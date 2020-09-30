Истории
30 привычек, которые меняют жизнь
Истории
Елена Лиханова
Чтобы улучшить жизнь, необязательно решаться на радикальные перемены. Как правило, их трудно поддерживать, и они не сохраняются надолго.
Гораздо эффективнее создавать привычки — такие небольшие изменения серьезно меняют на все аспекты нашей жизни. Самое приятное, что для впечатляющего результата потребуется ежедневно или еженедельно тратить всего несколько минут.
30 привычек, которые меняют жизньЕлена Лиханова
- Прогресс — серьезный мотиватор. Контролируйте себя с помощью списка выполненных дел. Наслаждайтесь прогрессом и идите дальше.
- Ваш самый ценный ресурс — время, а не деньги. Берегите его, как будто от этого зависит ваша жизнь, ведь так оно и есть. Инвестируйте его мудро.
- Не планируйте слишком много дел и не работайте вполсилы. Стройте планы, но концентрируйтесь на ежедневных действиях, чтобы приблизиться к мечте.
- Не инвестируйте в карьеру. Стройте жизнь, которой будете гордиться. Серьезно относитесь к вдохновляющим вас проектам и своим мечтам. Найдите время для того, что для вас важно.
- Если вы ничего не делаете, то будете отвлекаться на все. Чтобы добиться реальных результатов, фокусируйтесь и избегайте отвлекающих факторов. От этого зависит прогресс.
- Сначала заплатите себе: сберегайте или инвестируйте 5% того, что вы зарабатываете — в будущем вы будете себе благодарны.
- Откройте инвестиционный счет и каждый месяц автоматически перечисляйте туда 5% дохода. Со временем вы скопите состояние.
- Беспокоиться — значит расходовать время, это ненужная трата воображения. Заведите себе блокнот: если уж беспокоиться, то на бумаге.
- Реальность вознаграждает тех, кто делает дела — старайтесь погружаться в работу, а не поддерживать занятость.
- Придумайте утренний ритуал, который вам подходит — он сделает вас здоровее и счастливее, и так вы быстрее сможете достичь своих целей.
- Выбирайте более продуктивные занятия, которые дают большие результаты. Включайте их в список дел каждое утро.
- Ставьте перед собой достижимые цели — слишком амбициозные планы не сработают. Создайте личный план для достижения ваших реалистичных целей.
- Записывайте все. Вести дневник — медитативное, рефлективное занятие и один из самых эффективных способов снять стресс.
- Не пытайтесь выполнять упражнения, чтобы забросить их. Найдите занятие, которое вам нравится, и выполняйте его так часто, как можете, пусть даже 5-10 минут каждый день.
- Хотите улучшить свои отношения? Уделяйте больше времени хорошему: чаще хвалите усилия партнера и меньше критикуйте его.
- Прогуляйтесь — спокойная, задумчивая прогулка отлично помогает снять стресс. Не торопитесь.
- Улучшите качество сна — сократите употребление кофеина, избегайте электронных устройств и шума за несколько часов до того, как отправиться спать.
- Недостаток сна влияет на иммунитет, продуктивность и способность быть счастливым.
- Будьте благодарны за все хорошее в вашей жизни и цените то, что у вас уже есть.
- Не тратьте время на то, что вы не способны изменить — фокусируйтесь на том, что можете контролировать (ваши привычки, ежедневную рутину и поведение) и улучшите это.
- Выберите новое хобби, которое делает вас счастливее и найдите на него время — например, до или после работы.
- Прочитайте книгу, которая изменит вашу жизнь — выберите книги, которые вы любите, или книги, которые вы можете читать каждый день. Даже если вы будете читать одну страницу в день, это все равно прогресс.
- Радуйтесь своим успехам — даже небольшие достижения могут серьезно замотивировать на крупные задачи.
- Ставьте себе значимые цели — это один из лучших способов сразу улучшить качество жизни. Концентрируйтесь на вещах, которые важны в вашей жизни.
- Планируйте хорошие привычки на начало дня и постоянно их практикуйте. Так вы будете вдохновляться на свершения каждое утро.
- Заведите себе дневник счастья и отмечайте там все, что делает вас счастливее, даже если это очень простые вещи. Убедитесь, что в течение 100 дней вы ежедневно находите на них время.
- Учитесь в течение всей жизни — каждый день изучайте что-то, что пригодится вам в течение пяти-десяти лет. Возможно, это будет навык, который поможет вам в вашей карьере.
- Размышляйте о простых вещах в жизни — том, что заставляет задуматься или испытать разочарование, раздражение или стресс, и почему вы чувствуете определенные эмоции. Следите за своим поведением.
- Будьте открыты новым возможностям — сохраняйте установку на развитие и открытый разум. Избегайте оцепенелости ума и стремитесь к гибкому личностному росту.
- Окружите себя людьми, которые делают вас лучше — ваше счастье во многом зависит от них.
Меняться могут все. Небольшие ежедневные изменения со временем приводят к большим результатам. Практикуйте эти привычки, чтобы стать лучшей версией себя, и через несколько месяцев построите жизнь, о которой мечтали.
Фото на обложке: Unsplash
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