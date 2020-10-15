Digital не просто ради digital: как проанализировать внедрение инноваций правильно

Евгений Барулин, СЕО компании-разработчика умных HR-решений для развития людей и бизнеса TalentTech, уверен, что не надо бояться делать промахи на пути цифровой трансформации — именно они станут драйвером дальнейшего развития. Главное – научиться правильно оценивать процессы и выполнять работу над ошибками. Объясняем, какие параметры указывают на успешность трансформации и какие практики анализа цифровых изменений есть в России и в мире.

Недавнее исследование показало, что 25% российских компаний не наблюдают положительного эффекта цифровой трансформации. Бизнесу не удается успешно перейти на цифровые рельсы по многим причинам: из-за нехватки компетенций команды, отсутствия стратегии, отсутствия инфраструктуры.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Обнаружить и уничтожить: проводим работу над ошибками

Налаженный процесс анализа эффективности внедрений – гарантия того, что компания на правильном пути развития. Методы процессной аналитики (process mining) помогают усовершенствовать процессы, так как дают представление об их структуре и поведении на основании журнала событий, создаваемого информационными системами в ходе их работы. Эти методы подразделяются на три блока:

Обнаружение (discovery) строится на основании журнала событий, в котором есть информация о работе информационной системы за выбранный промежуток времени.

строится на основании журнала событий, в котором есть информация о работе информационной системы за выбранный промежуток времени. Проверка соответствия (conformance checking) проводит анализ журнала событий, выявляет несоответствия в поведении реальной системы и моделируемом поведении.

проводит анализ журнала событий, выявляет несоответствия в поведении реальной системы и моделируемом поведении. Усовершенствование (enhancement) выстраивает необходимый для повышения эффективности план с использованием информации, которая была получена в ходе проверки соответствия модели и журнала событий.

В целом все инновационные проекты сопряжены с рисками, которые можно предотвратить за счет создания прототипов и MVP. Иными словами, любую технологию можно и даже нужно сначала опробовать в работе на небольшом участке, посмотреть, как она будет работать и какой эффект приносить, а затем уже принимать решение о комплексном внедрении как внутри компании, так и для клиентов.



Секреты успеха диджитал-изменений

Цифровая трансформация — лишь часть глобальных изменений самой компании. Так, например, в сталелитейной компании «Северсталь» считают, что главная метрика успешности digital-преобразований — выполнение стратегических целей предприятия: достижение превосходного клиентского опыта, лидерства по снижению затрат, реализация новых возможностей и развитие компетенций в команде. Мы выделяем несколько параметров, которые необходимо оценить при анализе успешности ЦТ.

Цифровая культура. Открыта ли ваша команда к изменениям, готова к преобразованиям? Все ли сотрудники понимают важность новых диджитал-компетенций? Необходимо объяснять, вовлекать и обучать их работе с технологиями.

Команда должна учиться новому не принудительно, а потому, что каждый понимает необходимость внедрения инноваций и хочет быть конкурентоспособным специалистом в цифровой реальности.

Самообучение, гибкость и способность принимать решения в условиях постоянных изменений вошли в число наиболее востребованных навыков сотрудника в 2020 году.

Ценности и принципы цифровой культуры:

Базовые знания о современных цифровых технологиях и умение их применять.

Технологическая адаптивность. Умение быстро обучаться новым технологиям.

Цифровое мышление. Высокий приоритет использования цифровых технологий в решении задач.

Работа с данными. Принятие решений с применением анализа данных.

Коммуникация. Эффективное использование цифровых каналов для внутреннего и внешнего взаимодействия.

Этика. Понимание принципов поведения в цифровой среде.

Безопасность. Знание принципов информационной безопасности.

Система управления данными. Должно действовать правило – сначала цифровая база, потом проекты на основе данных. Фиксируются ли операции и цепочки в режиме онлайн? Достаточно ли доступны и прозрачны данные? Инвестирует ли компания в облачные решения или верит мифам об их ненадежности? Есть ли чек-лист по удаленной работе? Здесь рассказывается, как обеспечивать безопасность данных, в том числе дистанционно.

Современные технологии. Невозможно быть актуальным и востребованным, используя устаревшее оборудование, которое еще и небезопасно. В 2020 году инфраструктура компаний все еще отстает от потребностей цифровизации. 36% российского бизнеса имеют низкий уровень цифровой зрелости. Возможности инфраструктуры 56% компаний отстают от потребностей и стратегических целей. Отчасти это связано с быстрым ростом требований бизнеса к самой инфраструктуре. Наиболее востребованными сейчас технологическими направлениями руководители компаний называют управление данными, интернет вещей и роботизацию.

Мы проанализировали опыт клиентов и пришли к выводу, что цифровая трансформация — не личный проект одного человека в компании, а ежедневная комплексная командная работа, где важна роль каждого.

При этом возглавлять процесс должны амбассадоры изменений. Например, в «Северстали» цифровую трансформацию курирует CFO совместно с CIO и CDO, которые находятся под его руководством. Одну из ключевых ролей здесь также играет HRD или HRBP, ведь именно он знает об актуальных и эффективных HRtech-решениях на рынке, с помощью которых можно сначала протестировать подразделения, лидирующие в диджитал-трансформации, на цифровую зрелость, а после внедрения изменений – оценить динамику развития.

Мировые практики оценки цифровой зрелости компании

Мы много говорили о том, что нет универсального плана digital-преобразований, который позволил бы всем компаниям внедрить изменения, вне зависимости от размера, целевой аудитории и задач. С анализом процессов так же. Для того чтобы правильно оценить динамику и эффективность внедренных преобразований, можно воспользоваться специальными инструментами и методами оценки цифровой зрелости (digital maturity assessment). Их несколько:

Модель цифровой зрелости (Digital maturity model) анализирует цифровые возможности по шести ключевым параметрам: потребители, стратегия, технологии, производство, структура и культура организации. Эти пять параметров, в свою очередь, разделены на 28 подразделов, которые разбиты на 179 показателей. Акцент при оценке делается на бизнес-стратегию, которая определяет фокус преобразований. Цифровое пианино (Digitization piano). Глобальный центр трансформации бизнеса аналогично семи нотам выделяет семь трансформационных категорий: бизнес-модель, организационная структура, сотрудники, процессы, IT-возможности, предложения и модель взаимодействия. Для каждой категории разработаны специальные вопросы, которые помогают оценить текущие преобразования. Модель направлена на выявление разрывов между текущим положением дел и требуемым уровнем на каждом направлении. Индекс зрелости Индустрии 4.0 Acatech, который был разработан на основе исследований Национальной академии наук и техники Германии, оценивает цифровую зрелость по четырем направлениям: ресурсы, информационные системы, культура и организационная структура. Выделенные направления характеризуют этапы развития и корпоративные процессы. При этом внимание уделяется качеству выполнения преобразования, то есть насколько гибкая и непрерывно развивающаяся компания создается в итоге. Индекс цифровой зрелости аналитического агентства Arthur D. Little формируется на основе семи показателей: стратегия и руководство, продукты и сервисы, управление клиентами, операции и цепочки поставок, корпоративные сервисы и контроль, информационные технологии, рабочее место и культура. Результат позволяет понять, на каком этапе в каждой конкретной области находится в компании.

Технологии помогут оценить, насколько хорошо сотрудники владеют цифровыми навыками. Так, например, Университет 20.35 вместе с модулем TalentTech.Обучение создали сервис для оценки и усиления цифровой грамотности сотрудников российских компаний по направлениям: информационная безопасность, владение Microsoft Excel, аналитика данных, современные методы коммуникации и цифровые тренды.

Как достичь максимума

Налаживайте процесс оценки внедрений с помощью process mining. Работайте с ценностями и принципами цифровой культуры. Проследите, чтобы диджитальная инфраструктура «успевала» за стратегией бизнеса. HRD поможет оценить динамику развития с помощью HRtech-решений. Пользуйтесь мировыми практиками оценки цифровой зрелости.

Фото на обложке: Chan2545/Shutterstock