Как провалить Agile-трансформацию: 9 вредных советов

Agile-коуч ScrumTrek Сергей Рогачев дает советы, которые основаны на случаях из реальной жизни и которым точно не нужно следовать, если вы хотите, чтобы Agile-трансформация прошла успешно.

В последнее время на Agile переходят компании, работающие не только в IT , но и в других отраслях: финансах, телекоме и даже тяжелой промышленности. Но как перевести целую организацию на гибкие рельсы?

Совет 1. Не думайте о том, зачем вы что-то меняете

Не нужно формулировать цели изменений, не нужно четко представлять, какой станет ваша компания после трансформации, — просто что-нибудь меняйте.

Все перешли на методологию Lean? И вы давайте тоже. KPI? Six Sigma? Не отставайте. Все ударились в Agile? Ну что же, не задавайте лишних вопросов и вперед!

Даже если вы разобрались с тем, зачем вы проводите изменения в компании, ни в коем случае не делитесь своим видением с сотрудниками! Делайте все втихаря и никому ничего не рассказывайте. Главное — чтобы сотрудники были в постоянном состоянии стресса, а то совсем расслабятся.





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Совет 2. Чтобы перейти на Agile, просто поменяйте пару названий

Что такое Agile? Это просто немного новый способ выполнения той же работы, которую вы и так уже делаете.

Поэтому вам не нужно ни о чем задумываться — просто поменяйте некоторые слова, которые вы сейчас используете, на другие, более модные. Раньше у вас были «задачи», сейчас будут «пользовательские истории». Вместо «человеко-часов» — story points или просто points, а вместо «крупных инициатив» — эпики.





Совет 3. Берите новые корпоративные ценности из головы (или из интернета)

Прежде чем приступать к изменениям, нужно поменять mindset (надеюсь, вы уже выучили это слово) сотрудников. А для этого нужны новые корпоративные ценности.

Берите из головы: клиентоориентированность (даже если вы не очень-то учитываете обратную связь от клиентов), право на ошибку (но продолжайте лишать сотрудников премий за малейшую оплошность), что там еще…

Можно не мучиться и не думать самому (этого вообще делать не стоит): найдите любую похожую на вас компанию и спишите ее корпоративные ценности. Лучше вы все равно не придумаете. И не переживайте — никто не заметит, потому что эти ценности у большинства компаний и так как под копирку.





Совет 4. Не думайте о клиентах

Не думайте о том, кто ваша целевая аудитория. Не думайте, почему ваши услуги или продукты были востребованы ранее и до сих пор сейчас, причем востребованы именно этой аудиторией, а не какой-то другой.

Не думайте о том, что происходит со старыми клиентами, пока вы меняете продукт — есть ли отток, насколько большой и куда уходят клиенты. Не думайте о том, чтобы удерживать старых клиентов и предлагать им новый продукт.

Иначе придется исправлять проблемы с клиентским опытом. Придется делать кросс-функциональными все Agile-команды, чтобы они могли менять все системы, с которыми взаимодействует клиент. Оно вам надо?

Ну и вообще: после трансформации вы сметете конкурентов, и все клиенты будут вашими.





Совет 5. Не учитывайте специфику своей корпоративной культуры

В крупных компаниях сотрудники не могут жить без четко прописанных регламентов. В стартапах — регламенты терпеть не могут. Но вам это все учитывать не нужно.

Игнорируйте все разговоры о том, что текущая корпоративная культура якобы очень сильно влияет на то, как в каждом конкретном случае нужно внедрять Agile. Будто бы растущим стартапам, которые на первых порах привыкли жить без регламентов, в какой-то момент становится нужна хоть какая-то упорядоченность и бюрократия (Minimum Viable Bureaucracy, MVB). А крупным компаниям Agile якобы нужен, наоборот, чтобы избавиться от лишней зарегламентированности.

Глупости — гребите всех под одну гребенку. Сотрудники увольняются от вас, работать становиться некому? Все правильно, все по Agile.





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Совет 6. Бездумно отвергайте все старое

Таймшиты? Зло. Вовсе это не средство финансового учета, позволяющее получать налоговые скидки, а хитрый способ навесить побольше задач или оптимизировать ленивых сотрудников. Убираем. KPI? Прошлый век. Сейчас уже все пользуются OKR (Objectives and Key Results), бездумно меняйте KPI на OKR.





Совет 7. Сразу ведите себя так, как будто трансформация уже произошла

Помните одну из ценностей Agile: «Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта»? Что это значит? Правильно: не нужно трансформировать отдел закупок, который формирует контракты с подрядчиками, — просто «сотрудничайте»!

Даже не думайте учитывать тот факт, что структура контракта, заключаемого между заказчиком и подрядчиком, очень сильно влияет на перспективы Agile-способа сотрудничества между ними. Никто никого не кинет, все будут счастливы.





Совет 8. Бездумно верьте в Scrum

Запускайте как можно больше Scrum-команд: ведь чем их больше внутри компании, тем успешнее трансформация движется вперед.

Не слушайте тех, кто советует отстраивать кросс-функциональные стримы — то есть кросс-функциональные объединения множества команд, бизнеса и менеджмента вокруг одного клиентского пути, которые в идеале становятся максимально автономными бизнес-направлениями, способными отвечать за собственные финансовые показатели (P&L). Ерунда. Просто делайте как можно больше «кросс-функциональных» команд.

Еще хорошая идея в духе Scrum: делайте людей с максимально широким спектром знаний и навыков; это сейчас модно — называется T-shaped skills. Конечно, в какой-то момент люди начнут уходить от вас.

Например, Java-программисты, которым пришлось освоить «1С: Предприятие», ABAP/SAP, COBOL и множество других систем, которые не помогают им расти как Java-программистам. Из них получаются такие дикобразы, которые становятся невостребованными на рынке труда.





Совет 9. Agile-трансформация должна идти вечно

Не пытайтесь узнать, как улучшение вашего продукта влияет на финансовые метрики. Не пытайтесь узнать, сколько вы тратите на эти улучшения. Ведь тогда вы в какой-то момент можете решить остановить развитие продукта и пойти создавать новый!

Не делайте так. Наводите глянец, делайте за огромные деньги классные штуки, которые не нужны клиенту. Главное — Agile-команды работают, а вы не забиваете голову учетом финансов. Ну, до тех пор, пока все клиенты не уйдут и/или у вас не закончатся деньги. А до тех пор — трансформируйте, трансформируйте, трансформируйте!





Как достичь максимума

Кроме того, чтобы ни в коем случае не следовать тем советам, которые даны выше, важно помнить о том, что такое компания. Компания — это клиенты и сотрудники. Трансформировать нужно процессы, связанные как с первыми, так и со вторыми.

Клиенты. Клиентоцентричность — не очень красивое, но очень полезное слово. Его можно один раз ввернуть в описание своей миссии, после чего никакой реальной работы по улучшению клиентского опыта уже можно не проводить. Компании должны отказаться от этого пустого лозунга и внедрять реальные системные механизмы, которые бы поддерживали работу по созданию нового или изменению текущего опыта клиентов: OKR, Unit-экономика, Design Thinking, CustDev.

Сотрудники. Колоссально сложно — особенно в нашей культуре — перейти от модели взаимодействия с сотрудниками «рабы на галере» к модели, в которой они — потенциальные партнеры, заинтересованные в росте бизнеса и получающие возможности для максимальной самореализации внутри компании. Не двигаться в этом направлении нельзя — если, конечно, компания хочет, чтобы инновации рождались внутри, а не приходили извне.

Фокус на клиентов и сотрудников — это самое важное, чем руководители компаний должны руководствоваться при Agile-трансформации. Все остальное — дело техники, прикладных инструментов.





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