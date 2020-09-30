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Истории

30 привычек, которые меняют жизнь

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Чтобы улучшить жизнь, необязательно решаться на радикальные перемены. Как правило, их трудно поддерживать, и они не сохраняются надолго.

Гораздо эффективнее создавать привычки — такие небольшие изменения серьезно меняют на все аспекты нашей жизни. Самое приятное, что для впечатляющего результата потребуется ежедневно или еженедельно тратить всего несколько минут.

30 привычек, которые меняют жизнь
  1. Прогресс — серьезный мотиватор. Контролируйте себя с помощью списка выполненных дел. Наслаждайтесь прогрессом и идите дальше.
  2. Ваш самый ценный ресурс — время, а не деньги. Берегите его, как будто от этого зависит ваша жизнь, ведь так оно и есть. Инвестируйте его мудро.
  3. Не планируйте слишком много дел и не работайте вполсилы. Стройте планы, но концентрируйтесь на ежедневных действиях, чтобы приблизиться к мечте.
  4. Не инвестируйте в карьеру. Стройте жизнь, которой будете гордиться. Серьезно относитесь к вдохновляющим вас проектам и своим мечтам. Найдите время для того, что для вас важно.
  5. Если вы ничего не делаете, то будете отвлекаться на все. Чтобы добиться реальных результатов, фокусируйтесь и избегайте отвлекающих факторов. От этого зависит прогресс.
  6. Сначала заплатите себе: сберегайте или инвестируйте 5% того, что вы зарабатываете — в будущем вы будете себе благодарны.
  7. Откройте инвестиционный счет и каждый месяц автоматически перечисляйте туда 5% дохода. Со временем вы скопите состояние.
  8. Беспокоиться — значит расходовать время, это ненужная трата воображения. Заведите себе блокнот: если уж беспокоиться, то на бумаге.
  9. Реальность вознаграждает тех, кто делает дела — старайтесь погружаться в работу, а не поддерживать занятость.
  10. Придумайте утренний ритуал, который вам подходит — он сделает вас здоровее и счастливее, и так вы быстрее сможете достичь своих целей.
  11. Выбирайте более продуктивные занятия, которые дают большие результаты. Включайте их в список дел каждое утро.
  12. Ставьте перед собой достижимые цели — слишком амбициозные планы не сработают. Создайте личный план для достижения ваших реалистичных целей.
  13. Записывайте все. Вести дневник — медитативное, рефлективное занятие и один из самых эффективных способов снять стресс.
  14. Не пытайтесь выполнять упражнения, чтобы забросить их. Найдите занятие, которое вам нравится, и выполняйте его так часто, как можете, пусть даже 5-10 минут каждый день. 
  15. Хотите улучшить свои отношения? Уделяйте больше времени хорошему: чаще хвалите усилия партнера и меньше критикуйте его.
  16. Прогуляйтесь — спокойная, задумчивая прогулка отлично помогает снять стресс. Не торопитесь.
  17. Улучшите качество сна — сократите употребление кофеина, избегайте электронных устройств и шума за несколько часов до того, как отправиться спать. 
  18. Недостаток сна влияет на иммунитет, продуктивность и способность быть счастливым.
  19. Будьте благодарны за все хорошее в вашей жизни и цените то, что у вас уже есть.
  20. Не тратьте время на то, что вы не способны изменить — фокусируйтесь на том, что можете контролировать (ваши привычки, ежедневную рутину и поведение) и улучшите это.
  21. Выберите новое хобби, которое делает вас счастливее и найдите на него время — например, до или после работы.
  22. Прочитайте книгу, которая изменит вашу жизнь — выберите книги, которые вы любите, или книги, которые вы можете читать каждый день. Даже если вы будете читать одну страницу в день, это все равно прогресс.
  23. Радуйтесь своим успехам — даже небольшие достижения могут серьезно замотивировать на крупные задачи.
  24. Ставьте себе значимые цели — это один из лучших способов сразу улучшить качество жизни. Концентрируйтесь на вещах, которые важны в вашей жизни.
  25. Планируйте хорошие привычки на начало дня и постоянно их практикуйте. Так вы будете вдохновляться на свершения каждое утро.
  26. Заведите себе дневник счастья и отмечайте там все, что делает вас счастливее, даже если это очень простые вещи. Убедитесь, что в течение 100 дней вы ежедневно находите на них время.
  27. Учитесь в течение всей жизни — каждый день изучайте что-то, что пригодится вам в течение пяти-десяти лет. Возможно, это будет навык, который поможет вам в вашей карьере.
  28. Размышляйте о простых вещах в жизни — том, что заставляет задуматься или испытать разочарование, раздражение или стресс, и почему вы чувствуете определенные эмоции. Следите за своим поведением.
  29. Будьте открыты новым возможностям — сохраняйте установку на развитие и открытый разум. Избегайте оцепенелости ума и стремитесь к гибкому личностному росту.
  30. Окружите себя людьми, которые делают вас лучше — ваше счастье во многом зависит от них.

Меняться могут все. Небольшие ежедневные изменения со временем приводят к большим результатам. Практикуйте эти привычки, чтобы стать лучшей версией себя, и через несколько месяцев построите жизнь, о которой мечтали.

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Фото на обложке: Unsplash

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