Пять полезных утренних привычек

Правильно организованное утро задает ритм всему дню. Распорядок очень важен для самодисциплины и организованности. Рациональное использование времени по утрам позволит успеть больше и быть продуктивнее. Эти привычки помогут сделать каждый день удачным.

6—7 утра. Пробуждение + кофе

Пробуждение по будильнику обычно негативно сказывается на продуктивности. Если четко придерживаться расписания отхода ко сну и спать положенные восемь часов, то по утрам вы будете чувствовать себя более отдохнувшим и энергичным. Пробуждение естественным путем позволит вам начать день с ясной головой.

Даже если вы работаете по графику, вполне реально приучить себя просыпаться самостоятельно. Для подстраховки всегда можно установить будильник.

«Недостаток сна отрицательно сказывается на производительности и рабочих отношениях, сотрудникам труднее концентрироваться, учиться и общаться», — заявляют представители медицинского центра Fort HealthCare.

Здоровый сон очень важен для многих аспектов деятельности. Автор статьи Алисса Аткинсон советует: чтобы начало дня стало идеальным, нужно проспать восемь часов, проснуться без будильника и выпить чашку кофе.

7—9 утра. Умственный труд

Первые несколько часов дня мозг работает лучше, поэтому важно посвятить это время полезным занятиям. Например, Алисса пишет статьи и занимается своим блогом.

«По утрам мне всегда кажется, что слова текут сами собой. Поскольку я зарабатываю на написании статей, я отношусь к этому как к важной части моей работы, — делится она. — Я очень люблю этим заниматься, поэтому мне не приходится заставлять себя это делать».

Таким образом, утром желательно выполнять задачи, требующие максимальной концентрации и умственных способностей.

9—9:30. Завтрак

Поскольку завтрак — самый важный прием пищи, желательно отдавать предпочтение сытным и питательным блюдам. Чтобы не тратить драгоценные утренние часы на приготовление сложных блюд, можно готовить себе еду с вечера или выбирать простые завтраки, например, овсянку или тосты.

9:30—10:30. Другие занятия

В этот промежуток времени можно заниматься делами, не требующими умственной работы. Это может быть рассылка писем за прослушиванием музыки или подкастов, проверка почты и другие несложные пункты плана.

Если в течение рабочего дня вам необходимо выполнить несколько задач разного уровня сложности, то правильней начинать с самого трудного пункта, а затем чередовать их. Так вы сделаете, что нужно, не теряя интереса и не изнуряя себя.

10:30—11:15. Упражнения

Также по утрам важно выделять время на физические упражнения. Это может быть простая зарядка или утренний бег. Тренировки положительно влияют как на тело, так и на мозг. Нагрузки увеличивают частоту сердечных сокращений и перекачивают больше кислорода в мозг.

По данным журнала Scientific American, физические нагрузки способствуют высвобождению гормонов, которые обеспечивают отличную среду для роста клеток мозга. Они также увеличивают его пластичность, стимулируя создание новых связей между клетками во многих важных областях.

Таким образом, физические нагрузки способствуют повышению продуктивности, поэтому они станут отличным дополнением к утренней рутине.

Планируйте на утро не только важные задачи, но и то, что необходимо лично вам, чтобы начать день продуктивно. Если вы только пытаетесь наладить свой собственный утренний распорядок, попробуйте применить несколько из общих стратегий. Например, приготовьте чашку кофе и уделите время самой сложной задаче. В результате улучшится как настроение, так и продуктивность.

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Фото на обложке: Anton Matyukha / Depositphotos