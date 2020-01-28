Кофе, никотин и работа по ночам: не верьте, что эти «лайфхаки» сделают вас эффективнее

Расскажу, почему все вредные советы действительно не работают и даже могут быть опасны.

Когда в сутках становится слишком мало часов, на помощь приходит сомнительная команда по спасению мира: кофе, энергетики, сигареты и бессонные ночи. Но когда после 48 часов бодрствования и пары часов случайного сна я в очередной раз проспала первую пару и приехала на вторую в пижаме, я поняла: пора завязывать либо с высшим образованием, либо с вредными привычками. И лучше, конечно, со вторым.

Недавно моя знакомая выложила у себя на странице в соцсети опрос «Как все успевать?» с вариантами ответов «Не спать» и «Не успевать». И это было бы смешно, если бы не было правдой.

Утро начинается не с кофе

Кофеиновую зависимость не принято считать чем-то действительно серьезным. Тем временем каждый, кто не может проснуться без чашки американо или баночки энергетика, своего рода наркоман.

Считается, что кофеин бодрит, повышает настроение, благотворно сказывается на работоспособности и продуктивности. Правда из этого только то, что он оказывает стимулирующее действие на организм, помогает какое-то время не чувствовать усталости, влияет на артериальное давление и в некоторых случаях на сердечный ритм.

Нам кажется, что мы полны сил и готовы свернуть горы, но все не так просто: скоро усталость вернется в двойном объеме.

С энергетиками все даже хуже, чем с кофе: охлажденный напиток не обжигает, а значит, его легче выпить практически залпом, пузырьки газа ускоряют всасывание стимулирующих веществ в организме, а сахар усиливает бодрящее действие. В результате удар по нервной и сердечно-сосудистой системам оказывается слишком резким, а энергетики вызывают еще более сильное привыкание, чем кофе.

Не стоит забывать и про синдром отмены: отказ от энергетиков после их частого употребления иногда сопровождается раздражительностью, болью в животе и суставах, проблемами с давлением. Кстати, когда дедлайны горят, а стресс становится нормальным состоянием, кофеин способен вызывать панические атаки — неконтролируемое чувство страха и удушья, учащенный пульс, тремор, в некоторых случаях предобморочное состояние.

Перекур никогда не поможет работать продуктивнее

Однажды один знакомый курильщик рассказал мне о волшебном свойстве никотина: «Если ты хочешь, чтобы он тебя успокоил, он успокоит, хочешь, чтобы взбодрил — взбодрит». Естественно, это не более, чем иллюзия: сигареты (и их аналоги) тонизируют, но только мешают концентрации внимания из-за кислородного голодания мозга. Когда у тебя стресс, например, перед экзаменом, легко забыть вовремя остановиться и заработать никотиновое отравление, сопровождающееся головной болью и тошнотой.

Про вред самого курения, думаю, напоминать не приходится: картинки на пачках сигарет говорят сами за себя.

Работа по ночам — это способ перегореть в два раза быстрее

Мы проводим во сне примерно треть жизни — неприлично много потраченного времени. Такую роскошь могут позволить себе тибетские монахи, но никак не жители современного мегаполиса. Так хочется думать до второй-третьей бессонной ночи, до тех пор, пока мозг не начинает упорно отказываться функционировать хоть как-нибудь.

Каждый грамотный работодатель знает, что отдохнувший и выспавшийся сотрудник работает в два, а то и в три раза продуктивнее, чем тот, что носит в мешках под глазами картошку.

Отсутствие сна также плохо сказывается на способности принимать решения, самоконтроле, метаболизме и иммунитете. Удивляться галлюцинациям после трех суток бодрствования тоже не стоит — это нормально.

Как работать на пределе возможностей и не утратить интерес к жизни

Здоровый образ жизни, восьмичасовой сон и минимум стресса — это, конечно, хорошо, но все это переходит в разряд фантастики, когда дедлайн дышит в спину. Если делать надо много и срочно, выход тоже есть.

Дневной сон. У работы по ночам есть свои преимущества: многим легче сосредоточиться, когда никто и ничто не мешает. Чтобы сделать бессонную ночь продуктивной и не умереть от усталости утром, можно намеренно сбить режим, выделив хотя бы несколько часов на дневной сон после обеда.

У работы по ночам есть свои преимущества: многим легче сосредоточиться, когда никто и ничто не мешает. Чтобы сделать бессонную ночь продуктивной и не умереть от усталости утром, можно намеренно сбить режим, выделив хотя бы несколько часов на дневной сон после обеда. Осознанное питание. Перегружать пищеварение — точно не лучшая идея во время напряженной работы. К тому же от переедания чаще клонит в сон. Лучше отказаться от мучного, сладкого и жареного и обратить внимание на фрукты, орехи и крупы.

Перегружать пищеварение — точно не лучшая идея во время напряженной работы. К тому же от переедания чаще клонит в сон. Лучше отказаться от мучного, сладкого и жареного и обратить внимание на фрукты, орехи и крупы. Свежий воздух. Проветривание комнаты бодрит гораздо лучше кофе, дает мозгу необходимый кислород и помогает сконцентрироваться. Но не стоит перебарщивать: на холоде быстрее захочется спать.

А вообще, чтобы не приезжать на пары в пижаме, лучше не недооценивать тайм-менеджмент. И тогда, возможно, не будет причин искать, чем себя взбодрить.

Фото на обложке: Shutterstock / ViDI Studio