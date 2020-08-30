Как понять, что вашему бизнесу нужно компьютерное зрение

Адриан Уолкер — CEO компании AIZA, которая специализируется на машинном зрении и автономных системах, и управляющий партнер Telescopic Ventures, венчурного фонда с фокусом на стартапы на ранних стадиях. Уолкер рассказал изданию VentureBeat, в каком случае бизнесу стоит задуматься о применении компьютерного зрения для развития своего продукта и почему сейчас самое время внедрять такие инновации.

В начале 2000-х годов системы наблюдения уже регулярно использовалась в различных целях и индустриях. Однако на тот момент цикл автоматизации еще не завершился. Сегодня это случилось. А с последними версиями смартфонов с распознаванием лиц и другими функциями практически любой уже имеет устройство с компьютерным зрением.

Машинное и компьютерное зрение также используется в спутниковой геоаналитике, переработке пищевых продуктов, сельском хозяйстве, дополненной реальности, анализе человеческих эмоций, медицинской диагностике, роботизированном управлении, контроле качества, координации транспортировки, коммунальных услугах, наблюдении за безопасностью и других сферах.

Поскольку технология распространяется в новых секторах, для руководителей предприятий будет критически важно оценить, как компьютерное зрение может повлиять на развитие их организации. Рассмотрим появляющиеся сегодня сценарии использования этой технологии на практике (для целей этой статьи автор использует понятия «компьютерное зрение» и «машинное зрение» как взаимозаменяемые, хотя между ними есть разница).

Место компьютерного зрения в мире искусственного интеллекта

Глубокое обучение — это подкатегория машинного обучения, которая является подкатегорией искусственного интеллекта.

Компьютерное зрение и машинное зрение обычно полагаются на алгоритмы глубокого обучения для правильного взвешивания и обучения визуальных данных.

Машинное зрение также может использовать гибрид различных методов машинного обучения, чтобы достичь желаемого уровня вывода результатов.

Быстрый взгляд на место компьютерного зрения в мире искусственного интеллекта:

С точки зрения бизнеса вам необходимо знать, что это одна из наиболее быстрорастущих подкатегорий искусственного интеллекта для реального использования.

Машинное зрение дает аппаратным средствам возможность наблюдать и интерпретировать окружающую среду на основе того, что оно «видит». Это требует ввода данных с помощью систем видеонаблюдения, которые используются во многих отраслях на протяжении десятилетий.

Рост выручки — это король, но рост прибыли — это трон. С компьютерным зрением вы получаете и то, и другое, и поэтому у этой технологии такие хорошие перспективы.

Исследования, проведенные различными фирмами, показывают, что мировой рынок компьютерного зрения в 2019 году составил около 10 миллиардов долларов, а к 2025 году он вырастет до 14-33 миллиардов долларов. В региональном разрезе лидируют Азиатско-Тихоокеанский регион и США.

Почему нужно обратить внимание на технологию сейчас: драйверы рынка

Кейс: ритейлер контактных линз

Компания 1-800 Contacts, американский ритейлер контактных линз, с недавнего времени используют камеру на вашем сматфоне или ноутбуке, чтобы распознавать обновленные рецепты для вашего заказа. Это компьютерное зрение. Компания приобрела израильский стартап 6over6 Vision в декабре, чтобы внедрить эту уже развернутую технологию компьютерного зрения для всех своих клиентов. Без публично опубликованных результатов мы можем только представить себе влияние технологии на выручку (но разве вы бы не предпочли заказать такой товар, как контактные линзы, не выходя из дома, чтобы обратиться к врачу?) и прибыль.

Кейс: мониторинг электросетей

В случае использования компьютерного зрения для энергетических компаний существуют исследования, которые показывают сокращение на 80% времени распознавания, классификации и отклика для мониторинга электросетей при увеличении зоны охвата проверок в сети в 15 раз. В дополнение к повседневным операционным преимуществам, которые эта технология приносит коммунальным предприятиям, представьте себе положительное влияние, которое она окажет на государства со все более сложными и перегруженными системами электросетей, которые должны быть в состоянии противостоять лесным пожарам, наводнениям и отключениям электроэнергии.

Уход за глазами и коммунальные услуги — это совершенно разные отрасли, но компьютерное зрение оказывают значительное влияние на обе. И это всего лишь два примера из растущего числа. Фактически, мы наблюдаем большой рост использования компьютерного зрения во многих секторах. Почему сейчас? Потому что, если посмотреть на экономические основы, движущие силы рынка перевешивают технологические барьеры:

Драйверы рынка компьютерного зрения:

Повышение требований к инспектированию, безопасности и охране;

Необходимость оптимизации повседневной деятельности;

Необходимость расширения автоматизации для увеличения прибыли;

Снижение стоимости покупки и масштабирования технологии;

Сокращение времени на создание качественных приложений с компьютерным зрением и машинного интеллекта;

Повышение точности алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта;

Повышение активности на рынках капитала, которые предоставляют ресурсы для разработки продукта;

В условиях всемирной пандемии, когда люди все часто работают удаленно, эта технология предоставляет работникам возможность «видеть», что происходит.

Барьеры для распространения:

Руководители, принимающие решения, не совсем понимают, насколько огромно положительное воздействие технологии на организацию при внедрении;

Компании, специализирующиеся на компьютерном зрении, все еще пытаются установить правильные цены и определить, какие бизнес-модели станут стандартными;

Это непростая технология, которую нужно правильно построить и масштабировать; она требует высококвалифицированных профессионалов;

Затраты на разработку на начальных этапах все еще достаточно высоки, чтобы предотвратить массовое производство и внедрение на малых предприятиях;

Обработка в реальном времени требует хорошей связи.

Потенциал технологии

Более захватывающие достижения в сфере компьютерного зрения можно увидеть в секторах цифрового здравоохранения и телемедицины. В мире после пандемии мы сталкиваемся с новыми правилами человеческого взаимодействия, которые влияют на личные медицинские осмотры, поэтому компьютерное зрение — фантастическое решение, помогающее поставщикам медицинских услуг с различными вариантами медицинской диагностики и первичной медицинской помощи. Это также можно увидеть в клинической диагностике, например, при интерпретации радиологических изображений.

В биотехнологиях компьютерное зрение начинает проникать в геномный и протеомный анализ. А в области сельскохозяйственных технологий такие компании, как John Deere, уже купили других игроков, чтобы быть в центре внимания и использовать технологии, помогающие фермерам оценивать урожайность с минимальными затратами времени и средств. По мере масштабирования таких решений, это может оказать огромное влияние на мировые запасы продовольствия и уменьшить дефицит.

Поиск подходящего решения

Если у вас и вашей организации еще не налажен процесс внедрения инноваций и трансформации, сделать это сейчас — самое время. Существует много информации о lean- и agile-разработке и конструкциях дизайн-мышления, которые помогают предприятиям именно в этом. Если у вас уже есть что-то подобное, начните с пилотного проекта и двигайтесь дальше.

Если вы руководитель организации, вы всегда должны учитывать, какие бизнес-единицы инновация затрагивает больше всего и как правильно ее в них внедрять. Цифровая трансформация на предприятиях связана с большим количеством препятствий, которые нужно решить скорее с помощью управления командой, чем с помощью технологий.

По опыту, технологии никогда не являются основным фактором трансформации: ключевую роль играет культура вашей компании. Ваши сотрудники должны научиться любить инновации, как и все инструменты, которые делают их жизнь лучше. Но всегда есть нюанс в реализации.

Если вы находитесь в режиме создания идей и изучаете или прикидываете, где и как приложения искусственного интеллекта могут открыть новые возможности для вашего бизнеса, подумайте о том, как устроена природа. Вопрос, который действительно стоит задать себе: где наши органы чувств — зрение, осязание, слух, обоняние и вкус — могут быть использованы для преобразования основных бизнес-функций, если будут сочетаться с практически безграничными вычислениями?

Можно с уверенностью сказать, что если обычное зрение необходимо для любого трансформационного шага, который ваша компания делает или должна будет сделать, вы можете найти способ автоматизировать его с помощью технологии компьютерного зрения, что станет отличным шагом в непрерывном инновационном пути вашей организации.





Источник: VentureBeat

Фото на обложке: asharkyu, Shutterstock