Три микропривычки, которые выведут жизнь на новый уровень

Выйти на второй уровень просто, если взять на вооружение эти три привычки.

Австралийский бизнес-консультант Тим Деннинг считает, что есть два уровня жизни. На первом мы предпочитаем потреблять, обвинять других и жаловаться. На втором мы творим, размышляем, берем на себя ответственность и легко относимся к неудачам.

1. Замечайте, как мысленно критикуете других

Наша критика других людей влияет на отношение к ним. Легко обвинять окружающих и применять к ним высокие стандарты. Но соответствуем ли мы им сами?

Меньше осуждайте окружающих. Если вам что-то не нравится — подумайте, как вы можете это исправить.

2. Создавайте хорошее искусство

На YouTube есть запись выступления писателя Нила Геймана Make Good Art (Создавайте хорошее искусство). Вот что он сказал:

«Если вам трудно начать, притворитесь кем-то мудрым, кто может сделать все. Это поможет».

«Оставьте мир после себя более интересным, чем он был раньше».

«Жизнь иногда бывает трудной. Все идет не так — и в жизни, и в любви, и в бизнесе, и в дружбе, и в здоровье, и во всем остальном. Когда вам тяжело, стоит создавать хорошее искусство».

Эта речь о том, что жизнь подобна творчеству. Не обязательно быть художником. Искусство можно понимать в широком смысле.

Весь мир — непрерывный поток художественных проектов.

Тридцатилетний брак — искусство взаимоотношений. Продвижение по службе — искусство карьеры. Идеально сделанный бутерброд в обеденное время — искусство готовить. Пост в социальных сетях — искусство контента. Отпуск — искусство путешествий. Возьмите в привычку создавать художественные проекты.

Искусство означает любопытство, творчество, страсть и стремление к чему-то прекрасному.

Слово «хорошее» — ключ к пониманию жизни как серии художественных проектов. Совершенства не достичь, но хорошо — это вполне достаточно.

Такой подход стимулирует пробовать новое. Увлечение становится искусством. Искусство входит в привычку. Создание хорошего искусства превращается в задачу.

Попробуйте сделать одну область своей жизни произведениес искусства. Посмотрите на мир как на серию художественных проектов, в которых сможете выразить себя.

3. Инвестируйте в лучшую версию себя

Мы часто ищем оправдания и прокрастинируем.

Однако привычка инвестировать — это наш потенциал. Это означает, что мы используем свои ресурсы, например, время, деньги и отношения с близкими, и направляем их на то, чтобы научиться новым навыкам и получить ценный опыт.

Можно удвоить накопления, если инвестировать в популярные акции технологических компаний. Но если вкладывать ресурсы в личностный рост, можно в разы повысить самооценку и собственную ценность.

В процессе мы видим, что нас сдерживает, и что сделать, чтобы выйти на новый уровень жизни.

Инвестирование в себя меняет фокус вашего внимания. Так вы раскрываете свой потенциал, используете ресурсы для пользы других, и получаете больше удовлетворения от разных областей вашей жизни.

Эти привычки настолько малы, что вы, вероятно, не будете обращать на них внимание. Это нормально — стремиться к большим решениям жизненных проблем.

Ваша жизнь — это художественный проект. Не раскрашивайте ее в черный, белый и серый.

Источник.

Фото на обложке: CARACOLLA / Shutterstock