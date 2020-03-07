Эта куртка автоматически утепляется, когда становится холодно

Ткань куртки реагирует на перепады температур — если вы войдете в такой куртке в теплое помещение, то одежда отрегулирует себя, чтобы вам не пришлось ее снимать. Если же вы окажетесь на улице, то ткань снова изменится, чтобы не дать вам замерзнуть.

Ткань сделана из нового вида пряжи, способного к трансформациям. «Благодаря своей структуре пряжа может резко реагировать на температуру — она растягивается и сжимается при ее колебаниях», — объяснил Брент Ридли, глава и основатель компании Skyscrape, разрабатывающей одежду из этой необычной ткани.

Умная пряжа смешана с обычной — и когда технологичный материал растягивается, тянется и вся ткань. Плоская поверхность начинает идти волнами, как гофрированный картон, а маленькие воздушные карманы дают дополнительную теплоизоляцию.

Если обычную куртку комфортно носить при температуре от -9 до -12 градусов, то в этой вам не будет жарко при -6 или даже -1 градусе. «Мы стараемся решить проблему перепада температур, которую мы ощущаем, когда заходим с улицы в дом, — говорит Ридли. — Особенно актуальна она для путешествий между городами с пересадками».

В пряже нет никаких батарей, проводов или сенсоров — для ее создания использовались обычные материалы. Ее секрет заключается в инновационном процессе производства — создатели умной ткани просто изменили основные факторы, которые следует учитывать при создании пряжи это время, температура, натяжение и скручивание.

Первый продукт компании — это верхняя одежда, которую можно носить как на улице, так и в помещениях. В будущем она планирует сделать из этого материала домашнюю одежду. Изначально технологию разработала исследовательская компания Otherlab, которая потом запустила отдельный стартап для производства умной ткани.

Ткань дает ощущение дополнительного слоя одежды, из-за чего в ней не нужно включать обогреватель в доме. Идею одобрила правительственная организация ARPA-E, которая финансирует исследования в области энергетики — именно она и предоставила изначальное финансирование проекта. «Правительство уверено, что даже такое маленькое изменение в том, как люди отапливают свои дома, может привести к значительным переменам в потреблении энергии», — говорит Ридли.

К концу года планируется выпустить ограниченную коллекцию одежды из умной ткани. Скорее всего, стартап будет делать коллаборации с существующими брендами верхней одежды и продавать свой продукт напрямую. Цены будут на уровне других «высокотехнологичных» курток. «Мы надеемся, что наша одежда прослужит долго и тем самым оправдает свою цену, — сказал Ридли. — И одна куртка может сможет заменить кому-то сразу несколько вещей в гардеробе».

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