Три микропривычки, которые выведут жизнь на новый уровень
Австралийский бизнес-консультант Тим Деннинг считает, что есть два уровня жизни. На первом мы предпочитаем потреблять, обвинять других и жаловаться. На втором мы творим, размышляем, берем на себя ответственность и легко относимся к неудачам.
Выйти на второй уровень просто, если взять на вооружение эти три привычки.
1. Замечайте, как мысленно критикуете других
Наша критика других людей влияет на отношение к ним. Легко обвинять окружающих и применять к ним высокие стандарты. Но соответствуем ли мы им сами?
Меньше осуждайте окружающих. Если вам что-то не нравится — подумайте, как вы можете это исправить.
2. Создавайте хорошее искусство
На YouTube есть запись выступления писателя Нила Геймана Make Good Art (Создавайте хорошее искусство). Вот что он сказал:
- «Если вам трудно начать, притворитесь кем-то мудрым, кто может сделать все. Это поможет».
- «Оставьте мир после себя более интересным, чем он был раньше».
- «Жизнь иногда бывает трудной. Все идет не так — и в жизни, и в любви, и в бизнесе, и в дружбе, и в здоровье, и во всем остальном. Когда вам тяжело, стоит создавать хорошее искусство».
Эта речь о том, что жизнь подобна творчеству. Не обязательно быть художником. Искусство можно понимать в широком смысле.
Весь мир — непрерывный поток художественных проектов.
Тридцатилетний брак — искусство взаимоотношений. Продвижение по службе — искусство карьеры. Идеально сделанный бутерброд в обеденное время — искусство готовить. Пост в социальных сетях — искусство контента. Отпуск — искусство путешествий. Возьмите в привычку создавать художественные проекты.
Искусство означает любопытство, творчество, страсть и стремление к чему-то прекрасному.
Слово «хорошее» — ключ к пониманию жизни как серии художественных проектов. Совершенства не достичь, но хорошо — это вполне достаточно.
Такой подход стимулирует пробовать новое. Увлечение становится искусством. Искусство входит в привычку. Создание хорошего искусства превращается в задачу.
Попробуйте сделать одну область своей жизни произведениес искусства. Посмотрите на мир как на серию художественных проектов, в которых сможете выразить себя.
3. Инвестируйте в лучшую версию себя
Мы часто ищем оправдания и прокрастинируем.
Однако привычка инвестировать — это наш потенциал. Это означает, что мы используем свои ресурсы, например, время, деньги и отношения с близкими, и направляем их на то, чтобы научиться новым навыкам и получить ценный опыт.
Можно удвоить накопления, если инвестировать в популярные акции технологических компаний. Но если вкладывать ресурсы в личностный рост, можно в разы повысить самооценку и собственную ценность.
В процессе мы видим, что нас сдерживает, и что сделать, чтобы выйти на новый уровень жизни.
Инвестирование в себя меняет фокус вашего внимания. Так вы раскрываете свой потенциал, используете ресурсы для пользы других, и получаете больше удовлетворения от разных областей вашей жизни.
Эти привычки настолько малы, что вы, вероятно, не будете обращать на них внимание. Это нормально — стремиться к большим решениям жизненных проблем.
Ваша жизнь — это художественный проект. Не раскрашивайте ее в черный, белый и серый.
Фото на обложке: CARACOLLA / Shutterstock
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