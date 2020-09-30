Чтобы улучшить жизнь, необязательно решаться на радикальные перемены. Как правило, их трудно поддерживать, и они не сохраняются надолго.

Гораздо эффективнее создавать привычки — такие небольшие изменения серьезно меняют на все аспекты нашей жизни. Самое приятное, что для впечатляющего результата потребуется ежедневно или еженедельно тратить всего несколько минут.

30 привычек, которые меняют жизнь