Когнитивные упражнения: быстрые способы натренировать мозг

Люди тратят пару часов в неделю на упражнения для укрепления мышц. Но многие забывают о важности тренировки мозга. Вот несколько советов, как всего за 15 минут в день улучшить умственные способности.

Мозг — важнейший орган, который контролирует всю жизнедеятельность. Необходимо делать все возможное, чтобы улучшить его состояние, так как в долгосрочной перспективе это положительно скажется на качестве вашей жизни.

Когнитивные упражнения не только улучшают умственные способности, но и способствуют быстрому запоминанию и извлечению информации, а также повышают концентрацию внимания.

«Регулярные упражнения заставляют мозг работать. Используйте его, иначе потеряете», — говорит Константин Ликетсос, доктор философии, профессор Медицинского центра Джона Хопкинса Бэйвью.

Находите новые источники информации

Новый контент стимулирует малоиспользуемые области мозга, облегчая их повторную активацию в будущем. Тем самым он помогает улучшить ваши общие когнитивные навыки.

Поиск новой информации заставляет мозг больше работать и лучше сосредотачиваться. Это позволяет задействовать чувства, которые помогают воспринимать информацию и оставаться более вовлеченным в процесс обучения.

Новый контент помогает развить концентрацию, которая очень важна для здорового старения. Если вы не любите читать, можно послушать аудиокнигу или подкаст. Не забывайте делать перерыв после каждого источника, чтобы информация лучше усваивалась.

Систематизируйте обучение

Каждый день читайте новую статью на интересующую вас тему. Можно начать с 5-10 минут, но главное делать это систематично.

После прочтения статьи обобщите новую информацию в одном-двух предложениях. Каждый день дополняйте, а в конце недели просматривайте свои пометки. Это закрепит информацию в памяти.

Занимайтесь хобби

Неважно, чем вы увлекаетесь — рисованием, писательством, ведением дневника или чтением. Занимаясь любимым делом хотя бы 10 минут в день, можно улучшить свои когнитивные функции. В этом процессе задействуется большая часть вашего мозга. Главное — практиковаться каждый день.

Практикуйте метапознание

Ежедневно уделяйте 5 минут самоанализу. Вы можете делать это сразу после пробуждения или вечером перед сном. Метапознание — это «размышление о своем мышлении» или «осознание своего сознания».

Это может помочь вам понять, как именно вы выполняете задачи, принимаете решения и как вы могли бы усовершенствовать этот процесс.

Подумайте о своих реакциях на события за последние 24 часа и что вы могли бы сделать иначе, чтобы соответствовать своим жизненным установкам. Метапознание может помочь вам отточить навыки мышления и сделать ум яснее.

Чаще пишите

Все, что использует ресурсы мозга, может помочь вам улучшить умственные способности. «Письмо — это мышление. Хорошо писать — значит ясно мыслить. Вот почему это так сложно», — сказал Дэвид Маккалоу.

Письмо — это один из лучших способов систематизировать и осознать мысли. Изложение на бумаге заставляет наш мозг анализировать все детали и шаги, необходимые для того, чтобы доступно изложить свои рассуждения и идеи.

Письмо развивает навыки критического мышления и улучшает процесс обучения. Не обязательно стремиться делать это идеально, просто сосредоточьтесь на самом процессе. Когда вы сконцентрируетесь на мыслях, ваши писательские навыки также улучшатся.

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