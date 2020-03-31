Пять привычек уверенных в себе людей

Уверенность в себе — полезное качество, которое пригодится во всех ситуациях: от собеседования на должность мечты до разговора с шумным соседом. Иногда кажется, что уверенность либо дается, либо нет, но это не так — как и любое другое качество, ее можно развить. Для этого попробуйте внедрить в свою жизнь следующие пять привычек.

1. Мыслить оптимистично

Переживания из-за внешних обстоятельств подтачивают нашу уверенность в себе, потому что мы не чувствуем контроля над собственным будущим. Возможно, именно это имел в виду Марк Аврелий, сказав: «Вы обладаете властью над своим разумом, но не над внешними событиями. Осознайте это, и вы обнаружите в себе силу».

Попробуйте не беспокоиться о неподвластных вам обстоятельствах, а подумать о своей реакции на них. Например, расстройство от негативных мнений заметно уменьшается, если самому относиться ко всем встречающимся людям с добротой и симпатией.

Чтобы стать увереннее в себе, отпустите мысли о вещах, находящихся вне зоны вашего контроля. С оптимизмом думая о посильных изменениях, вы быстрее перестанете переживать из-за будущего.

2. Гордиться своей внешностью

Недооценка своей внешности сильно снижает нашу уверенность в себе. Чтобы справиться с этим ощущением, не нужно задумываться о пластической операции: как правило, для повышения самооценки вполне достаточно обновить гардероб и стрижку.

Важно помнить, что другие люди не будут воспринимать вас как уверенного в себе человека, пока вы сами себя им не почувствуете. Подумайте, почему вы можете гордиться своей внешностью, и держите эти мысли в голове.

Кертис Джексон высказался по этому поводу лучше всего: «Ваше представление о себе становится вашей реальностью. Если у вас есть сомнения, тогда в вас никто не поверит, и все пойдет не так. Если вы думаете об обратном, произойдет обратное. Это так просто».

3. Не осуждать других людей

Мы часто осуждаем других людей прежде всего потому, что осуждаем самих себя. И ждем того же в ответ: нам кажется, что общество будет порицать нас за недостатки, которые мы сами в себе видим.

Здесь снова нужно вспомнить, что не все аспекты жизни нам подвластны, и переживать из-за них бессмысленно. Гораздо лучше сосредоточиться на улучшении тех вещей, которые можно контролировать.

Иными словами, с чужим осуждением все равно ничего поделать нельзя, поэтому даже не стоит о нем думать. А вот отказаться от осуждения других людей мы можем. Как сказал Эпиктет: «Есть только один путь к счастью — перестать беспокоиться о вещах, которые находятся за пределами нашей воли».

4. Признавать важность языка тела

Невербальная коммуникация может сказать собеседнику больше, чем слова, поэтому ее не стоит недооценивать. Начать можно с простых шагов: расслабленной позы, поддержания зрительного контакта и выражения заинтересованности с помощью мимики.

Язык тела автоматически считывается и быстро располагает человека к вам, поэтому уверенные в себе люди постоянно его используют.

5. Выходить за пределы зоны комфорта

Исследования показывают, что выход за пределы зоны комфорта — отличный способ повысить самооценку. Если мы готовимся столкнуться с трудностями и своими самыми большими страхами, то гораздо увереннее себя ведем.

Так что для повышения уверенности придется привыкнуть к непривычным вещам. Здесь можно процитировать музыканта Джимми Кокса: «Жизнь изменится только тогда, когда ваша преданность мечте станет сильнее, чем преданность зоне комфорта».

Каждый день спрашивайте себя: «Какие действия я могу предпринять сейчас, чтобы выйти из зоны комфорта и раскрыть свой потенциал?» Для начала этого вполне достаточно.

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