Три привычки, которые помогут стать счастливее и эффективнее работать

Трудоголики упорно работают и откладывают на потом личные дела: отдых, хобби и общение с близкими. Мечты кажутся неважными, а быт — бессмысленной тратой времени. С этим столкнулась и Аманда Дженкинс, креативный директор MarketIQ, владелица нескольких бизнесов и инструктор по йоге. Она рассказывает, как ей удалось пересмотреть свои ценности, стать счастливее и эффективнее справляться с работой.

Раньше я много работала. Я много работала ради образа жизни, который считала успешным. Я хотела, чтобы у меня был собственный офис, работа с частыми командировками, степень магистра, красивый муж, ребенок, достижения в спорте.

Но как только я достигала цели, я прекращала работать над ней. Через несколько лет после получения степени магистра я перестала читать и писать, потому что перегорела во время подготовки к экзаменам.

Я разлюбила все, что когда-то было для меня важным.

Почему мы становимся трудоголиками

Я думаю, что в нас воспитывают сильную трудовую этику. Мы стремимся к эффективности и считаем удовольствие и отдых вредными. Однако это не так: для счастья нужно соблюдать баланс между личной и профессиональной жизнью.

В любом случае мы хотим получать удовольствие. Когда нам хорошо, мозг вырабатывает нейромедиатор дофамин, и мы чувствуем приятные ощущения. Нам хочется получать дофамин снова и снова. Поэтому трудоголики часто подвержены расстройствам питания и имеют разного рода зависимости. Мы ошибочно полагаем, что можем получить энергию из внешнего источника, например, пищи или алкоголя.

Однажды мне попалась книга Брендона Берчарда «Путь выдающихся людей. Убеждения, принципы, привычки». Я думала, что узнаю, как работать еще лучше, быстрее и сильнее. Но вместо этого я узнала, что самые высокопроизводительные люди ценят собственное благополучие больше других. Вместо того чтобы сосредоточиться только на работе, они тратят время на здоровье, отношения и осмысление своей жизни.

При этом они:

менее подвержены стрессу;

здоровее;

больше занимаются спортом;

чаще называют себя счастливыми;

имеют более позитивные отношения.

Оказалось, что высокоэффективные люди могут не только заниматься своим бизнесом, но и заботиться о себе. Это изменило мое отношение к жизни. Раньше я ставила перед собой цели, достижение которых помогло бы мне выглядеть успешной, нормальной и важной. Но они не имели отношения к тому, кем я действительно хотела быть.

Вот как выбраться из порочного круга.

1. Регулярно тренируйтесь

Раньше я много участвовала в соревнованиях по бегу. Я не особенно хорошо бегала, но мне хотелось стать быстрее. Побив свой рекорд, я чувствовала радость, но всегда знала, что могу сделать лучше. Поэтому я ставила перед собой цель пробежать быстрее, увеличить дистанцию и тренироваться для следующей гонки. Из-за бега я стала настолько нервной, тревожной и злой, что больше не хотела им заниматься.

Йога помогла мне понять, как я нетерпеливо и беспокойно отношусь к своим целям. Для этого достаточно было замедлиться, сосредоточиться на движении тела и глубоко дышать. Это помогло мне более ясно увидеть себя и свое положение. Я стала чувствовать благодарность за все, что у меня было в данный момент. После этого гонки превратились для меня в удовольствие.

Я полностью увлеклась йогой. Это не было моей целью, но в конце концов я получила сертификат инструктора, хотя никогда не планировала преподавать. Это был радостный, логичный результат моего увлечения. И теперь я могу поделиться своей любовью к йоге с другими.

Практикуйте то занятие, которое приносит удовольствие — это может быть медитация, дыхательные упражнения или йога.

Я решила, что йога, писательство и моя семейная жизнь будут отличаться от всех моих предыдущих занятий. Это то, что я хочу делать хорошо до конца жизни.

Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на своих неудачах в роли жены или матери, на том, что я все еще не могу стоять на руках как йог, или на том факте, что я еще не опубликовала книгу, я считаю, что мое путешествие только началось. У меня есть вся оставшаяся жизнь, чтобы тренироваться.

Практикуя йогу, я могу справиться со своими прошлыми неудачами или стрессом из-за будущего. Я больше могу просто наслаждаться настоящим моментом — это и есть настоящая жизнь.

2. Научитесь входить в состояние потока

Состояние потока — это чувство сосредоточенности, полной вовлеченности и удовольствия от деятельности.

Социологи, изучающие это явление, (в том числе Мартин Селигман и Михай Чиксентмихайи), доказали, что в этом состоянии люди наиболее креативны, продуктивны и даже счастливы.

Большинство из нас работают в автоматическом режиме: делают одни и те же отчеты, перезванивают одним и тем же клиентам и так далее. Некоторые из нас отрываются от близких, проводя время в Instagram вместо того, чтобы побольше побыть с теми, кого любим.

Чтобы настроиться на состояние потока, представьте все положительные моменты, связанные с тем, чем вы сейчас заняты.

Эту привычку я прививаю и детям. Например, чистить зубы не очень приятно, но когда я рассказываю детям, какими чистыми, белыми, гладкими и красивыми будут их зубы, я могу помочь им получить немного больше удовлетворения от этого занятия.

Эта практика полностью изменила даже самые рутинные дела. Вместо того чтобы просто накормить свою семью, я регулярно пробую новые специи и травы со всего мира.

Состояние потока позволяет сохранять концентрацию во время длительных периодов времени, которые, как нам казалось, проходили впустую.

3. Позволяйте себе удовольствия

Трудоголики обычно любят практичные вещи, списки дел и планы. Лично я получаю огромное удовольствие, проверяя, что есть в моем списке, или от того, что выполняется мой хорошо продуманный план. Но в последнее время я намеренно стараюсь увлечься непрактичными вещами — цветами, свечами, искусством и бездельем. Теперь я верю, что в приятных мелочах может быть весь смысл жизни.

Конечно, у меня все еще есть список дел. Но я всегда могу добавить в него что-то приятное: купить букет свежих цветов в магазине или прогуляться, а еще лучше — запланировать часы или даже дни, чтобы провести их в одиночестве или заботе о себе.

Не стоит считать, что удовольствия отвлекают от важных дел.

Когда я вхожу в состояние потока и меньше контролирую ситуацию, все становятся намного счастливее, включая меня. Я верю, что благодаря практике йоги, концентрации и удовольствиям мы можем создать для себя ту жизнь, к которой стремимся, в соответствии с нашими собственными ценностями.

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Фото на обложке: Irina Bg / Shutterstock