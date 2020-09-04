Восемь мелочей, которые расскажут о человеке многое

Умение быстро понимать характеры людей — это суперспособность, которую может освоить каждый. Она позволит получить массу полезной информации — стоит лишь приглядеться к окружающим повнимательнее. Зная несколько простых закономерностей, вы сможете находить людей, легких в общении, и поймете, каким человеком хотите быть сами. Айодежи Авосика выделил несколько особенностей поведения, на которые стоит обращать внимание, чтобы понимать, кто есть кто.

Отношение к обслуживающему персоналу

То, как человек ведет себя с продавцами, официантами и горничными — это важный показатель. Почему? В этих ситуациях он оказывается в позиции силы: клиент «всегда прав», поэтому в большинстве случаев сотрудник должен хорошо относиться к нему по определению.

Если кто-то грубит официантам, это может говорить о низкой эмпатии, склонности к нечестному поведению и отсутствию самоуважения — человек, который действительно ценит себя, не станет самоутверждаться за счет окружающих.

Вежливость

Я чувствую себя довольно странно, когда люди делают комплименты моей вежливости — такой стиль общения кажется мне абсолютно естественным. Но хорошие манеры — действительно не самое распространенное явление, поэтому каждый раз, когда я встречаю человека, знакомого со словами «пожалуйста» и «спасибо», я понимаю, что имею дело с кем-то социально развитым. Простая вежливость способна поднять настроение, снять напряжение в споре и вообще сделать жизнь гораздо приятнее.

Походка

Посмотрите, как Барак Обама входит в комнату: он выглядит дружелюбным и сильным и привлекает внимание окружающих, не делая для этого ничего особенного. Это и очаровывает людей.

Можно попробовать добиться подобного эффекта с помощью «техники дверного проема». Выберите предмет, который вы часто видите в течение дня — например, дверь — и обращайте внимание на свою осанку и походку каждый раз, когда проходите через нее.

Поведение в неловких ситуациях

Однажды в очереди в Chipotle человек передо мной попросил сотрудника добавить сыр в его буррито. Тот его не услышал, поэтому знакомый мужчины бросил на него вопросительный взгляд, как бы говорящий: «Разве ты не собираешься повторить свою просьбу?» Но он этого не сделал. Почему? Возможно, потому что привык избегать малейших неловковстей в общении.

Это простой пример, но подобные ситуации могут быть ключом к пониманию того, как человек привык двигаться по жизни — в том числе, справляться с более важными вещами. Готов ли он оказаться немного неудобным или будет молчать, потому что так безопаснее?

Реакция на успех окружающих

Когда Пейтон Мэннинг выиграл свой второй Суперкубок, фотографам удалось поймать выражение лица его брата Эли: судя по всему, он был не слишком воодушевлен. Картинка быстро стала мемом. «И чем мне теперь хвастаться на День Благодарения?», — подписали фото пользователи Twitter.

Чтобы понимать, радуются люди чьим-то успехам или завидуют им, обращайте внимание на выражения лиц и прислушивайтесь к тонким оттенкам в их речи. Иногда люди неискренне выражают свою озабоченность, хотя на самом деле просто хотят вселить в человека неуверенность. Например, когда кто-то рассказывает о том, как заработал кучу денег на недавней сделке, а знакомый «сочувствует» ему: «Ну вот, теперь тебе придется платить много налогов. Не забывай экономить». Умейте отличать настоящую заботу от фальшивой.

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Отношение к своим обязанностям

Вы «должны» поработать над техническими аспектами вашего бизнеса или вам «нужно» приобрести ценные навыки, которые помогут компании расти? Прислушавшись к тому, в каких выражениях люди говорят о своей жизни, можно понять, кем они себя воспринимают — хозяином положения или жертвой обстоятельств. Язык способен сказать об этом многое.

Ответы на вопросы «Как дела?» или «Что нового?»

Многие бросают ничего не значащие реплики вроде «хорошо», «нормально» или «как обычно». При этом людей чаще привлекают те, кто живет ярко и с удовольствием рассказывает об интересных рабочих проектах или хобби.

Реакция детей и собак

Кажется, у детей есть какое-то шестое чувство. Их способности к сложным рассуждениям развиты не полностью, поэтому они воспринимают окружающих скорее интуитивно. Детям не важно, что вы говорите или кем пытаетесь казаться, — они делают выводы исходя из поведения и выражения лица и отлично чувствуют, когда вы уделяете им не все свое внимание.

Невозможно делать правильные выводы в 100% случаев, но наблюдательность и умение замечать закономерности в поведении людей может сильно помочь в жизни. Чем внимательнее вы относитесь к окружающим, тем больше шансов привлечь в свою жизнь тех, кто обогатит ее своим присутствием.

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