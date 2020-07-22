Семь качеств людей, которые умеют располагать к себе окружающих

Некоторые люди отличаются особым обаянием — в их обществе каждый чувствует себя комфортно. У них в запасе всегда есть захватывающая история, которую окружающие готовы слушать с интересом. В чем их секрет? Что такое обаяние — редкое врожденное качество или все же навык, которому можно научиться? Вот несколько моделей поведения, характерных для приятных в общении людей.

1. Внимательное отношение к окружающим

Вспомните нескольких знакомых, общение с которыми поднимает настроение. Проверяют ли они телефон, когда вы с ними разговариваете? Переводят ли тему беседы на рассказы о себе, чтобы оказаться в центре внимания? Скорее всего, нет.

У приятных в общении людей есть важная черта, которая их объединяет: они внимательно относятся к своим собеседникам и проявляют искренний интерес к тому, что происходит в их жизни. А еще они помнят, что вы рассказывали им во время предыдущей встречи.

Общаясь с ними, вы чувствуете их неравнодушие. Они не стремятся казаться интересными — и поэтому оказываются по-настоящему заинтересованными.

Совет:

Относитесь к людям внимательно. Отложите в сторону телефон, взгляните в глаза собеседнику и дайте ему возможность рассказать о себе.

2. Способность к искреннему восхищению

«Говори с человеком о нем самом, и он будет слушать тебя часами», — Дейл Карнеги.

Мастера общения делают любое взаимодействие приятным и увлекательным, потому что они напоминают окружающим об их сильных сторонах — тех самых особенностях, которые люди, возможно, привыкли воспринимать как должное.

Такие собеседники помогают взглянуть на себя по-новому и задуматься о собственной уникальности. Это приятное чувство хочется испытывать снова и снова, поэтому люди всегда рады встрече с ними.

Совет:

Вместо того чтобы убеждать окружающих в собственной важности, проявляйте интерес к собеседникам и не жалейте искренних добрых слов в их адрес.

3. Ненавязчивость

Обаятельные люди рассказывают о себе только тогда, когда их об этом попросят, или когда понимают, что история действительно интересная и хорошо иллюстрирует основную тему разговора. При этом они не утомляют собеседников лишними подробностями.

Их истории никогда не оказываются скучными или поверхностными — они рассказывают об интересном опыте, отражающем их увлеченность и умение жить полной жизнью. Это чувство заразительно — оно напоминает собеседникам об их собственных мечтах и целях.

Если же вы попросите их прокомментировать вашу реплику, вас ждет вдумчивый развернутый ответ, который показывает, что вашему собеседнику небезразличен данный разговор.

Совет:

Отвечая на вопрос о себе, расскажите о чем-то действительно интересном и подходящем к теме беседы. Когда вас попросят поделиться своим мнением, отвечайте вдумчиво и подробно.

4. Верность слову

Еще одно важное качество обаятельных людей — они не бросают слов на ветер.

Многие выражают готовность помочь, однако, когда требуются реальные действия, отвечают: «Я бы очень хотел, но…»

Приятные в общении люди так не поступают — если они что-то обещают, их словам можно доверять. Поэтому если они говорят: «Нужно как-нибудь встретиться и пообедать вместе», скорее всего, в течение недели они свяжутся с вами, чтобы назначить подходящий день.

Быть верным слову приятно. Заметив это, окружающие иногда перенимают их подход.

Совет:

Не давайте обещаний, которые можете не сдержать, и выполняйте то, о чем когда-то договорились.

5. Спокойное отношение к собственным слабостям

«Чтобы быть настоящими, нужно развивать в себе способность принимать собственное несовершенство и уязвимость. Мы должны верить в то, что достойны любви и принятия такими, какие мы есть», — Брене Браун.

Люди, которые готовы признавать собственные ошибки, выглядят более настоящими в глазах окружающих. Рассказывая о своих неудачах или несовершенствах, мы ставим себя в уязвимое положение. Такой подход заставляет выйти из зоны комфорта, однако он же помогает сделать отношения близкими и доверительными.

Обаятельные люди не боятся рассказывать о своих недостатках и готовы поделиться историями о том, как они справлялись с трудностями. Способность принимать свое истинное я со всеми достоинствами и недостатками привлекает окружающих.

Совет:

Уязвимость пугает, но это необходимое условие для создания доверительных отношений. Чтобы потренировать навык, попробуйте рассказать людям о своем недостатке или страхе.

6. Интерес к людям

В одном из своих недавних текстов Томас Оппонг отметил, что обаятельные люди интересуются окружающими сильнее, чем этого от них ожидают. Здоровое любопытство помогает поддерживать оживленный темп беседы.

Людям нравится общаться с теми, кто с интересом слушает их рассказы о работе, целях и увлечениях и задает дополнительные вопросы — чувствуя внимание к своей личности, они стремятся проводить больше времени в этой компании.

Совет:

Задавайте интересные вопросы окружающим, чтобы понять, что их привлекает.

7. Готовность помочь

Обаятельные люди не учат жизни и не хвастаются собственными успехами. Вместо этого они с удовольствием поддерживают окружающих, не ожидая ничего взамен, и готовы прийти на помощь, даже если их никто об этом не просил.

Совет:

Помогать окружающим приятно. Бескорыстная поддержка поднимает настроение и делает мир немного лучше.

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