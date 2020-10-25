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Истории

Три микропривычки, которые выведут жизнь на новый уровень

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Австралийский бизнес-консультант Тим Деннинг считает, что есть два уровня жизни. На первом мы предпочитаем потреблять, обвинять других и жаловаться. На втором мы творим, размышляем, берем на себя ответственность и легко относимся к неудачам.

Выйти на второй уровень просто, если взять на вооружение эти три привычки.

Три микропривычки, которые выведут жизнь на новый уровень

1. Замечайте, как мысленно критикуете других

Наша критика других людей влияет на отношение к ним. Легко обвинять окружающих и применять к ним высокие стандарты. Но соответствуем ли мы им сами?

Меньше осуждайте окружающих. Если вам что-то не нравится — подумайте, как вы можете это исправить.

2. Создавайте хорошее искусство

На YouTube есть запись выступления писателя Нила Геймана Make Good Art (Создавайте хорошее искусство). Вот что он сказал:

  • «Если вам трудно начать, притворитесь кем-то мудрым, кто может сделать все. Это поможет».
  • «Оставьте мир после себя более интересным, чем он был раньше».
  • «Жизнь иногда бывает трудной. Все идет не так — и в жизни, и в любви, и в бизнесе, и в дружбе, и в здоровье, и во всем остальном. Когда вам тяжело, стоит создавать хорошее искусство».

Эта речь о том, что жизнь подобна творчеству. Не обязательно быть художником. Искусство можно понимать в широком смысле.

Весь мир — непрерывный поток художественных проектов. 

Тридцатилетний брак — искусство взаимоотношений. Продвижение по службе — искусство карьеры. Идеально сделанный бутерброд в обеденное время — искусство готовить. Пост в социальных сетях — искусство контента. Отпуск — искусство путешествий. Возьмите в привычку создавать художественные проекты.

Искусство означает любопытство, творчество, страсть и стремление к чему-то прекрасному.

Слово «хорошее» — ключ к пониманию жизни как серии художественных проектов. Совершенства не достичь, но хорошо — это вполне достаточно.

Такой подход стимулирует пробовать новое. Увлечение становится искусством. Искусство входит в привычку. Создание хорошего искусства превращается в задачу.

Попробуйте сделать одну область своей жизни произведениес искусства. Посмотрите на мир как на серию художественных проектов, в которых сможете выразить себя.

3. Инвестируйте в лучшую версию себя

Мы часто ищем оправдания и прокрастинируем. 

Однако привычка инвестировать — это наш потенциал. Это означает, что мы используем свои ресурсы, например, время, деньги и отношения с близкими, и направляем их на то, чтобы научиться новым навыкам и получить ценный опыт.

Можно удвоить накопления, если инвестировать в популярные акции технологических компаний. Но если вкладывать ресурсы в личностный рост, можно в разы повысить самооценку и собственную ценность.

В процессе мы видим, что нас сдерживает, и что сделать, чтобы выйти на новый уровень жизни.

Инвестирование в себя меняет фокус вашего внимания. Так вы раскрываете свой потенциал, используете ресурсы для пользы других, и получаете больше удовлетворения от разных областей вашей жизни.

Эти привычки настолько малы, что вы, вероятно, не будете обращать на них внимание. Это нормально — стремиться к большим решениям жизненных проблем.

Ваша жизнь — это художественный проект. Не раскрашивайте ее в черный, белый и серый.

Источник.

Фото на обложке: CARACOLLA / Shutterstock

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