим Спиридонов и Юлия Спиридонова-Микеда, основатели платформы для онлайн-обучения «Нетология», поехали в Таиланд, где летали на вертолете и посетили ферму слонов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Спиридонова-Микеда (@spiridonovamikeda) 5 Янв 2020 в 7:05 PST







Федор Овчинников, основатель сети пиццерий «Додо Пицца», путешествует по Италии. Для туристов, приезжающих в Сиену, он рекомендует кафе Nanini.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor V Ovchinnikov (@silauma) 6 Янв 2020 в 8:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor V Ovchinnikov (@silauma) 5 Янв 2020 в 7:47 PST



Александра Герасимова, основательница сервиса фитнес-абонементов Fitmost и Kidmost, приехала в Юго-Восточную Азию. Здесь она так же, как и Спиридоновы провела время со слонами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Gerasimova (@alexandragerasimov) 30 Дек 2019 в 5:55 PST



Основатели маркетингового сервиса Promobot Олег Кивокурцев и Алексей Южаков прилетели в США на технологическую конференцию CES 2020.





Евгений Бессчастнов, основатель платформ для бизнеса Blinger.io и Opiumdev.com, справлял Новый год в Беларуси, а затем в России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Besschastnov (@ebesschastnov) 27 Дек 2019 в 1:45 PST



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