Как понравиться окружающим: 10 простых способов от специалиста по эмоциональному интеллекту

Особенности построения фраз и невербальной коммуникации оказывают существенное влияние на повседневную жизнь людей: они могут как привлекать, так и отталкивать окружающих. Доктор Тревис Брэдберри, автор книги «Эмоциональный интеллект 2.0» и сооснователь проекта TalentSmart , занимающегося созданием тестов и тренингов для эмоционального интеллекта, рассказал о нескольких простых способах вызвать симпатию у собеседника.

1. Смеясь, люди невольно смотрят в глаза тем, кто им нравится

Это знание может превратить вас в проницательного наблюдателя: рассмешив группу людей, можно быстро определить, кто из них доверяет друг другу, а также оценить ваши шансы на свидание с понравившимся человеком. Простой взгляд может сказать многое о чувствах окружающих.

2. Человек начинает испытывать симпатию к тем, кому он помог

Когда человек соглашается сделать вам одолжение, он начинает подсознательно оправдывать свое решение, говоря себе «он мой друг», «он мне нравится» или «в нужный момент он тоже придет мне на помощь». Поэтому вы получаете не только необходимую поддержку, но и начинаете нравиться человеку больше, чем раньше.

3. Паузы в разговоре мотивируют собеседников выразить свое мнение

Когда кто-то медлит с ответом на ваш вопрос, не давите на него и не пытайтесь заполнить неловкую паузу — молчание может сыграть в вашу пользу. Такие моменты тишины заставляют людей чувствовать, что они должны высказаться. Это отличный инструмент, который может пригодиться при ведении переговоров и во время других непростых диалогов.

4. Открытые жесты способствуют повышению доверия

В Legoland сотрудников учат показывать направление раскрытой ладонью, а не указывать пальцем всякий раз, когда кто-то спрашивает, где находится тот или иной предмет. Это связано с тем, что жест открытой ладони вызывает доверие и симпатию и заставляет людей чаще соглашаться с тем, что вы говорите, в то время как указывание, наоборот, выглядит агрессивно и грубо.

Фото: Unsplash

5. Легкий кивок при задавании вопроса помогает получить утвердительный ответ

Если вам нужно склонить кого-то к своей точке зрения, попробуйте чуть заметно кивнуть головой, задавая вопрос. Большинство людей бессознательно копируют язык тела собеседника, чтобы лучше понимать его чувства. Когда вы киваете во время разговора, вы транслируете ощущение, что сказанное вами соответствует действительности — в результате вероятность положительного ответа увеличивается.

6. Люди лучше запоминают незавершенные действия

Эта особенность называется эффектом Зейгарник. Вы замечали, что некоторые телевизионные ролики заканчиваются чуть раньше, чем нужно? Это делается для того, чтобы рекламируемая компания подольше оставалась у вас в памяти. Лучший способ забыть о незавершенном действии (рекламном ролике или песне) — мысленно довести его до конца. Если в голове застряла какая-то песня, попробуйте спеть ее последние строчки, и вы удивитесь, как быстро забудете о ней.

7. Жевательная резинка помогает расслабиться и сосредоточиться

Жевание снижает уровень гормона стресса кортизола, успокаивает нервную систему и помогает повысить концентрацию и продуктивность при выполнении задач, связанных с памятью. Этот эффект достигается за счет увеличения притока крови к мозгу. Жевание в стрессовой ситуации уменьшает вероятность того, что тело перейдет в первобытный режим «бей или беги» (который часто приводит к необдуманным поступкам и мешает сосредоточиться). Во время разговора использовать этот способ не получится, зато он пригодится, чтобы снять напряжение при подготовке к важной презентации или сложным переговорам.

8. Направление ступней человека отражает степень его заинтересованности в беседе

Во время разговора обращайте внимание на ноги ваших собеседников. Если ступни направлены в сторону говорящего, люди заинтересованы беседой и готовы его внимательно вас слушать, а если от него — совсем наоборот.

9. Знакомясь с кем-то, старайтесь называть его по имени

В идеале нужно произнести имя трижды за первые пять минут общения. Главное — делать это естественно. Когда вы произносите имя без надобности, это звучит глупо и неловко. Попробуйте использовать такие фразы, как «Привет, N» и «Откуда вы, N?».

10. Заинтересованные люди вызывают больше симпатии

Это свойство связано с идеей о том, что люди склонны отражать поведение окружающих. Если вы показываете радость, знакомясь с людьми, они как правило реагируют похожим образом. Это простой способ произвести приятное впечатление и понравиться людям.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash