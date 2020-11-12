Пять научных способов достичь максимальной производительности мозга

Когнитивные функции зависят не только от умственных, но и физических нагрузок, а также от их регулярности. Ученые советуют практиковать эти полезные привычки и действия, чтобы сохранить здоровье мозга.

Человеческий мозг пластичен. Эксперименты доказали, что мозг может изменять свою структуру, размер и даже внутренние биохимические процессы на протяжении всей жизни.

Сочетайте умственную нагрузку с физической

Выбирайте те упражнения и занятия, которые задействуют как можно больше участков мозга — используйте глаза, уши, рот, руки и ноги. Это поможет достичь максимальной производительности.

Например, вы можете бросать мяч об стену или рассказывать стихотворение, выполняя прыжки. Попробуйте читать книгу или журнал, занимаясь на беговой дорожке. Задача в том, чтобы заставить мозг активно работать синхронно с телом.

отделов мозга и частей тела повышает концентрацию, координацию и способность принимать решения.

Настройтесь на развитие своих способностей

Джон Кеннеди, эксперт в области прикладной нейропластичности, отмечает: одновременная работа нескольких

Ментальная установка определяет наши действия. Когда мы настраиваемся улучшить работу мозга, нам проще сформировать новые, более полезные привычки, которые способствуют улучшению когнитивных функций.

Доктор Линда Уилбрехт, адъюнкт-профессор Калифорнийского университета в Беркли, объясняет, что установка на развитие способностей — это очень полезный лайфхак: «Она повышает шансы на развитие мозга».

Когнитивные функции можно улучшить благодаря усилиям, практике и упорству. Если вы готовы развить новые привычки и выполнять новые действия, вы сможете построить связи, которые укрепят мозг и сделают его умнее.

Выполняйте самые сложные занятия в периоды оптимальной производительности мозга

Исследования показывают, что мозг постепенно перестает реагировать на изображение, звук или чувство, если стимул сохраняется слишком долго. В результате мы теряем концентрацию, а производительность снижается.

Для мозга естественно чередовать периоды высокой энергии (примерно час) и низкой (10-20 минут). В учетом этого можно планировать важные задачи и перерывы. Самый действенный способ повысить производительность — не препятствовать функционированию организма, а подстраиваться под него.

Доцент Швейцарской высшей технической школы Цюриха Рандалл Платт отмечает: есть свидетельства того, что рациональность и возможность принимать решения снижаются, когда у префронтальной коры, которая преимущественно занимается принятием решений, недостаточно энергии.

«Лучшие способы повысить производительность мозга — это лайфхаки по планированию или оптимизации», — рассказывает доктор Рандалл Платт.

Он советует использовать время самой высокой производительности для самых сложных задач. Например, если вы находитесь на пике в 7 утра, это не лучшее время для проверки электронной почты.

Управляйте негативными эмоциями

Когда мы постоянно испытываем стресс, беспокойство, разочарование или упадок сил, мозг слишком занят контролем негативных эмоций. На это расходуется слишком ментальной энергии, мы отвлекаемся и не можем хорошо работать.

Нейроученый Ханс Хагеманн, автор книги «Как думают победители. Научно обоснованные методы достижения максимума эффективности», объясняет, что во время стресса в мозге борются две системы, и из-за этого мы не можем ни на чем сконцентрироваться.

Чтобы восстановить контроль над когнитивными функциями, нужно понять, что вы чувствуете. Изучив свое эмоциональное состояние, мы можем им управлять.

Высокопроизводительные люди умеют мыслить ясно и оптимально. Контролируя эмоции, можно осознанно достичь такого состояния.

Будьте открыты к новому умственному и социальному опыту

Чем чаще мы выходим из зоны комфорта и учимся чему-то новому или сложному, тем меньше риск снижения когнитивных функций. Чем больше мозг работает, тем лучше.

Ученые обнаружили: чтобы сохранять ясность ума с возрастом, важно получать новые навыки и поддерживать социальные связи. Просто заниматься чем-то недостаточно — важно, чтобы это были трудные и непривычные занятия, которые будут стимулировать умственные и социальные функции.

«Внутри зоны комфорта нам труднее развиваться», — объясняет Дениз Парк, ведущий исследователь Техасского университета в Далласе.

Чтобы новый опыт приносил пользу, поощряйте свое любопытство, совершенствуйте новые навыки и действия, развивайте привычки, которые раздвинут ваши границы.

Чем активнее и разнообразнее нагрузка мозга, тем выше его производительность.

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