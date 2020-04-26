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Истории

Американский бренд G95 начал продавать худи со встроенной маской

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

G95, производитель шарфов с фильтрами для воздуха, разработал худи со встроенной маской. Компания утверждает, что ее материалы защищают лучше, чем медицинская маска N95.

Американский бренд G95 начал продавать худи со встроенной маской

Основатель G95 Карлтон Солле запустил бизнес три года назад, после того как заболел во время деловой поездки в Китай. Врач сказал ему, что причиной этого могла стать сильная загрязненность воздуха. Солле не хотел носить маску, но он часто летал в Китай и понимал, что должен защититься. Он начал делать шарфы со встроенными фильтрами для себя, а затем открыл компанию, чтобы продавать их и другим. «Оказалось, что многие люди, как и я, не хотели носить маски и искали альтернативу им», — отметил предприниматель.

Его первыми клиентами стали путешественники, за ними пришли люди с аутоиммунными заболеваниями, раком и аллергией. Во время масштабных пожаров покупателям нужна была защита от дыма. По словам Солле, новый всплеск интереса к G95 произошел после вспышки коронавируса. Сейчас компания делает маски для FEMA (Federal Emergency Management Agency — Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США) и некоторых больниц в Мичигане, где G95 производит некоторые из своих продуктов. Но бренд не забыл и об обычных покупателях и специально для них разработал худи со встроенной маской. Сейчас открыт предзаказ, вещь можно будет получить примерно через месяц.

«В капюшон худи включен целый защитный комплекс», — говорит Солле. Капюшон изготовлен из фильтрующего материала и обеспечивает дополнительную защиту от попадания вредных веществ на кожу и волосы. Тем, кто хочет надеть что-то вроде костюма химзащиты, G95 также предлагает защитные очки, которые можно сочетать с новым худи. Встроенная маска закрепляется на голове с помощью резинки в капюшоне и, вероятно, действительно может защитить от вируса.

Фильтр в ней представляет собой «комбинацию двух разных технологий фильтрации в сочетании с нанофильтрационным слоем», объясняет Солле. В лабораторных тестах он блокировал 99,75% частиц размером более 0,1 микрона. Это означает, что фильтр может улавливать более мелкие частицы, чем некоторые маски N95, которые рассчитаны на 95% частиц размером более 0,3 микрона. Размер частиц коронавируса составляет примерно 0,125 мкм, хотя считается, что в основном он распространяется в виде крупных капель. И, в отличие от маски N95, худи можно стирать. По оценкам компании, это можно сделать 50 раз, прежде чем эффективность фильтрации начнет снижаться.

Источник.

Фото: G95

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