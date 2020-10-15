Пять полезных инструментов для цифровой трансформации бизнеса

Пандемия коронавируса усилила потребность в цифровой трансформации компаний и стала главным стимулом для изменений. С помощью сервисов для совместной и удаленной работы компании могут развиваться даже во время кризиса. Эксперт по цифровой трансформации Прия Мерчант рассказывает про пять инструментов, которые понадобятся бизнесу для эффективной работы в онлайн-формате.

1. Облачные хранилища

Облачные решения позволяют хранить данные компании на удаленных безопасных серверах. Преимущества такого подхода: быстрая масштабируемость, оперативное развертывание новых решений и более удобный способ управления информацией.

Бизнес может использовать облачные хранилища Google Drive, OneDrive и DropBox. С их помощью сотрудники компании могут получить доступ к информации в любое время и в любом месте.

2. Сервисы для совместной работы и общения

После массового перехода на удаленную работу бизнесу понадобились новые решения для связи с сотрудниками, партнерами, поставщиками и клиентами. Программы для организации совместной работы помогают решить проблему: они предоставляют возможности для хранения, редактирования, управления и обмена документами.

Вот несколько удобных сервисов:

Microsoft Teams интегрируется с популярными офисными приложениями Word, Excel, PowerPoint, OneDrive и Outlook, а также работает в десктопной и облачной версиях;

интегрируется с популярными офисными приложениями Word, Excel, PowerPoint, OneDrive и Outlook, а также работает в десктопной и облачной версиях; G Suite объединяет продукты от Google: Gmail, Таблицы, Документы и Диск;

объединяет продукты от Google: Gmail, Таблицы, Документы и Диск; Slack позволяет членам удаленной команды общаться в режиме реально времени и совместно работать над проектами.

Популярные сервисы управления совместной работой также включают функции обмена сообщениями и видеозвонки. Zoom — еще один инструмент, который стал популярен в период пандемии. Он позволяет совершать видеозвонки, а также проводить вебинары, лекции и конференции.

3. Программы для удаленного управления проектами

В удаленной рабочей среде менеджеру сложнее контролировать членов команды, однако это не повод нарушать дедлайны. Решения для удаленного управления проектами помогут наладить эффективную работу.

Примеры сервисов для удаленного управления проектами:

Asana;

Atlassian;

Basecamp;

Slack;

Jira;

Monday;

Trello.

С помощью таких программ менеджеры могут формировать план задач и следить за его выполнением. Это поможет повысить продуктивность сотрудников и не тратить время на постоянные видеовстречи.

4. Решения в области кибербезопасности

Утечка данных — серьезная проблема для любого бизнеса. Внутренняя информация компании должны быть защищена, особенно конфиденциальные данные.

При цифровой трансформации бизнесу стоит применять многофакторную аутентификацию, использовать анивирус и менеджеры паролей, проводить семинары по кибербезопасности для сотрудников.

5. CRM-системы

CRM-системы автоматизируют и ускоряют процесс продаж, повышают конверсию, позволяют анализировать стратегию компании. CRM объединяют команды продаж, маркетинга и бухгалтерии. Данные цифровых CRM-систем размещаются в облаке, поэтому получить доступ к необходимой информации можно и во время удаленной работы.

Salesforce, Soho, Hubspot и Freshsales — одни из наиболее известных и удобных CRM-систем. Эффективное цифровое CRM-решение помогает компании привлекать клиентов и повышать продажи даже во время кризиса.

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