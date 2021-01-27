Пять вещей, которые повысят креативность

Творческий кризис — довольно распространенные явление среди креативных людей. Однако если ваша профессиональная деятельность связана с генерированием новаторских идей, важно как можно быстрее найти новый источник вдохновения. Вот пять советов, как это сделать.

1. Узнавайте новое

Лучшие идеи рождаются там, где люди меньше всего ожидают их найти. Вдохновение может прийти сразу после того, как вы прочитали книгу о том, чего раньше не знали, или после просмотра документального фильма по рекомендации приятеля. Это происходит из-за того, что вы узнаете что-то новое и комбинируете это с информацией, накопленной на протяжении жизни.

Старайтесь чаще погружаться в новый контент, чтобы раскрыть в себе безграничный творческий потенциал.

2. Меняйте окружение

Обстановка влияет на нас уникальным образом и подпитывает творческий образ мышления.

Важно отметить, что окружение — это не только то, где мы работаем. Это также касается людей, которые находятся рядом с нами.

В одной обстановке мы становимся более креативными и открытыми, потому что нас окружают талантливые люди. Другая среда препятствует творческому подъему, так как окружающих заботят другие вещи, например, карьерный рост или удовлетворение запросов требовательного клиента. Поэтому важно правильно выбирать не только физическое окружение, но и сообщество людей, чтобы оставаться открытым и стремиться к реализации новых идей.

Прогулка или беседа с кем-то за пределами команды может дать нам глоток свежего воздуха, который необходим для творческой перезагрузки.

3. Задавайте себе правильные вопросы

Периодически задавайте себе следующие вопросы.

Какая последняя большая идея вас посещала?

Откуда она появилась?

Что было источником вдохновения?

Где вы находились?

Кто вас вдохновляет из окружения?

Что привлекает вас в творческой работе?

Это важные вопросы, которые следует задавать всякий раз, когда вы чувствуете, что неспособны создать нечто новое. Иногда причиной творческого застоя могут быть ваши привычки или окружение. Поэтому необходимо найти время, чтобы определить сдерживающие факторы и понять, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать в дальнейшем.

4. Будьте открытыми

Творчество — это эмоциональный процесс. Однако иногда он может вызывать дискомфорт. Если вы закрыты для идей, которые бросают вызов устоявшемуся порядку вещей, вам будет очень трудно генерировать новаторские идеи. Например, если вы сосредоточены на том, чтобы не потерять работу, а не на карьерном росте, вам, вероятно, не захочется рисковать.

Многие озабочены созданием привлекательного образа для руководства нежели построением бизнеса и созданием чего-то нового. И хотя в краткосрочной перспективе это может показаться хорошим планом, он не способствует развитию творческих способностей или созданию реального прогресса.

Также важно понимать, что как бы вы ни старались подготовиться, мир стремительно меняется. Чего стоят только последствия COVID-19. Это значит, что способность быть гибким и менять направление является важнейшим условием для создания чего-то нового.

5. Будьте смелыми

Трудно отстаивать свои оригинальные идеи, когда никто вас не поддерживает. Особенно, когда вы полностью уверены в правильности вашего решения. Настоящий новатор уверен в себе и смел. Он всегда готов на риск. Он умеет находить способы заново изобретать себя, свои продукты и услуги, даже свое окружение. Такой подход является залогом постоянного роста и развития.

Если вы действительно хотите стать таким, необходимо научиться рисковать и выходить за пределы зоны комфорта. И сейчас — лучшее время для этого.

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