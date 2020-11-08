Четыре привычки, которые помогут стать счастливее

Творчество положительно влияет на здоровье: поднимает настроение и помогает справиться со стрессом. Эти четыре способа помогут включить творческие занятия в привычный распорядок дня, чтобы стать более счастливым и открытым к новым идеям.

Ведите дневник по утрам

Вести дневник по утрам, или «утренние страницы», предложила писательница Джулия Кэмерон в книге «Путь художника». Это произведение стало одной из самых продаваемых книг о творчестве.

«Утренние страницы» — упражнение, которое помогает настроиться на творческую волну с самого пробуждения. Каждое утро в течение 40 минут надо писать от руки свои мысли. Вы должны получить около трех страниц текста, которые нельзя редактировать и показывать кому-либо. Дневник должен быть первым делом, до завтрака и других задач.

Одна из главных помех творчеству — привычка критиковать себя. Утренний дневник помогает ее побороть. Упражнение направлено не на развитие искусства письма, а, скорее, на умение высвобождать мысли.

Пробуйте новое и запускайте личные проекты

Во время пандемии у предпринимателей может появиться время для обдумывания новых вариантов развития бизнеса. Это хорошая возможность извлечь положительные моменты из ситуации и протестировать гипотезы на практике. Например, провести ребрендинг компании и по-новому взглянуть на свое дело.

Но необязательно иметь собственный бизнес, чтобы реализовывать творческие идеи. Например, в свободное время можно писать книги или рисовать.

Находите время для хобби

Физическая активность и хобби положительно влияют на физическое и психологическое здоровье. Танцы, пение, пробежки помогают сфокусироваться и отвлечься от неприятных мыслей. Это отличное терапевтическое средство для высвобождения энергии и эмоций.

Рисуйте

Попробуйте заняться скетчингом — созданием быстрого рисунка от руки. Подобно утренним страницам, он также является эмоциональной терапией, помогает высвободить мысли и выразить себя.

Стремление к идеалу — распространенная проблема, которая мешает творить и создавать без самоосуждения. И скетчинг помогает ее преодолеть. Его главная цель — не создание идеального рисунка, а возможность расслабиться, отпустить лишние мысли и сбросить эмоциональную нагрузку.

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