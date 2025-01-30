Что такое стресс-менеджмент и как его использовать во благо

Чтобы помочь людям справиться с подобным, психологи разработали методы, которые дают возможность управлять стрессом. Эти методы объединены под общим названием «стресс-менеджмент». В этой статье рассмотрим основы стресс-менеджмента.

Напряжение, обусловленное рабочими моментами, носит название «профессиональный стресс». Постоянная подверженность таким стрессам негативно сказывается не только на качестве исполнения рабочих обязанностей, но и в целом на физическом и душевном здоровье.

Примерно половина, если не больше, стрессовых ситуаций связаны именно с профессиональной деятельностью.

Ритм сегодняшней жизни приводит к частому возникновению стрессовых ситуаций. Чуть ли не каждый день, а порой и несколько раз на дню, мы сталкиваемся с напряжением, будь то утренняя пробка по пути на работу или непомерные нагрузки.

Что такое профессиональный стресс?

Это состояние напряжения, которое возникает как реакция на какое-либо негативное событие. Постоянные стрессы изматывают организм, поэтому допускать пребывания в вечном стрессе ни в коем случае нельзя.

Профессиональный стресс подразумевает то же самое напряжение, только вызванное конкретными причинами: трудностями на работе. Это могут быть сложные взаимоотношения с коллегами или начальством, чрезмерные объемы задач, «горящие» сроки проектов, трудные клиенты и так далее.

Профессиональный стресс — чаще всего хронический. В отличие от острого стресса, который запускает резкую реакцию «бей или беги», хронический стресс накапливается. Зачастую его даже не замечают, путая с усталостью и утомляемостью и списывая причины на погоду, болезнь, магнитные бури и так далее. Однако если такое состояние длится неделями и месяцами, то это повод насторожиться.

Чем опасен хронический профессиональный стресс? В первую очередь — выгоранием. Это состояние, при котором больше нет возможности полноценно выполнять свои обязанности, работа не приносит удовольствия, каждая задача превращается в мучение. Стоит ли говорить, что эффективность такого сотрудника — почти нулевая? Чтобы избежать выгорания, руководству необходимо использовать специальные техники стресс-менеджмента. О них пойдет речь ниже.

Как еще можно определить у себя хронический стресс:

трудно проснуться утром и заставить себя что-то делать;

сложно или вообще невозможно сконцентрироваться на работе;

нет желания выполнять рабочие задачи;

не хочется общаться с коллегами и друзьями;

трудно добиться поставленных целей в рабочих проектах;

постоянная раздражительность, даже по незначительным поводам или без повода.

Почему он возникает?

Исследователи выявили несколько ключевых причин:

Если в коллективе не продумана система и приходится выполнять много ненужных действий, это может негативно влиять на удовлетворение от своего труда. Если выполнение рабочих задач также связано с многочисленными согласованиями в инстанциях и бюрократией, это тоже со временем становится причиной стресса. Из-за личных особенностей, например, если человек привык все принимать близко к сердцу или брать на себя ответственность за все. Подвержены стрессу также и перфекционисты, которым важно, чтобы работа была выполнена идеально и никак иначе. Если вышестоящий сотрудник — руководитель отдела или директор предприятия — выглядит в глазах подчиненного плохим специалистом, то будет нарастать внутреннее возмущение и постепенно психика начнет саботировать приказы такого специалиста. Однако открыто выразить недовольство — чревато санкциями, поэтому поставленные задачи придется выполнять. Конфликт между внешним и внутренним приведет к стрессу. А если руководитель еще и объективно плох и его задания не несут пользы, а превращают работу в бессмысленную возню, то стресс усугубится. Непомерные нагрузки — одна из наиболее частых причин профессионального стресса и выгорания. Переработки, сверхурочные, постоянно сроки ASAP — все это очень быстро приводит к переутомлению. Зачастую даже доплата за переработку не мотивирует сотрудника, а уж если объемы работ не соответствуют получаемому окладу — то ситуация и вовсе становится невыносимой, приводя обычно к скорому увольнению. Неопределенность в выполнении задач — нет нужной информации, не ясна конечная цель. Дискомфорт на рабочем месте: проблемы с освещением, уровнем шума, работой офисной или иной техники и так далее. Сложные отношения с конфликтными коллегами или начальством тоже могут приводить к стрессу. Рутина — еще одна частая причина выгорания. Далеко не все способны изо дня в день выполнять одни и те же скучные действия, сохраняя при этом позитивный настрой и не делая все больше ошибок. Высокая ответственность. Люди, занимающие руководящие должности, подвержены стрессу не меньше, а то и больше рядовых сотрудников. Проверки инстанций, штрафы, согласования, материальная ответственность, в случае с менеджерами среднего звена — еще и постоянный контроль со стороны начальства… Все это давит на человека, делая нервным и раздражительным.

Как проявляется профессиональный стресс?

Пребывание в состоянии постоянного напряжения истощает организм, запуская негативные физиологические процессы. Чаще всего регулярные стрессы вызывают следующие реакции:

бессонница;

невозможность полноценно отдохнуть, чувство «разбитости» даже после долгого сна;

трудности с расслаблением;

проблемы с сосредоточенностью и запоминанием;

повышенное давление и головные боли;

нарушения аппетита, расстройство работы ЖКТ;

частые болезни;

рассеянность и раздражительность;

нежелание общаться с кем-либо, даже с домашними;

чувство тоски, беспомощности, тревожности;

похудение или, наоборот, быстрый набор веса.

Если эти признаки появились, стоит принять меры. Помогут справиться с трудностями позитивное мышление и стресс-менеджмент. Однако важно помнить: не всегда этого достаточно. Если работа сама по себе организована некорректно и нет возможности на это повлиять, стоит задуматься о смене рабочего места.

Принципы стресс-менеджмента

Стресс-менеджмент в организации базируется на следующих основных принципах:

Полноценный отдых, питание и физические нагрузки. Эти три составляющие улучшают тонус организма, укрепляют нервную систему, дают необходимые витамины, оздоравливают и способствуют выработке «гормона счастья». Внимание к себе. Важно соблюдать режим, не злоупотреблять гаджетами и соцсетями, давать себе достаточно времени на отдых. Планирование рабочего времени (тайм-менеджмент). Наиболее важные задачи стоит по возможности выполнять первыми. Перерывами пренебрегать тоже нельзя, причем пусть лучше это будет два-три коротких перерыва, чем один длинный: такой ритм позволит восстановить силы и концентрацию.

Не стоит также забывать и о техниках расслабления. Это могут быть упражнения на позитивное мышление, медитации, йога, дыхательная гимнастика и так далее.

Общением тоже пренебрегать не нужно, и пусть это будет общение с приятными людьми — друзьями и близкими. Можно заняться чем-нибудь совместным, чтобы времяпрепровождение стало еще приятнее: сходить на выставку, поиграть в настольные игры

Время для этих встреч обязательно нужно находить — даже если начальство пытается навязать переработки и ненормированный рабочий день, важно помнить, что у каждого есть право на личную жизнь и отдых.

Читайте по теме:

7 типов личности и как они справляются со стрессом на работе

По дороге в офис или на совещании: техники снятия стресса

Кроме того, зачастую такое навязывание попросту противозаконно, о чем есть смысл сообщить начальству. То же самое — с коллегами. Никто не обязан постоянно выполнять чужую работу, и если коллега регулярно просит ему «подсобить», не нужно бояться ему отказывать, особенно если достаточно своих задач.

Практика, однако, показывает, что многие люди, несмотря на кажущуюся простоту описанных принципов, не совсем верно их понимают. Стресс-менеджмент — это что, такое мероприятие вроде зарядки? — может кто-то спросить. Разумеется, нет. Это не единоразовая акция. Как и зарядка, стресс-менеджмент должен быть регулярным, иначе толку не будет. Придерживаться принципов управления стрессом нужно постоянно, отслеживая эффективность выбранных методик и при необходимости корректируя их.

Также важно найти причину стресса. В чем она заключается? Можно ли что-то изменить и как это сделать?

Не нужно спешить. Хронический стресс копился долго, и справиться с ним за пару дней тоже не выйдет. Но если набраться терпения — все получится.

Методы стресс-менеджмента

Существует огромное количество техник релаксации, снижения тревоги и гармонизации внутреннего состояния. Большинство техник не требуют особой обстановки и могут быть выполнены в офисе.

Среди самых популярных — следующие:

расслабление тела — можно комбинировать с глубоким дыханием и медитацией;

физическая нагрузка в течение 5-7 минут;

отвлеченная беседа;

привычное и приятное занятие (например, можно прибраться на рабочем столе);

минутка радости — поговорить с любимым человеком, посмотреть смешное видео.

Эти советы выглядят простыми, но они действительно работают. Если ввести их в привычку, то удастся довольно быстро повысить устойчивость к стрессу.

Как избежать профессионального стресса?

Выше рассмотрели, что может сделать сам сотрудник, чтобы избежать стресса и выгорания. Но далеко не всегда тревожность или депрессия обусловлены исключительно личным отношением к работе. Чаще — даже наоборот. Поэтому в крупных компаниях руководство уделяет немало внимания стресс-менеджменту, чтобы не допустить потери ценных кадров.

Еще по теме:

Выгорание у руководителей: признаки, риски и эффективные решения

Снижаем уровень стресса в офисе: лопаем «пупырку» и чилим в гамаках

Стресс-менеджмент — это что такое простыми словами для руководителя? Прежде всего — создание обстановки, которая будет способствовать продуктивной работе сотрудников и комфортному психологическому климату в коллективе. Чтобы это сделать, нужно учитывать множество факторов. Вот основные из них:

создать условия для отдыха сотрудников — дать им возможность провести перерыв в удобном месте;

сформировать атмосферу доверия и равноправия;

следить за тем, чтобы у каждого сотрудника было все необходимое для выполнения рабочих обязанностей, и внимательно прислушиваться к просьбам;

постоянно совершенствовать навыки сотрудников, проводя обучение, но не перегружать людей тренингами;

поощрять инициативу и творчество;

по возможности, не допускать переработок и перегрузок;

четко формулировать цели, чтобы каждый знал, что и зачем он делает;

стараться избегать бессмысленных задач.

Итог

Постоянный стресс, вызванный работой, — не редкость. Однако существует определение стресс-менеджмента, это комплекс мер, которые помогают снизить или вообще устранить негативные последствия.

Управление стрессом подразумевает внимание к себе и своим потребностям, полноценное питание, отдых, физические нагрузки. Руководство также должно следить за комфортом сотрудников на рабочих местах. Доброжелательная атмосфера в коллективе, эффективное распределение задач и их четкая постановка, открытость и честность позволят снизить риски стрессов и выгорания.

Фото на обложке: Ray Massey / Getty Images