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16 приложений для повышения рабочей производительности

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

В условиях удаленной работы очень важно эффективно распределять свое время. С этим помогут справиться инструменты и программы, способные оптимизировать рабочий процесс. Вот 16 лучших приложений для повышения производительности. 

16 приложений для повышения рабочей производительности

1. Notion — один инструмент для всей вашей команды

Notion можно использовать для многих целей: в качестве справочника, инструмента управления проектами, веб-сайта во внутренней сети, совместного редактирования документов и многого другого.

В нем есть все, что вам может понадобиться. Вы можете вести базу данных, прикреплять видео с YouTube, прикреплять файлы, писать текст блоками и располагать их по своему усмотрению.

Скриншот: Notion.so

Особенности:

  • канбан-доска, календарь и списки,
  • электронные таблицы и базы данных,
  • #Markdown и слэш-команды,
  • совместная работа в режиме реального времени.

2. Flock — новый командный мессенджер

Это приложение для общения и совместной работы команд, которое ускоряет и упрощает коммуникацию и повышает производительность.

Скриншот: Flock.com

Особенности:

  • управление коммуникациями,
  • ветки обсуждения и обмен мгновенными сообщениями,
  • напоминания и примечания к проекту,
  • отчеты о производительности,
  • инструменты для совместной работы,
  • обмен файлами с помощью перетаскивания.

3. Zoho Cliq — работайте даже в дороге

Сервис Cliq предоставляется в рамках пакета Zoho One. Готовых интеграций, вероятно, меньше, чем в Slack, но для создания собственных можно использовать Zapier или Zoho Flow.

Скриншот: Zoho.com

Особенности:

  • наличие эмодзи,
  • обмен файлами с помощью перетаскивания,
  • аудио- и видеоконференцсвязь,
  • диаграммы Ганта,
  • опросы, приглашения на мероприятия и инструменты распределения дел,
  • демонстрация экрана.

4. Asana — работайте над большими идеями, не напрягаясь

Это онлайн-инструмент для управления проектами, который работает прямо в браузере, что делает его совместимым с любой операционной системой.

Скриншот: Asana.com

Особенности:

  • наличие мобильного приложения для iOS и Android,
  • управление задачами: выбор исполнителей, настраиваемые поля, сроки выполнения, временная шкала, вложения (Google Диск, OneDrive, Dropbox), лайки, одобрение,
  • комментарии (также на изображениях и PDF файлах) и исправления,
  • вид: задачи, рабочая нагрузка, календари, просмотр файлов,
  • управление командой: команда, подписчики, гости,
  • интеграции с Dropbox, Google Drive, Box, Adobe Creative Cloud, Github, Salesforce и другие.

5. Trello — работайте вместе и добивайтесь большего

Данный инструмент позволяет создавать карточки и составлять списки важных проектов или задач. Для начала использования достаточно одного клика. Нет необходимости ручного сохранения, так как программа делает это автоматически.

Скриншот: Trello.com

Особенности:

  • управление задачами: доски и карты,
  • индивидуальные/групповые задачи,
  • редактирование с помощью перетаскивания,
  • функции голосования и счетчик прогресса,
  • общение с помощью комментариев,
  • интеграции: Dropbox, Google Drive, Box, и поддержка общедоступных API-интерфейсов разработчиков.

6. Monday — работайте так, как вам удобно

Это инструмент управления проектами, рассчитанный как на команды, так и на единичных пользователей. Он позволяет следить за продвижением текущих задач и отслеживать прогресс каждого члена команды с помощью диаграмм Ганта. Также можно отслеживать важные задачи, их количество и подробную информацию о сроках и дедлайнах.

Скриншот: Monday.com

7. Airtable — начните с шаблонов

Это сервис, позволяющий создавать базы данных на все случаи жизни. Простой и приятный интерфейс делает его интуитивно понятным для любого пользователя. Использование различных цветов для отображения записей помогает разобраться в больших объемах данных.

Скриншот: Airtable.com

Особенности:

  • настраиваемые поля и окна,
  • управление формами,
  • снимки,
  • связывание записей между таблицами,
  • загрузка электронных таблиц,
  • шаблоны управления задачами по отраслям,
  • интеграции: GitHub, Slack, Trello, WordPress, Gmail, Zendesk и другие.

8. Clickup — приложение, которое заменит остальные

Это универсальная платформа для управления проектами. Она позволяет организовывать свои задачи, отслеживать потенциальные продажи и многое другое.

Скриншот: Clickup.com

Особенности:

  • управление процессом,
  • распределение задач,
  • тайм-менеджмент,
  • работа в команде,
  • возможность полной настройки,
  • составление отчетов,
  • интеграции: общедоступные API, GitLab, Slack, GitHub, Google Drive и многие другие.

9. Bitrix24 — бесплатная платформа для совместной работы 

Данная программа включает себя все необходимое для быстрого старта: внутренняя социальная сеть с видеочатом, управление проектами, десктопный и мобильный клиент и совместная работа с документами.

В бесплатном тарифе можно создать команду из 12 пользователей для использования всех инструментов. Для малого бизнеса этого количества вполне достаточно.

Скриншот: Bitrix24.com

Особенности:

  • наличие мобильного приложения для iOS и Android,
  • управление временем и отслеживание прогресса,
  • отчеты о задачах,
  • календари проектов,
  • интерактивные диаграммы Ганта для печати,
  • управление групповыми задачами,
  • интеграции: Gmail, Google Drive, Dropbox, Mailchimp, Box и другие.

10. Jibble — точно регистрируйте время сотрудников

Это облачное приложение, которое позволит вам эффективно отслеживать время и посещаемость ваших сотрудников. Приложение отличается удобным интерфейсом и позволяет сотрудникам точно регистрировать свое рабочее время одним нажатием кнопки.

Скриншот: Jibble.io

Особенности:

  • мобильное приложение и версия для ПК,
  • часы посещаемости,
  • панель управления и уведомлений,
  • автоматизированные табели учета рабочего времени,
  • наличие бота в Slack/Microsoft Teams.

11. Clockify — инструмент для отслеживания времени

Этот инструмент позволяет отслеживать время, потраченное на те или иные задачи в течение дня.

Скриншот: Clockify.me

Особенности:

  • мобильное приложение и версия для ПК,
  • отслеживание с помощью таймера, вы также можете отметить время как оплачиваемое,
  • отчетность, визуальная разбивка по времени,
  • коллективная работа — вы можете пригласить всю команду, установить почасовые ставки и отследить, кто над чем работал.

12. Rescuetime — контролируйте свое время

Плюс данной программы в том, что вы можете настроить ее в соответствии с собственным представлением о продуктивности. После она будет автоматически отслеживать рабочее время, поэтому вам не нужно ничего вносить вручную.

Скриншот: Rescuetime.com

Особенности:

  • категоризация использования веб-сайта,
  • настройка целей,
  • блокировка отвлекающих сайтов,
  • отслеживание времени офлайн,
  • еженедельный отчет о производительности.

13. Toggl — поможет избежать переутомления

Этот инструмент будет полезен тем, кто получает почасовую оплату. Он поможет отслеживать свои часы и делиться им в привлекательном формате.

Скриншот: Toggl.com

Особенности:

  • мобильное приложение и версия для ПК,
  • таймер и напоминания,
  • более 100 приложений для интеграции,
  • отчеты,
  • панель управления проектом.

14. Slack — лучший способ общения

Это корпоративный мессенджер для общения с командой. Наличие каналов позволяет планировать и организовывать рабочий процесс. Различные интеграции также являются важной частью программы и делают ее интуитивно понятной.

Скриншот: Medium.com

Особенности:

  • организованные каналы для общения,
  • поиск по истории сообщений,
  • аудио- или видеозвонки,
  • возможность подключить Google Диск, Github, Gitlab, Dribble, Sketchboard и многие другие приложения.

15. Chanty — универсальный инструмент для совместной работы

Это довольно простая в использовании программа. Существует так много похожих коммуникационных решений гораздо более технически продвинутых, однако именно удобство делает Chanty излюбленным программным обеспечением для многих сотрудников.

Скриншот: Chanty.com

Особенности:

  • лента новостей и действий,
  • онлайн-чат,
  • обсуждения,
  • управление задачами,
  • видеоконференции.

16. Evernote — лучшее приложение для создания заметок

Эта программа позволяет сохранять важные идеи и заметки с помощью сочетаний клавиш, не отрываясь от рабочего процесса. В условиях сжатых сроков данная функция может быть очень полезна.

Скриншот: Evernote.com

Особенности:

  • инструменты для совместной работы,
  • контент, предложенный ИИ,
  • режим презентации,
  • мобильные офлайн-заметки, доступные даже без подключения к интернету,
  • универсальные возможности создания заметок — аудио, видео, изображения, текст,
  • напоминания.

Источник.

Фото на обложке: Stevanovicigor / Depositphotos

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