Американский бренд G95 начал продавать худи со встроенной маской

Основатель G95 Карлтон Солле запустил бизнес три года назад, после того как заболел во время деловой поездки в Китай. Врач сказал ему, что причиной этого могла стать сильная загрязненность воздуха. Солле не хотел носить маску, но он часто летал в Китай и понимал, что должен защититься. Он начал делать шарфы со встроенными фильтрами для себя, а затем открыл компанию, чтобы продавать их и другим. «Оказалось, что многие люди, как и я, не хотели носить маски и искали альтернативу им», — отметил предприниматель.

Его первыми клиентами стали путешественники, за ними пришли люди с аутоиммунными заболеваниями, раком и аллергией. Во время масштабных пожаров покупателям нужна была защита от дыма. По словам Солле, новый всплеск интереса к G95 произошел после вспышки коронавируса. Сейчас компания делает маски для FEMA (Federal Emergency Management Agency — Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США) и некоторых больниц в Мичигане, где G95 производит некоторые из своих продуктов. Но бренд не забыл и об обычных покупателях и специально для них разработал худи со встроенной маской. Сейчас открыт предзаказ, вещь можно будет получить примерно через месяц.

«В капюшон худи включен целый защитный комплекс», — говорит Солле. Капюшон изготовлен из фильтрующего материала и обеспечивает дополнительную защиту от попадания вредных веществ на кожу и волосы. Тем, кто хочет надеть что-то вроде костюма химзащиты, G95 также предлагает защитные очки, которые можно сочетать с новым худи. Встроенная маска закрепляется на голове с помощью резинки в капюшоне и, вероятно, действительно может защитить от вируса.

Фильтр в ней представляет собой «комбинацию двух разных технологий фильтрации в сочетании с нанофильтрационным слоем», объясняет Солле. В лабораторных тестах он блокировал 99,75% частиц размером более 0,1 микрона. Это означает, что фильтр может улавливать более мелкие частицы, чем некоторые маски N95, которые рассчитаны на 95% частиц размером более 0,3 микрона. Размер частиц коронавируса составляет примерно 0,125 мкм, хотя считается, что в основном он распространяется в виде крупных капель. И, в отличие от маски N95, худи можно стирать. По оценкам компании, это можно сделать 50 раз, прежде чем эффективность фильтрации начнет снижаться.

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