Как повысить продуктивность с помощью перерывов

Перерыв — отличный способ дать мозгу отдых. Регулярные перерывы помогают избежать усталости от принятия решений, поддерживать высокую мотивацию и продуктивность. Разберемся, какой отдых будет самым эффективным и как часто его стоит устраивать.

Современный мир движется с огромной скоростью. Многие люди боятся остановиться хотя бы на минуту и остаться позади других. Однако очень важно научиться делать перерывы: они помогают расслабиться, поднимают настроение и положительно влияют на продуктивность.

Перерывы помогают избежать усталости от принятия решений

Усталость от принятия решений — это снижение качества наших действий из-за того, что нам приходилось долгое время принимать много решений. Профессоры Джонатан Левав из Стэнфордского университета и Шай Данцигер из университета имени Бен-Гуриона выяснили, что этот эффект может привести к потере концентрации и прокрастинации.

В ходе исследования ученые обнаружили, что судьи чаще выносили решения об условно-досрочном освобождении заключенных, если делали перерыв на обед. Если судьи работали несколько часов подряд, к концу дня процент условно-досрочных освобождений снижался почти до нуля. Из-за усталости от принятия решений судьи выбирали вариант, требующий от них наименьших умственных усилий.

Напряженный рабочий день истощает умственные и физические ресурсы.

Это может привести к желанию отложить важные задачи, запланированные на вторую половину дня.

Перерывы поддерживают мотивацию к долгосрочным целям

Исследование психолога Ларри Розена и нейробиолога Адама Газзали показало, что продолжительная концентрация на одной задаче может снизить производительность. Профессор психологии из университета Иллинойса Алехандро Йераса утверждает, что перерывы помогают сохранять сосредоточенность. Он отмечает, что во время длительного выполнения задач необходимо делать короткие перерывы — например, при подготовке к экзаменам.

Перерывы повышают продуктивность и креативность

Перерывы помогают справиться со стрессом и усталостью. Кроме того, моменты «озарения» приходят именно к тем, кто устраивает регулярный отдых.

Короткие прогулки во время перерыва также улучшают творческие способности. Согласно исследованию Стэнфордского университета, прогулки в перерывах между выполнением умственной работы повышают креативность — в отличие от непрерывной сидячей работы.

Как правильно делать перерывы

Перерывы необходимы, но важно делать их правильно. Не все способы перезагрузки приносят пользу. Просмотр соцсетей во время перерыва может оказаться контрпродуктивным. По данным опроса Huffington Post, перерыв, проведенный в социальных сетях, лишь повышает уровень стресса.

Вот несколько вариантов эффективного перерыва.

Физическая активность

Физическая активность во время перерыва значительно улучшает концентрацию внимания. Пятиминутные перерывы на ходьбу в течение каждого рабочего часа могут повысить настроение и снизить апатию. Также физическая активность положительно влияет на концентрацию внимания и способна притупить голод.

Медитация

Медитация во время перерыва — эффективный способ снизить тревогу и повысить мозговую активность. Полезнее всего медитировать после пробуждения, во время обеда, в конце рабочего дня и каждый раз при появлении стресса.

Сон

Короткий перерыв на сон поможет почувствовать себя свежее и энергичнее. Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что участники, которые делали получасовой перерыв на сон во время работы, были внимательнее остальных. Сон в течение часа был еще более полезным.

Здоровый перекус

Глюкоза — основное топливо для мозга, поэтому здоровый перекус во время перерыва никогда не будет лишним. Легкий йогурт, орехи, фрукты, протеиновые батончики или сок — идеальные варианты для полезного перерыва.

Кофе

Кофе — хороший способ подзарядиться. Небольшая доза кофеина помогает поддерживать активность и сосредоточенность на выполнении задач. Однако важно не употреблять слишком много кофе и не пить его в случае противопоказаний.

Когда нужны перерывы

Исследователи придерживаются разных точек зрения, когда делать перерывы:

ученые университета Иллинойс рекомендуют делать перерывы каждый час;

приложение для учета рабочего времени Desktime выделяет 52 минуты для работы, за которыми следует перерыв на 17 минут;

по методу «помидора» рекомендуется работать в течение 25 минут с последующим 3-5-минутным перерывом, а затем делать 15-30-минутные перерывы каждые 90 минут.

Частота перерывов также зависит от особенностей человека и типа работы, которую нужно выполнить. Постарайтесь делать перерыв хотя бы каждые 90 минут. Однако, если концентрация внимания начинает снижаться раньше, можно устраивать короткий отдых каждые 20 минут.

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