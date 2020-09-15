Ключевые тренды и типичные ошибки в трансформации бизнеса в 2020 году

О том, как подойти к трансформации грамотно и не оказаться адептом устаревающих практик, рассказывает директор по инновациям IDS Borjomi Russia и куратор программы « Управление трансформацией бизнеса » в Школе новой экономики MACS Эдуард Жучков.

В разных сферах бизнеса своя специфика цифровой трансформации. Но есть и общие тренды, а также ошибки, которые предприниматели совершают чаще всего.

Тренды



Тренд №1 (уходящий). Agile-трансформация

Еще в прошлом году agile-трансформация была очень популярна. Я не знаю ни одной компании, которая не пыталась в свое время внедрить agile. Сейчас же его вводят только фирмы последнего эшелона.

В терминологии жизненного цикла товара (Product Life Cycle), который описывает участников, использующих тот или иной продукт, пользователи agile сегодня — так называемые laggards («отстающие»), которые располагаются в самом хвосте после late majority («позднего большинства»).





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Тренд №2. Корпоративные инновации

Тренд, который появился в России параллельно с agile, но актуален до сих пор. Разные компании понимают инновации по-своему, но все сходятся в том, что это всегда поиск более эффективных бизнес-решений и внедрение их в работу компании.

Корпоративные инновации получили распространение, потому что сфера работы с ними значительно шире, чем просто работа по поиску и внедрению стартапов. Она включает запуск новых продуктов, масштабирование на новые рынки, венчурное инвестирование и многое другое.



Тренд №3. Цифровизация

Новый и самый популярный тренд в трансформации бизнеса — цифровизация. Ведь чтобы работать с инновациями, нужна собственная обученная команда либо подрядчики и провайдеры, которых на рынке не так много. А цифровизацией бизнеса может заниматься инициативный IT-специалист в любой компании.



Тренд №4. Распределенные команды

Важное изменение, которое произошло в результате пандемии, — повсеместное введение распределенных команд. Даже бизнес, который раньше считал, что не может существовать в онлайне, научился работать с удаленным менеджментом.

IDS Borjomi Russia — пример такой компании. Раньше все наши сотрудники работали строго в офисе, а теперь мы создали корпоративную программу Borjomi Online, которая позволяет части сотрудников работать дистанционно. К примеру, отдел маркетинга может появляться в офисе пару раз в неделю, а какие-то сотрудники полностью закрывают задачи на удаленке.



Ошибки



Ошибка №1. Агент изменений не владеет change-менеджментом

В основе любых изменений должна лежать такая наука как change-менеджмент. К сожалению, на постсоветском пространстве его нигде не преподают. При этом в Европе, США и других странах — это полноценная профессия, которую можно получить в любом бизнес-университете.

В процессе преподавания в бизнес-школах я с удивлением обнаруживаю, что ответственные за направление трансформации бизнеса часто не знают базовых вещей. Банально не везде даже используют подходы Коттера, который почти полвека назад описал, в каком порядке и как стоит подходить к любым изменениям.





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Ошибка №2. Нет команды или она собрана неправильно

Найти в одном человеке все компетенции и качества, необходимые для проведения трансформации, практически нереально. Поэтому чаще всего трансформация происходит с помощью команды. Есть множество нюансов, которые нужно учитывать при ее создании.

Мы глубоко анализируем команды в рамках нашей программы в MACS, учим комбинировать нужные качества и диагностировать, чего не хватает. Учимся подбирать оптимальную команду в зависимости от компании и бизнес-запроса.

Например, нужно учитывать, что в команде должны быть не только инноваторы, но и человек, который более практично будет смотреть на ваши сумасшедшие идеи и приземлять их на реалистичную почву.



Ошибка №3. Не заданы бизнес-цели

Базовые ошибки начинаются с того, что люди в самом начале неправильно коммуницируют, не создают понятное видение бизнес-цели, не отвечают на ключевые вопросы: «Куда и зачем мы движемся? Как изменения повлияют на нас? Что мы получим?».

Трансформация не должна делаться ради трансформации. Для иллюстрации давайте представим себе безумный кейс, в котором продуктовая компания производила мороженое, а потом вдруг взяла и решила стать IT-компанией, потому что это модно.

Логично предположить, что процессы создания мороженого и работы IT-компании будут во многом не совпадать, и такая гонка за «бизнес-модой» привести к негативным последствиям.



Ошибка №4. Неверные ожидания от изменений

Одна из ключевых ошибок лежит в сфере управления ожиданиями и рисками. Любые изменения, которые вы внедряете, всегда влекут за собой комплексные последствия.

Например, вы решили оцифровать воронку продаж, внедрив CRM. На старте многие думают: сейчас внедрим — и заживем! В действительности это работает не так. Будьте готовы, что на первых этапах эффективность команды упадет, потому что она будет использовать новый для нее инструмент и тратить на это время.

Часто компании действительно выходят на новый уровень. Иногда — не выходят, потому что заканчиваются терпение, время и ресурсы. Неудача происходит из-за ошибок в управлении изменениями и из-за непонимания, как влияют те самые изменения. Это можно встретить почти в каждом неудавшимся кейсе по трансформации.



Как трансформировать грамотно и достичь максимума

Сделайте подготовительную работу, прежде чем запускать процесс трансформации: проведите сессии управления ожиданиями рисками, выстроите правильную коммуникацию и определите конкретные бизнес-цели. Не следуйте трендам только потому, что они на слуху. Проанализируйте и поймите, что выгоднее внедрять вашей компании: может быть, цифровые технологии, а может, инновации. И вряд ли это будет agile. Агент изменений в вашей компании должен владеть навыками change-менеджмента. Если вы понимаете, что вам не хватает знаний в этой сфере, — можно получать дополнительное образование и только потом приступать к радикальным изменениям в бизнесе.

Dig(IT)al. Цифровой гайд для тех, кто устал делать по-старому.

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