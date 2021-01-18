16 приложений для повышения рабочей производительности

В условиях удаленной работы очень важно эффективно распределять свое время. С этим помогут справиться инструменты и программы, способные оптимизировать рабочий процесс. Вот 16 лучших приложений для повышения производительности.
1. Notion — один инструмент для всей вашей команды
Notion можно использовать для многих целей: в качестве справочника, инструмента управления проектами, веб-сайта во внутренней сети, совместного редактирования документов и многого другого.
В нем есть все, что вам может понадобиться. Вы можете вести базу данных, прикреплять видео с YouTube, прикреплять файлы, писать текст блоками и располагать их по своему усмотрению.
Скриншот: Notion.so
Особенности:
- канбан-доска, календарь и списки,
- электронные таблицы и базы данных,
- #Markdown и слэш-команды,
- совместная работа в режиме реального времени.
2. Flock — новый командный мессенджер
Это приложение для общения и совместной работы команд, которое ускоряет и упрощает коммуникацию и повышает производительность.
Скриншот: Flock.com
Особенности:
- управление коммуникациями,
- ветки обсуждения и обмен мгновенными сообщениями,
- напоминания и примечания к проекту,
- отчеты о производительности,
- инструменты для совместной работы,
- обмен файлами с помощью перетаскивания.
3. Zoho Cliq — работайте даже в дороге
Сервис Cliq предоставляется в рамках пакета Zoho One. Готовых интеграций, вероятно, меньше, чем в Slack, но для создания собственных можно использовать Zapier или Zoho Flow.
Скриншот: Zoho.com
Особенности:
- наличие эмодзи,
- обмен файлами с помощью перетаскивания,
- аудио- и видеоконференцсвязь,
- диаграммы Ганта,
- опросы, приглашения на мероприятия и инструменты распределения дел,
- демонстрация экрана.
4. Asana — работайте над большими идеями, не напрягаясь
Это онлайн-инструмент для управления проектами, который работает прямо в браузере, что делает его совместимым с любой операционной системой.
Скриншот: Asana.com
Особенности:
- наличие мобильного приложения для iOS и Android,
- управление задачами: выбор исполнителей, настраиваемые поля, сроки выполнения, временная шкала, вложения (Google Диск, OneDrive, Dropbox), лайки, одобрение,
- комментарии (также на изображениях и PDF файлах) и исправления,
- вид: задачи, рабочая нагрузка, календари, просмотр файлов,
- управление командой: команда, подписчики, гости,
- интеграции с Dropbox, Google Drive, Box, Adobe Creative Cloud, Github, Salesforce и другие.
5. Trello — работайте вместе и добивайтесь большего
Данный инструмент позволяет создавать карточки и составлять списки важных проектов или задач. Для начала использования достаточно одного клика. Нет необходимости ручного сохранения, так как программа делает это автоматически.
Скриншот: Trello.com
Особенности:
- управление задачами: доски и карты,
- индивидуальные/групповые задачи,
- редактирование с помощью перетаскивания,
- функции голосования и счетчик прогресса,
- общение с помощью комментариев,
- интеграции: Dropbox, Google Drive, Box, и поддержка общедоступных API-интерфейсов разработчиков.
6. Monday — работайте так, как вам удобно
Это инструмент управления проектами, рассчитанный как на команды, так и на единичных пользователей. Он позволяет следить за продвижением текущих задач и отслеживать прогресс каждого члена команды с помощью диаграмм Ганта. Также можно отслеживать важные задачи, их количество и подробную информацию о сроках и дедлайнах.
Скриншот: Monday.com
7. Airtable — начните с шаблонов
Это сервис, позволяющий создавать базы данных на все случаи жизни. Простой и приятный интерфейс делает его интуитивно понятным для любого пользователя. Использование различных цветов для отображения записей помогает разобраться в больших объемах данных.
Скриншот: Airtable.com
Особенности:
- настраиваемые поля и окна,
- управление формами,
- снимки,
- связывание записей между таблицами,
- загрузка электронных таблиц,
- шаблоны управления задачами по отраслям,
- интеграции: GitHub, Slack, Trello, WordPress, Gmail, Zendesk и другие.
8. Clickup — приложение, которое заменит остальные
Это универсальная платформа для управления проектами. Она позволяет организовывать свои задачи, отслеживать потенциальные продажи и многое другое.
Скриншот: Clickup.com
Особенности:
- управление процессом,
- распределение задач,
- тайм-менеджмент,
- работа в команде,
- возможность полной настройки,
- составление отчетов,
- интеграции: общедоступные API, GitLab, Slack, GitHub, Google Drive и многие другие.
9. Bitrix24 — бесплатная платформа для совместной работы
Данная программа включает себя все необходимое для быстрого старта: внутренняя социальная сеть с видеочатом, управление проектами, десктопный и мобильный клиент и совместная работа с документами.
В бесплатном тарифе можно создать команду из 12 пользователей для использования всех инструментов. Для малого бизнеса этого количества вполне достаточно.
Скриншот: Bitrix24.com
Особенности:
- наличие мобильного приложения для iOS и Android,
- управление временем и отслеживание прогресса,
- отчеты о задачах,
- календари проектов,
- интерактивные диаграммы Ганта для печати,
- управление групповыми задачами,
- интеграции: Gmail, Google Drive, Dropbox, Mailchimp, Box и другие.
10. Jibble — точно регистрируйте время сотрудников
Это облачное приложение, которое позволит вам эффективно отслеживать время и посещаемость ваших сотрудников. Приложение отличается удобным интерфейсом и позволяет сотрудникам точно регистрировать свое рабочее время одним нажатием кнопки.
Скриншот: Jibble.io
Особенности:
- мобильное приложение и версия для ПК,
- часы посещаемости,
- панель управления и уведомлений,
- автоматизированные табели учета рабочего времени,
- наличие бота в Slack/Microsoft Teams.
11. Clockify — инструмент для отслеживания времени
Этот инструмент позволяет отслеживать время, потраченное на те или иные задачи в течение дня.
Скриншот: Clockify.me
Особенности:
- мобильное приложение и версия для ПК,
- отслеживание с помощью таймера, вы также можете отметить время как оплачиваемое,
- отчетность, визуальная разбивка по времени,
- коллективная работа — вы можете пригласить всю команду, установить почасовые ставки и отследить, кто над чем работал.
12. Rescuetime — контролируйте свое время
Плюс данной программы в том, что вы можете настроить ее в соответствии с собственным представлением о продуктивности. После она будет автоматически отслеживать рабочее время, поэтому вам не нужно ничего вносить вручную.
Скриншот: Rescuetime.com
Особенности:
- категоризация использования веб-сайта,
- настройка целей,
- блокировка отвлекающих сайтов,
- отслеживание времени офлайн,
- еженедельный отчет о производительности.
13. Toggl — поможет избежать переутомления
Этот инструмент будет полезен тем, кто получает почасовую оплату. Он поможет отслеживать свои часы и делиться им в привлекательном формате.
Скриншот: Toggl.com
Особенности:
- мобильное приложение и версия для ПК,
- таймер и напоминания,
- более 100 приложений для интеграции,
- отчеты,
- панель управления проектом.
14. Slack — лучший способ общения
Это корпоративный мессенджер для общения с командой. Наличие каналов позволяет планировать и организовывать рабочий процесс. Различные интеграции также являются важной частью программы и делают ее интуитивно понятной.
Скриншот: Medium.com
Особенности:
- организованные каналы для общения,
- поиск по истории сообщений,
- аудио- или видеозвонки,
- возможность подключить Google Диск, Github, Gitlab, Dribble, Sketchboard и многие другие приложения.
15. Chanty — универсальный инструмент для совместной работы
Это довольно простая в использовании программа. Существует так много похожих коммуникационных решений гораздо более технически продвинутых, однако именно удобство делает Chanty излюбленным программным обеспечением для многих сотрудников.
Скриншот: Chanty.com
Особенности:
- лента новостей и действий,
- онлайн-чат,
- обсуждения,
- управление задачами,
- видеоконференции.
16. Evernote — лучшее приложение для создания заметок
Эта программа позволяет сохранять важные идеи и заметки с помощью сочетаний клавиш, не отрываясь от рабочего процесса. В условиях сжатых сроков данная функция может быть очень полезна.
Скриншот: Evernote.com
Особенности:
- инструменты для совместной работы,
- контент, предложенный ИИ,
- режим презентации,
- мобильные офлайн-заметки, доступные даже без подключения к интернету,
- универсальные возможности создания заметок — аудио, видео, изображения, текст,
- напоминания.
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