10 ежедневных привычек, которые значительно улучшат жизнь

Часто мы сами становимся препятствием на пути к своей цели. Образ мышления, жизненный настрой и неправильный распорядок дня могут помешать двигаться вперед. Чтобы повысить продуктивность, стать энергичнее и лучше фокусироваться на задачах, обратите внимание на эти десять полезных привычек.

Не заглядывайте в телефон после пробуждения

Исследование компании IDC показало, что около 80% пользователей смартфонов ежедневно проверяют уведомления на устройстве в течение 15 минут после пробуждения. Однако от этой привычки лучше избавиться. Она приводит к повышению уровня стресса и отвлекает мозг от более важных задач. Более того, вы тратите много сил на то, чтобы реагировать на чужие запросы, а ваш мозг перегружается информацией.

Чтобы избавиться от этой привычки, включите «режим полета» или отключите уведомления на телефоне. Постарайтесь не брать его в руки хотя бы в течение первых 30 минут после пробуждения. Таким образом вы сохраните спокойствие, сосредоточенность и будете держать мысли под контролем.

Медитируйте каждое утро

Утренние медитации улучшают работу мозга и задают тон на день. Их польза уже не раз подтверждалась наукой. Вы научитесь сосредотачивать внимание и контролировать ход мыслей, а также обретете спокойствие и ясность. Более того, ежедневная практика медитации также позволит увеличить концентрацию внимания на повседневных задачах.

Делайте растяжку каждое утро

Ежедневные упражнения на растяжку помогают развивать гибкость тела. Их можно выполнять после утренних медитаций — понадобится только коврик для йоги или любая другая удобная поверхность. Упражнения можно выбрать по своему предпочтению, главное — дать организму возможность правильно проснуться и дышать.

Учитесь быть благодарным

Как и другие аспекты жизни, способность быть благодарным нужно развивать. Упражнения могут быть разными. Например, можно ежедневно записывать одну вещь, за которую вы были благодарны в этот день. Эта простая привычка позволит вам засыпать в более позитивном настроении.

«Когда я научилась быть благодарной несмотря ни на что, в моей жизни появилось больше возможностей, отношений и даже денег», — Опра Уинфри.

С помощью этого подхода вы не только научитесь ценить небольшие моменты, но и в конце года перед вами будет список из 365 ценных вещей в вашей жизни.

Записывайте мысли и идеи

Можно вести как блог в интернете, так и просто личный дневник. У этого подхода есть множество преимуществ.

Регулярно записывая свои цели, вы получаете возможность отслеживать и анализировать прогресс.

Излагая мысли на бумаге, вы обретаете большую осознанность и учитесь контролировать разум и эмоции.

Писательство помогает лучше запоминать изученную информацию.

Эта привычка поможет повысить продуктивность, самосознание и дисциплинированность.

Практикуйте интервальное голодание

Это режим питания, при котором нужно чередовать периоды приема пищи и голодания. Период голодания длится 16 часов и во время него нельзя есть, но можно пить воду, чай, кофе и другие некалорийные напитки. Приемы пищи нужно ограничить восемью часами в день.

Этот режим питания оказывает положительный эффект на организм.

Помогает сжигать больше жира и способствует снижению веса.

Улучшает ясность ума и повышает концентрацию.

Тренирует силу воли.

Отслеживайте привычки

Чтобы достигать целей, необходима последовательность. И лучший способ ее соблюдать — вести трекер привычек.

«Постоянство — это ключ к достижению и поддержанию динамики», — Даррен Харди.

Обычно для этого используется таблица, которую нужно заполнить списком желаемых привычек. Каждый раз, когда вы соблюдаете поставленную цель, нужно ставить отметку. Главное — не разорвать цепочку. Таким образом можно отслеживать прогресс.

Замедлите темп жизни

Мы привыкли жить в быстром темпе и непрерывно гнаться за счастьем. Нереальные цели и переработки часто приводят к выгоранию.

Однако такой подход не поможет добиться успеха быстрее. Очень важно научиться слушать свое тело и давать ему заслуженный отдых. Высыпаться и не доводить себя до изнеможения.

Замедлите свой темп жизни. Просыпайтесь раньше, чтобы насладиться плавным началом дня. Совершайте небольшие шаги ежедневно, чтобы достичь поставленных целей. Научитесь радоваться мелочам: пению птиц, времяпрепровождению с друзьями и близкими, красотой заката.

Читайте минимум одну статью в день

Мир переполнен информацией, и чем больше вы узнаете, тем больших результатов достигнете. Прочитывая ежедневно по одной статье или по несколько страниц книги, вы узнаете что-то новое, расширяете кругозор и повышаете креативное мышление.

Пейте достаточное количество воды

Стакан воды утром помогает снизить вес и улучшает умственную работоспособность. Около 60% нашего тела состоит из воды, и эти запасы нужно постоянно восполнять.

Выпивайте стакан воды перед сном и после пробуждения. Это помогает поддерживать водный баланс, выводить токсины и сохранять здоровье кожи.

Двигайтесь ежедневно

Ежедневная физическая активность очень важна. Это могут быть как занятия в зале или дома, так и прогулки на свежем воздухе.

«Заботьтесь о своем теле. Это ваш дом», — Джим Рон.

Выработайте привычку заниматься по 30 минут в день. Спорт не только мгновенно повышает настроение, но и снимает стресс.

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