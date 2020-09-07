Эволюция или революция: какая трансформация нужна вашему бизнесу

Есть разные подходы к трансформации бизнеса. Директор по инновациям IDS Borjomi Russia и куратор программы « Управление трансформацией бизнеса » в Школе новой экономики MACS Эдуард Жучков рассказывает о них и о том, почему сегодня ни один успешный бизнес не может остаться в стороне от изменений.

Эволюционная и революционная трансформация — в чем разница

Начиная цифровую трансформацию или цифровизацию, важно понимать, что значат эти термины, но еще важнее знать, что в принципе представляет собой трансформация бизнеса.

Трансформация связана с изменениями в бизнес-модели компании. Они могут носить фундаментальный характер и радикально менять всю бизнес-модель или же просто повышать эффективность ее составных элементов. К примеру, каналы взаимодействия с покупателями могут стать цифровыми (e-commerce).

Можно выделить два подхода к трансформации бизнеса: эволюционный и революционный. При эволюционном подходе мы стремимся повысить эффективность существующей бизнес-модели, адаптируя ее под реальность. Мы оцифровываем бизнес-процессы и получаем доступ к набору цифровых инструментов, которые позволяют повысить эффективность, используя минимальное количество ресурсов.

При революционной трансформации меняются все ключевые элементы бизнес-модели: процесс создания ценности, сама ценность и способ ее монетизации.

Посмотрите на то, как бизнес по прокату видеокассет трансформировался в стриминговые и потоковые мультимедийные сервисы с доступом ко множеству фильмов и сериалов по подписке. Это хороший пример цифровой трансформации.

Или был бизнес по локальной продаже кирпичей. В один день он сделал себе интернет-магазин, начал использовать digital-рекламу и участвовать в торгах через интернет-площадки. Перед нами классический кейс диджитализации бизнеса. Крайне важно не путать эти понятия, потому что ресурсы, которые необходимы для революционной или эволюционной трансформации, отличаются.

Пример локального сектора рынка, где цифровая трансформация происходит здесь и сейчас, — отечественный рынок телекоммуникаций. Еще мы можем видеть и множество псевдокейсов, когда производители или сервисные компании пытаются стать IT-компаниями. Часто за ними не кроется никакой трансформации или просто идет процесс цифровизации бизнеса.

Если компания открывает интернет-магазин, где можно купить ее продукцию, — это элемент цифровизации, но ни в коем случае не цифровая трансформация. Начали показывать рекламу не только по телевидению, но и через соцсети, внедрили CRM, ERP и компьютерное зрение — все это лишь элементы диджитализации бизнеса, которые вводятся с целью повысить эффективность и эволюционно трансформировать его.

Например, если бы мы в IDS Borjomi Russia хотели провести трансформацию бизнеса, то могли бы стать компанией, которая оказывает только сервис для конечных покупателей, к примеру, продает подписку на воду. Такую сервисную бизнес-модель с монетизацией в виде подписки использовал Dollar Shave Club.





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Реально ли остаться в стороне от трансформации

По данным публичного отчета Международного валютного фонда о показателях ВВП России в 2020 году, кризис, вызванный Covid-19, ударит по экономике России больше, чем кризис 2008 года. Это значит, что бизнесу жизненно важно становиться более эффективным, чтобы остаться на плаву.

При правильно построенной системе управления изменениями мы получаем огромный набор инструментов, которые можно внедрять в любую компанию и постепенно увеличивать эффективность бизнеса. Если вы не ставите целью стать прибыльной компанией, вас не интересуют бизнес-развитие, конечно, вы можете оставаться в офлайне. Однако я не знаю ни одной коммерческой компании, которая не стремится занять лидирующую позицию.

На мой взгляд, нельзя быть в стороне от изменений, потому что как только вы перестаете управлять изменениями, то они начинают управлять вами. Вы перестаете быть у руля и становитесь пассажиром. Цифровизация бизнеса — одно из актуальных направлений, которое требует небольшого количества ресурсов и с которого можно начать путь достижения лидирующей позиции на рынке.

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