Простой способ справиться с усталостью и повысить концентрацию

В крупных городах темп жизни растет с каждым годом. Мы стараемся все успевать: работать, учиться, заниматься спортом, ходить в кино и театры, встречаться с друзьями. Но чрезмерная нагрузка приводит к выгоранию, хронической усталости и потере концентрации. Психотерапевт Эми Морин рассказывает, как справиться со стрессом и освободить время для самых важных дел.

Однажды моя клиентка спросила, что поможет ей набраться сил. Она была подавлена и чувствовала себя неэффективной. Ее здоровье ухудшалось, финансы выходили из-под контроля, работа давалась с трудом. При этом клиентка ходила к десятку специалистов, которые должны были улучшить ее жизнь: диетологу, личному тренеру, финансовому консультанту, бизнес-коучу и другим.

Она считала, что ей не хватает внутренней силы. На самом деле у нее было слишком много внешней активности. В похожей ситуации оказываются многие из нас. Мы устаем из-за того, что каждый день вынуждены принимать сотни решений.

Есть действенный способ восстановить силы и повысить концентрацию: необходимо упростить свою жизнь и автоматизировать процесс принятия решений.

Иногда достаточно нескольких изменений в распорядке дня, чтобы почувствовать себя более здоровыми и сильными. Вот три причины, почему стоит упростить распорядок дня.

Простота облегчает принятие решений

Стив Джобс каждый день носил черную водолазку, потому что не хотел тратить силы на выбор одежды. Каждое действие требует умственной энергии, но это ограниченный ресурс.

Когда мы принимаем слишком много решений, энергия заканчивается — так же, как физические силы во время тренировки.

Уставший мозг хуже принимает решения. Американские ученые выяснили, что в первой половине дня судьи в несколько раз чаще выносят решение об условно-досрочном освобождении заключенных. По мнению исследователей, во второй половине дня судьи устают и выбирают вариант по умолчанию — оставить осужденных в тюрьме.

Если вы избавите мозг от необходимости принимать неважные и мелкие решения вроде выбора одежды по утрам, то сможете сосредоточиться на более важных вещах.

Автоматическим привычкам проще следовать

Мы не тратим энергию на автоматические привычки. Например, по утрам у нас может быть один и тот же порядок действий: почистить зубы, принять душ, выпить кофе. Стоит автоматизировать большую часть привычек, чтобы освободить время для других дел.

Некоторые автоматические привычки можно совмещать с действиями, которые требуют умственных усилий. Например, если вы хотите больше читать, попробуйте выделить для этого время после ужина. Еда — это автоматическое действие, о котором не надо себе напоминать. Если вы будете постоянно читать после ужина, вам будет легче добавить новую привычку в распорядок дня.

Чем меньше отвлекающих факторов, тем легче концентрироваться

Вместо того, чтобы противостоять отвлекающим факторам, попробуйте убрать их из повседневной жизни. Если вы пытаетесь не пить алкоголь, не ходите на деловые или дружеские встречи в бар. Если хотите сконцентрироваться на задаче — отключите уведомления на компьютере и мобильном телефоне.

Создайте среду, которая поможет вам быть внимательными и спокойными. Чем проще будет ваш план задач на день, тем скорее вы будете ему следовать.

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Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock